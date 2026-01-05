Un român a murit într-un accident de schi în Franța: instructorul care îl însoțea a fost reținut după un prim test antidrog

Un român stabilit de peste 20 de ani în străinătate și-a pierdut viața într-un accident de schi, în stațiunea Val Thorens, Franța. Instructorul care îl însoțea a fost reținut, după ce un prim test antidrog a ieșit pozitiv, au anunțat autoritățile.

Victima, Laurențiu Vlad, avea și cetățenie americană, iar familia sa se stabilise în Statele Unite ale Americii. Părinții săi locuiau în satul Covaci, comuna Sinandrei, județul Timiș. După moartea tatălui, mama sa s-a mutat în America.

Românul de 45 de ani era însoțit de un instructor de schi independent. atunci când a căzut și s-a lovit de o stâncă. Un alt schior a ajuns la fața locului în câteva minute și i-a acordat primul ajutor, iar defibrilatorul a fost folosit în curt timp, scrie France3.

De asemenea, un medic din stațiune și elicopterul medical Choucas 74 din Haute-Savoie au fost trimise ca întăriri. În ciuda eforturilor tuturor serviciilor de urgență, românul a fost declarat decedat.

Bărbatul schia în afara pârtiilor în Val Thorens, Savoie, subliniază publicația citată.

Benjamin Blanc, directorul Patrulei de Schi de la Val Thorens, a subliniat pericolul schiatului în afara pârtiilor marcate și a recomandat turiștilor să aștepte ninsoarea următoare și să rămână pe traseele oficiale.

Decesul lui Laurențiu Vlad este al treilea incident fatal în afara pârtiilor înregistrat în Savoia în acest sezon.

Potrivit France3, reținerea suspectului a fost prelungită de către parchet. Ancheta a fost deschisă pentru „omucidere involuntară prin încălcarea vădit deliberată a unei obligații de siguranță și precauție” și pentru „consum de stupefiante”.

Circumstanțele exacte ale accidentului sunt în continuare investigate.