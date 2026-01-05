Ghișeul.ro a devenit din nou indisponibil pentru utilizatori

Platforma Ghișeul.ro, utilizată de contribuabili pentru plata online a taxelor și impozitelor, este din nou indisponibilă luni, după ce vineri a fost nefuncțională timp de câteva ore, autoritățile invocând lucrări de mentenanță.

Statul a reglementat de mai mulți ani posibilitatea de a plăti taxele și impozitele cu o reducere de 10%, dacă plata se face integral până la data de 31 martie.

Acest lucru se poate face și online, prin intermediul platformei ghiseul.ro, iar faptul că aceasta nu funcționează aduce mari neplăceri contribuabililor care vor să-și plătească din timp taxele pentru a beneficia de reducere.

Luni, cei care doreau să facă plăți prin intermediul ghiseul.ro găseau următorul mesaj:





Vineri, nefuncționarea site-ului era pusă pe seama lucrărilor de mentenanță:

„Momentan se efectuează lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor.

Ne cerem scuze pentru inconvenienţe şi vă multumim pentru înţelegere. Vă rugăm reveniți!

Vă multumim, echipa ghiseul.ro”.

Modalitățile de plată online a taxelor și impozitelor locale

Pentru a putea plăti online, persoanele fizize trebuie să-și facă un cont pe ghiseul.ro. Sunt două metode prin care puteți obține datele de logare.

Primăria unde aveți obligații de plată vă poate genera datele de logare în urma unei solicitării făcute în acest sens. Puteți solicita date de acces (utilizator și parolă) de la instituția publică la care aveți obligații de plată, dacă instituţia este înregistrată în sistem şi este activă pentru plata cu autentificare. Datele de contact ale Instituţiei publice le puteţi accesa prin „click” pe denumirea instituţiei în Secţiunea Instituţii înrolate.

Există și metoda online de obținere a datelor de logare. Accesați secțiunea “SOLICITĂ DATE DE ACCES” de pe prima pagina ghiseul.ro și parcurgeți etapele: “Verificare CNP”- “Validare card”- “Trimitere e-mail cu datele de logare”.

De asemenea, în calitate de persoană juridică pentru obținerea datelor de acces se recomandă contactarea electronică a direcției taxe și impozite pe raza căreia sunt înregistrate proprietățile în cauză. În cazul în care deţineţi bunuri mobile sau imobile în mai multe localităţi, oricare dintre acestea vă poate pune la dispoziţie datele de acces în Ghişeul.ro. Odată eliberate datele de acces de către o instituţie publică nu mai puteţi apela la o altă instituţie publică pentru o nouă eliberare.

Alte date importante:

- Datele de acces pot fi solicitate online, folosind cardul bancar, doar de către persoane fizice.

- Pentru plata amenzilor nu sunt necesare date de acces (utilizator și parolă).

- Puteți plăti fără autentificare taxe și impozite al căror cuantum vă este deja cunoscut.

Taxele și impozitele se pot plăti și fizic

Românii care dețin proprietăți, fie că sunt locuințe, terenuri sau mijloace de transport, au posibilitatea de a plăti taxele și impozitele și fizic, de obicei la sediile primăriilor localităților în care își au domiciliul.

Termenele sunt fixe, iar neplata lor atrage majorări.

Termene cheie (Persoane fizice)