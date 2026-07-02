„Miracolul spaniol”, un deliciu ideal pe timp de caniculă. Ce recomandă medicii să mâncăm atunci când afară sunt temperaturi extreme

Trebuie să avem grijă ce mâncăm pe timp de caniculă. Medicii spun că alimentația unui individ poate face diferența între o zi trecută cu bine și un adevărat coșmar, mai ales atunci când avem de-a face cu temperaturi extreme. Există câteva alimente și rețete care ne pot salva în vreme de arșiță.

Verile sunt tot mai fierbinți, peste tot pe Glob. În ultima perioadă, România se topește la propriu sub un soare tot mai necruțător și bifează Coduri roșii de caniculă parcă puse pe repetiție. Populația suferă de căldură, sete și, unii, chiar de lipsa poftei de mâncare. Pentru mulți români, care și așa au o rată ridicată a incidenței bolilor cardiovasculare, zilele toride pot reprezenta un pericol mortal.

Medicii spun că, pe lângă hidratare și alegerea orelor de expunere la soare, o importanță deosebită o are alimentația. De altfel, ce mâncăm pe timp de caniculă poate face diferența între rezistența la arșiță și, uneori, colapsul fizic. Specialiștii explică ce tipuri de alimente este bine să consumăm și de ce trebuie să depășim lipsa poftei de mâncare, firească în timpul zilelor toride. Totodată, ni se explică și de ce ar trebui să renunțăm la „tradiționalul” leac românesc de arșiță: una sau mai multe beri reci.

„Este firesc să nu ne fie foame”

De cele mai multe ori, canicula ne taie apetitul complet. Avem o senzație permanentă de sete și, totodată, un dor teribil de zăcut undeva la umbră, fără prea multă vlagă. Medicii spun că este normal să nu avem poftă de mâncare. Este răspunsul fiziologic al organismului la temperaturile extreme. Și, adaugă aceștia, nu ar trebui să ne forțăm să mâncăm, mai ales mâncăruri consistente, cu grăsimi sau multe proteine, pentru că riscăm să ne suprasolicităm organismul, și așa afectat de căldură.

„Este normal să nu ne fie foame atâta timp cât noi avem corpul suprasolicitat din cauza căldurii mari. Prin blocarea senzației de foame, organismul nu se suprasolicită, pentru că se concentrează pe a evapora căldura excesivă. De a se hidrata, eventual, prin crearea senzației de sete. Nu trebuie să ne forțăm să mâncăm. Atunci când va scădea temperatura din mediul exterior, ne va reveni și pofta de mâncare. Dar să nu ne forțăm să mâncăm alimente care conțin prea multe proteine, foarte bogate în calorii. Și asta fiindcă suprasolicităm organismul în procesul digestiei. Și el deja este suprasolicitat”, explică medicul Corneliu Saradan.

Dar nici nu este bine să stăm fără hrană...

Deși trebuie să ne ascultăm corpul pe termen scurt și să așteptăm ca pofta de mâncare să revină, oferind organismului hidratarea necesară, totuși nici nu trebuie să ne privăm de nutrienți. Adică trebuie, totuși, să ne hrănim regulat. Nu cu alimente grase, solicitante pentru organism, dar avem nevoie de mulți nutrienți și săruri minerale pentru a face față caniculei. Fără mâncare, riscăm să ajungem la spital pe căldură extremă. Și asta fiindcă săritul peste mese pe timp de caniculă crește riscul de hipoglicemie și stări accentuate de slăbiciune.

Mâncarea aduce un aport esențial de minerale și vitamine pe care le pierdem prin transpirație, ajutând corpul să își mențină energia și echilibrul hidroelectrolitic fără a se suprasolicita termic. Un nivel scăzut al zahărului în sânge, combinat cu temperaturile extreme, provoacă amețeli, dureri de cap și oboseală severă. La rândul său, transpirația elimină masiv sodiu și potasiu. Fără hrană adecvată, riști apariția crampelor musculare și a stărilor de leșin. Medicii spun că organismul tău are nevoie de nutrienți de calitate pentru a se adapta la stresul termic. Înfometarea îi slăbește capacitatea de a face față căldurii.

Fast-food-ul și mâncărurile grase, boală curată pe caniculă

Specialiștii spun că, atunci când termometrul aproape explodează, este bine să nu consumăm mâncăruri foarte sățioase, grase, consistente. Adică trebuie să dăm pas fripturilor de vită, de porc, sarmalelor, tocănițelor și, evident, alimentației de tip fast-food. Aceste alimente efectiv ne doboară pe caniculă.

„Pe timpul verii, este recomandat să evitați alimentele care vă fac să vă simțiți prea sătul, înfierbântat sau balonat. Evitați preparatele consistente, precum tocănițele sau alte mâncăruri grele gătite la cuptor, precum și mesele de tip fast-food bogate în grăsimi. Deși sunt gustoase, aceste alimente vă pot face să vă simțiți obosit și prea sătul, încetinindu-vă ritmul în zilele călduroase de vară”, spun specialiștiii de la Schneck Medical Center din Statele Unite.

„Oamenii nu trebuie să mănânce foarte mult pe caniculă. După o masă bogată apare senzația de somn și scade tensiunea. De aici și acele stări de leșin”, adaugă și medicul Corneliu Saradan.

