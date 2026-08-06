Cum se păstrează corect fructele de vară. Greșeala pe care mulți o fac imediat după ce ajung acasă

Vara aduce o mulțime de fructe proaspete și aromate, însă temperaturile ridicate le pot grăbi alterarea dacă nu sunt depozitate corespunzător. Deși mulți români le pun direct în frigider după cumpărare, această metodă nu este potrivită pentru toate fructele.

Specialiștii recomandă ca locul de depozitare să fie ales în funcție de tipul fructului și de gradul său de coacere, pentru a-i păstra gustul, textura și proprietățile nutritive cât mai mult timp.

Piersicile și nectarinele nu trebuie puse imediat în frigider

Piersicile și nectarinele continuă să se coacă și după ce sunt culese. Dacă sunt încă tari atunci când sunt cumpărate, este indicat să fie lăsate câteva zile la temperatura camerei, într-un loc răcoros și ferit de razele directe ale soarelui.

După ce ajung la maturitatea optimă, acestea pot fi mutate în frigider, unde își vor păstra prospețimea încă două-trei zile. De asemenea, este recomandat să nu fie spălate înainte de depozitare, deoarece umezeala favorizează apariția mucegaiului și accelerează alterarea.

Cum se păstrează pepenele verde și pepenele galben

În cazul pepenilor, modul de depozitare diferă în funcție de starea fructului.

Dacă pepenele este întreg, acesta poate fi păstrat la temperatura camerei, într-un spațiu bine aerisit și ferit de căldură excesivă. După ce este tăiat, bucățile trebuie introduse imediat în frigider, într-un recipient închis ermetic sau acoperite cu folie alimentară.

În aceste condiții, pepenele își păstrează gustul și textura timp de trei până la cinci zile.

Cireșele rezistă mai mult la rece

Cireșele sunt printre cele mai perisabile fructe ale verii și trebuie păstrate în frigider pentru a încetini procesul de alterare.

Specialiștii recomandă ca acestea să nu fie spălate înainte de depozitare. Apa favorizează dezvoltarea mucegaiului, motiv pentru care fructele trebuie spălate doar înainte de consum. Depozitate într-un recipient aerisit sau într-o pungă perforată, cireșele își pot păstra prospețimea până la o săptămână.

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