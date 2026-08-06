 Cât costă o vacanță în Italia în 2026 și cum poți reduce cheltuielile | adevarul.ro
search
Joi, 6 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cât costă o vacanță în Italia în 2026 și cum poți reduce cheltuielile

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Italia, una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru concediul de vară, vine anul acesta cu prețuri mai mari, de la șezlongurile de pe plajă și mesele la restaurant până la costurile de cazare.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Există în continuare numeroase modalități prin care turiștii pot cheltui mai puțini bani într-o vacanță în Italia.

Alegerea plajelor gratuite, rezervarea din timp a biletelor de avion și cunoașterea obiceiurilor locale pot face diferența dintre o vacanță costisitoare și una echilibrată din punct de vedere financiar.

Unul dintre cele mai importante costuri pentru turiști rămâne accesul pe plajele private. În Italia, cea mai mare parte a litoralului este administrată de stabilimente private, iar pentru umbrelă și șezlonguri se achită o taxă.

În 2026, închirierea unei umbrele și a două șezlonguri pentru o săptămână ajunge, în medie, la 225 de euro, cu aproximativ 6% mai mult decât în sezonul trecut.

Cele mai ridicate tarife sunt în Sicilia, unde costurile au crescut chiar și cu 16% față de anul anterior, iar un loc pe plajă poate ajunge la aproximativ 237 de euro pe săptămână. La polul opus se află stațiunile Rimini și Lignano, considerate printre cele mai accesibile din Italia, unde același serviciu costă sub 160 de euro.

Pentru cei care vor să reducă bugetul vacanței există însă o alternativă foarte populară: „spiaggia libera”, porțiunile de plajă publică unde turiștii își pot instala gratuit prosopul și umbrela proprie.

Veștile bune vin din zona transportului aerian. Chiar dacă serviciile turistice s-au scumpit, biletele de avion către Italia continuă să fie avantajoase pentru cei care își planifică vacanța din timp.

Zborurile dus-întors către destinații precum Roma, Napoli, Sardinia, Sicilia sau Puglia pot costa între 30 și 120 de euro, în funcție de perioada rezervării și de compania aeriană.

Specialiștii recomandă evitarea plecărilor în weekend, când cererea este mai mare și biletele sunt, de regulă, mai scumpe.

Citește mai departe pe Click!

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce spune Ilie Bolojan despre publicarea declarației de avere a partenerei sale de viață
digi24.ro
image
Ploi torențiale, vijelii și grindină, după o nouă zi de foc. Zonele în care se schimbă vremea
stirileprotv.ro
image
Bolojan dă undă verde Transelectrica să taie curentul companiilor, în contextul crizei energetice. Cu cât timp trebuie să le anunțe înainte
gandul.ro
image
Procesul lui Călin Georgescu poate începe. ÎCCJ a respins contestațiile în dosarul privind lovitura de stat
mediafax.ro
image
„E ultimul an!” Neluțu Varga și-a anunțat retragerea de la CFR Cluj și merge să investească la rivala din SuperLiga: „Îi duc în Champions League”
fanatik.ro
image
Taiwanul se pregătește pentru cel mai rău scenariu. Cel mai mare exercițiu militar din 2026 vizează o posibilă invazie chineză
libertatea.ro
image
Ce riscă bărbatul care a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan în semn de iubire față de „Anna”
digi24.ro
image
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
gsp.ro
image
Tragic: cel mai bun din istorie a murit subit, la 43 de ani. Solicitarea neobișnuită a familiei
digisport.ro
image
Cât de des trebuie udate mușcatele pe timp de vară. Așa vor trece cu bine peste temperaturile extreme
click.ro
image
Au fost folosite „capre Iuda” care și-au vânat propria specie. Și așa au fost salvate țestoasele de Galapagos
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
A plătit 75.000 de € pe un apartament la My Home Residence. Coşmarul care a urmat: "Am început să tremur"
observatornews.ro
image
Doliu pentru Dan Diaconescu. Fratele lui, Mario Diaconescu, a încetat din viață la doar 60 de ani
cancan.ro
image
Ce pensie a primit un pensionar după 40 ani munciți? Noroc cu punctele de stabilitate. Altfel, era foarte mică
newsweek.ro
image
FOTO. E de-o frumusețe rară, dar își acuză iubitul de violență
prosport.ro
image
La ce etaj este cel mai avantajos să locuiești. Cum îți poate influența factura la energie poziția apartamentului
playtech.ro
image
Decizie radicală după CFR Cluj – Tromso 0-5! Au renunțat la transmisiunea meciului retur
fanatik.ro
image
Urmează un nou val de furtuni violente: Ce zone sunt vizate și de ce se întâmpla mereu asta după perioadele de caniculă. Explicațiile ANM
ziare.com
image
MM Stoica a ”tremurat” pentru fiica sa Teodora: ”Am fost sigur că nu poate”
digisport.ro
image
Orașul european unde o bere costă sub un euro. Clasamentul celor mai ieftine destinații din 2026
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul şoc al zilei! Puţini ştiau că are cancer
romaniatv.net
image
Rusia amenință din nou România. Mesaj sfidător de la Moscova: ”Va primi cu siguranță un răspuns adecvat”
mediaflux.ro
image
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Nepoatele i-au moștenit vocea și frumusețea! Trucul Mariei Dragomiroiu pentru părul lung de un metru: „Atenție, nu se dă pe rădăcină”
click.ro
image
Rețete rapide anticaniculă. Chef Cătălin Scărlătescu vă invită la tocăniță de linte: „Spor la proteine!”
click.ro
image
Gina Pistol și Smiley își ridică casa visurilor! Imaginile de pe șantier au făcut furori: „Pasul cel mai important este deja gata”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Regina Fawzia foto profimedia 0599928533 jpg
Umilită de infidelitățile soțului, „Afrodita asiatică” a renunțat la Coroană și copil pentru bărbatul care i-a fost alături timp de 64 de ani
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Laura Cosoi nu se oprește la cinci copii? Ce spune vedeta: „Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam”
image
Nepoatele i-au moștenit vocea și frumusețea! Trucul Mariei Dragomiroiu pentru părul lung de un metru: „Atenție, nu se dă pe rădăcină”

OK! Magazine

image
Umilită de infidelitățile soțului, „Afrodita asiatică” a renunțat la Coroană și copil pentru bărbatul care i-a fost alături timp de 64 de ani