Mâncărurile picante, de asemenea, ar trebui evitate, deoarece deshidratează intens organismul, cresc temperatura internă a corpului (ceea ce duce la transpirație excesivă) și pot cauza tulburări digestive pe fondul căldurii. Deși capsaicina (substanța activă) stimulează inițial răcirea prin transpirație, în zilele caniculare efectele adverse devin problematice. Adică, consumul de ardei iute crește termogeneza, adăugând un stres termic suplimentar unui corp deja aflat în luptă cu temperaturile ridicate de afară.

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Berea face mai mult rău decât bine. Un mit al verilor fierbinți

Mulți români spun că merg să bea o bere pentru a se răcori în zilele caniculare. Problema este că nu se rezumă doar la o bere și continuă să se „răcorească” cu un număr mai mare de halbe. Pe caniculă, acest obicei este extrem de nociv pentru sănătate. În primul rând, consumul de bere nu ajută în niciun fel organismul în timpul zilelor toride. Din contră, face mai mult rău. „Am văzut că multă lume preferă să bea un pahar cu bere sau alte băuturi alcoolice reci. Este foarte greșit. Alcoolul, pe de o parte, scade capacitatea organismului de a rezista la căldură, iar efectul alcoolului este toxic. În plus, se produce diureză, adică se elimină mai multă urină și, practic, se deshidratează organismul”, precizează Corneliu Saradan.

Legumele și fructele bogate în apă, o prioritate a zilelor caniculare

Am aflat ce nu avem voie. Ei bine, vine rândul alimentelor recomandate pe timp de caniculă. Este vorba în special de legume, fructe și carne ușoară, dar hrănitoare. „Fructele și legumele cu un conținut ridicat de apă sunt, de asemenea, foarte utile pentru menținerea hidratării în timpul verii. Fructe precum pepenele verde, pepenele galben și căpșunile sunt alegeri excelente. De asemenea, legume precum castravetele și țelina apio contribuie la hidratare. În plus, majoritatea fructelor și legumelor ajung la maturitatea optimă în timpul verii, oferind o valoare nutritivă mai mare decât în afara sezonului. Profitați de acest lucru și umpleți coșul de cumpărături cu produse proaspete data viitoare când mergeți la magazin”, spun specialiștii de la Schneck Medical Center.

Bun este și un pahar cu iaurt, de exemplu. „Se spune că un pahar de iaurt are același aport hidric ca și un pahar cu apă. Este important să ne hidratăm și să consumăm alimente care au apă suficientă în constituție”, susține Corneliu Saradan. Totodată, apa este baza. Potrivit „Academiei de Nutriție și Dietetică” din Statele Unite, femeile ar trebui să consume aproximativ 11,5 căni de apă pe zi, iar bărbații aproximativ 15,5 căni pe zi.

Miracolul spaniol pe vreme de caniculă

Popoarele care, de obicei, au de-a face cu verile fierbinți au și rețete speciale pentru astfel de momente ale anului. Sunt mâncăruri foarte delicioase și care ne ajută să fim bine hrăniți pe timp de caniculă, dar nici să nu ne cadă greu la stomac. De exemplu, în Andaluzia spaniolă, acolo unde verile sunt fierbinți, localnicii au inventat gazpacho, o supă tradițională, rece, extrem de gustoasă și pe care merită să o încercați în această perioadă caniculară.

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Practic, este un fel de mâncare adus în Spania de soldații romani și, mai târziu, de maurii din nordul Africii. La început, gazpacho era o pastă de pâine uscată, usturoi, oțet și ulei, menită să ofere energie în zilele toride. Odată cu descoperirea Americii și aducerea roșiilor și ardeilor, rețeta s-a îmbogățit și a devenit baza supei de astăzi. În secolul al XIX-lea, a cunoscut o consacrare fără precedent, devenind faimoasă la nivel internațional. Practic, astăzi este cunoscută ca o supă tradițională din Andaluzia, care se servește rece. Este ideală pentru zilele toride, se prepară în doar 15 minute, fără a fi nevoie de gătire termică, și se bazează pe legume proaspete, crude: roșii, castraveți, ardei, usturoi și pâine.

Iată care sunt ingredientele de care aveți nevoie pentru a prepara un gazpacho delicios: un kilogram de roșii bine coapte și zemoase, un castravete, un ardei gras roșu, o ceapă mică galbenă, 1-2 căței de usturoi și o jumătate de ceapă roșie. Nu uitați de pâine, 2-3 felii subțiri, de ulei de măsline, sare, piper și oțet de vin alb.

Se prepară foarte ușor, așa cum menționam mai sus, doar în 15 minute. Începem prin a spăla bine toate legumele. Tăiem roșiile în bucăți mari și îndepărtăm capătul. Curățăm castravetele și îl tăiem în cuburi (puteți curăța și coaja, dacă doriți o textură mai fină). Tăiem ardeiul în bucăți, îndepărtând semințele. Ulterior, se adaugă toate legumele tăiate (inclusiv ceapa și usturoiul) într-un blender. Punem și feliile de pâine, uleiul de măsline și oțetul. Amestecăm totul cu ajutorul blenderului până obținem o compoziție fină și cremoasă. La urmă, adăugăm sare și piper după gust. După ce am terminat totul, strecurăm supa printr-o sită fină și o punem la frigider pentru cel puțin două ore. Apoi o mâncăm. Gazpacho trebuie consumat foarte rece.