Surpriză la controlul de frontieră: un bărbat a rămas fără mașina de 32.000 de euro

Un bărbat în vârstă de 52 de ani a rămas fără autoturismul cu care încerca să intre în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, după ce polițiștii de frontieră au descoperit că mașina figura ca fiind furată din Franța. Vehiculul este evaluat la aproximativ 162.000 de lei, echivalentul a aproape 32.000 de euro.

Incidentul a avut loc pe 2 ianuarie, în jurul orei 10.35, când bărbatul, cu dublă cetățenie română și a Republicii Moldova, s-a prezentat la controlul de frontieră la volanul autoturismului.

În urma unor suspiciuni legate de situația juridică a mașinii, polițiștii au decis efectuarea unor verificări suplimentare.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, în urma controlului amănunțit s-a constatat că autoturismul era semnalat în bazele de date internaționale ca fiind furat, alertă introdusă de autoritățile din Franța.

„Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat recent autoturismul și că nu avea cunoștință despre faptul că acesta ar fi furat sau implicat într-un litigiu”, au precizat reprezentanții Poliției de Frontieră.

Autoturismul a fost reținut pentru continuarea cercetărilor, iar în cauză a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire.

Ancheta este în desfășurare, urmând să se stabilească toate circumstanțele în care vehiculul a ajuns în posesia șoferului.