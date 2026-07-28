„Șmecherii umbrelelor”. Poliția a confiscat șezlonguri și umbrele de pe o plajă din Napoli

Autoritățile dintr-o suburbie de coastă a orașului Napoli au confiscat umbrele, șezlonguri și scaune de plajă într-o razie desfășurată la primele ore și menită să combată fenomenul tot mai răspândit al persoanelor care încearcă să își rezerve peste noapte cele mai bune locuri de pe plajă.

Autoritatea portuară din Torre del Greco a anunțat că angajați ai Gărzii de Coastă și polițiști locali au ridicat împreună 40 de obiecte, în cadrul unei operațiuni naționale privind siguranța pe plajele și lacurile din Italia, care vizează persoanele numite de presa italiană „furbetti dell’ombrellone” („șmecherii umbrelelor” – n.r.), scrie The Guardian.

Autoritatea portuară a precizat că acțiunea de pe plaja Laghetto, o zonă populară cu acces gratuit, spre deosebire de plajele private care domină mare parte din litoralul Italiei în sezonul estival, a fost declanșată după numeroase sesizări privind echipamente lăsate nesupravegheate zile întregi.

În urma verificărilor au fost descoperite „scaune, umbrele și mese mici lăsate nesupravegheate, care ocupau în mod constant porțiuni de plajă, rezervând practic un loc pentru revenirea proprietarilor”.

„Este o practică ce se repetă în fiecare vară, dar este interzisă în mod expres”, a transmis autoritatea portuară, adăugând că „ocuparea plajei în acest mod încalcă regulamentele privind administrarea domeniului public maritim”.

Persoanele care își lasă pe plajă echipamentele după apusul soarelui riscă amenzi de până la 500 de euro, iar recuperarea obiectelor confiscate presupune parcurgerea unei proceduri birocratice.

O operațiune similară a avut loc la începutul acestei luni pe o plajă din Puglia, precum și pe alte plaje din Liguria și Sardinia.

Turiștii și localnicii italieni încearcă să recâștige accesul la „plajele libere”, în condițiile în care concesiunile private ocupă o mare parte din litoral, în special în regiunile Liguria, Emilia-Romagna și Puglia.