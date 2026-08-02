Țara din UE desemnată cea mai pitorească din lume. A depășit inclusiv Noua Zeelandă

Irlanda a fost desemnată cea mai pitorească țară din lume, potrivit unui clasament realizat pe baza evaluărilor a peste 6.000 de turiști internaționali. Cu un scor de 9,52 din 10, „Insula de Smarald” a devansat destinații celebre pentru peisajele lor spectaculoase, precum Noua Zeelandă, Portugalia, Regatul Unit și Croația.

Clasamentul DiscoverCars.com a fost realizat în urma unui sondaj în care participanții au acordat note de la 1 la 10 peisajelor descoperite în timpul călătoriilor. În analiză au fost incluse doar țările care au primit cel puțin 50 de evaluări.

„Am vrut să aflăm unde se află cele mai spectaculoase priveliști din lume, potrivit clienților noștri. Una dintre cele mai frumoase părți ale unei vacanțe este să descoperi peisaje și locuri pe care nu le vezi în fiecare zi”, a declarat Aleksandrs Buraks, director de dezvoltare la DiscoverCars.com, citat the Express.

Peisaje spectaculoase care atrag milioane de turiști

Deși capitala Dublin este una dintre cele mai vizitate destinații ale țării, adevărata atracție a Irlandei rămâne natura. Printre cele mai apreciate locuri se numără valea glaciară Glendalough, din comitatul Wicklow, spectaculoasa rută panoramică Wild Atlantic Way și regiunea de coastă Copper Coast, din comitatul Waterford.

De asemenea, turiștii sunt atrași de stâncile Moher, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Irlandei, dar și de falezele Slieve League din comitatul Donegal, care ating aproape 600 de metri înălțime și se numără printre cele mai înalte faleze maritime din Europa.

Alte destinații apreciate sunt Ring of Kerry, Parcul Național Killarney, The Burren – un peisaj carstic unic –, Parcul Național Connemara și, în Irlanda de Nord, formațiunea bazaltică Giant's Causeway și spectaculoasa coastă North Antrim.

Noua Zeelandă și Portugalia completează podiumul

Potrivit studiului din 2025, pe locul al doilea în clasamentul celor mai pitorești țări din lume s-a clasat Noua Zeelandă, cu un scor de 9,43 din 10. Portugalia și Regatul Unit împart poziția a treia, fiind urmate de Croația și Grecia (locul 4).

Primele zece locuri sunt completate de Polonia și Italia (locul cinci), Cipru, Franța, Spania, Statele Unite și Mauritius.

„Am descoperit mai multe egalități în clasamentul primelor poziții, iar numeroase destinații europene domină lista. Irlanda a ocupat totuși primul loc, ceea ce nu este o surpriză, deoarece Insula de Smarald este plină de frumusețe naturală și peisaje care îi impresionează pe vizitatori”, a mai declarat Aleksandrs Buraks.