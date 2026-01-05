România are de trei ori mai mulți medici rezidenți decât permite sistemul. Ministrul Sănătății vrea reformă: „Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control”

Sistemul de rezidențiat din România are nevoie de o reformă structurală majoră, întrucât numărul rezidenților este de aproximativ trei ori mai mare decât capacitatea de absorbție a sistemului medical, a declarat duminică seară Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Cert este că e nevoie de o reformă importantă de structură, spun eu, pentru că noi producem, cu ghilimelele de rigoare, de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem, pentru că cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani de zile”, a afirmat Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN.

Ministrul consideră esențială corelarea numărului de posturi disponibile din sistemul sanitar cu numărul de rezidenți aflați în formare, subliniind necesitatea unui sistem predictibil de planificare a resursei umane.

„Ideea este de a avea un sistem predictibil”, a precizat Rogobete.

Cu toate acestea, ministrul a recunoscut că, în prezent, nu există o statistică clară privind numărul medicilor care urmează să iasă la pensie în următorii ani, un indicator esențial pentru stabilirea necesarului de personal medical.

„Aş vrea să ştiu şi eu câţi medici cardiologi vor ieşi la pensie în următorii patru ani. Nu există, dacă vă puteţi imagina, nu există această... Sau atunci când UMF-urile şi Ministerul Sănătăţii scot numărul de posturi şi de locuri la rezidenţiat, nu se ţine cont de acest indicator foarte important. Pentru că eu anul acesta am scos un număr de locuri de pregătire pentru rezidenţiaţi, pentru că aşa mi-au dat, istoric vorbind, universităţile cifrele. Eu nu sunt sigur că aceste cifre sunt corelate cu nevoia de număr de medici pe anumite specialităţi”, a explicat ministrul.

Hartă a viitoarelor locuri din sistemul medical

Alexandru Rogobete a anunțat că Ministerul Sănătății intenționează să realizeze, împreună cu universitățile de medicină și farmacie, o hartă clară a locurilor care vor deveni disponibile în sistemul medical în următorii ani, pe specializări.

Totodată, ministrul a dezvăluit că la nivelul instituției există discuții privind reintroducerea stagiaturii și a categoriei de medici generaliști, care să nu urmeze rezidențiatul clasic, ci o perioadă de stagiu urmată de o supraspecializare într-un domeniu de nișă.

„Există o discuţie şi iată că m-aţi provocat, o să spun până la urmă, deşi discuţia nu a fost în detaliu purtată, inclusiv ideea de a reînfiinţa stagiatura şi categoria de medici generalişti, care nu fac rezidenţiatul, dar fac o stagiatură şi apoi o supraspecializare pe un domeniu nişat. Stă în picioare şi există pe masa discuţiei la Ministerul Sănătăţii. Probabil că anul acesta o vom pune în aplicare şi pe aceasta”, a mai precizat Alexandru Rogobete.