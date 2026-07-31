 Topul alimentelor rămase care te pot îmbolnăvi. Ce spune un microbiolog despre resturile din frigider | adevarul.ro
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Topul alimentelor rămase care te pot îmbolnăvi. Ce spune un microbiolog despre resturile din frigider

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Depozitarea incorectă a resturilor de mâncare poate favoriza dezvoltarea bacteriilor periculoase. Un specialist în microbiologie arată care sunt preparatele cu cel mai mare risc de toxiinfecție alimentară și cât timp pot fi păstrate în siguranță.

alimente frigider
Un microbiolog a dezvăluit cât rezistă cu adevărat mâncarea rămasă FOTO Shutterstock

Toxiinfecția alimentară apare în urma consumului de alimente contaminate cu bacterii patogene, fungi sau virusuri.

Deși majoritatea oamenilor știu că alimentele insuficient preparate termic sau practicile necorespunzătoare de gătit pot provoca toxiinfecții alimentare, un factor important îl reprezintă și depozitarea incorectă a resturilor de mâncare. Din acest motiv, păstrarea lor în condiții adecvate este esențială pentru evitarea problemelor de sănătate.

Primrose Freestone, lector universitar în microbiologie clinică la Universitatea din Leicester, a explicat în publicația Science Alert modul în care resturile alimentare pot fi consumate în siguranță.

Pizza rămasă de la o masă anterioară

Pizza gătită poate provoca toxiinfecție alimentară din mai multe motive: unele ingrediente pot fi crude, insuficient preparate sau alterate, iar produsul poate intra în contact cu suprafețe contaminate ori poate fi manipulat de persoane care nu s-au spălat pe mâini.

În mod surprinzător, chiar și ierburile aromatice și condimentele uscate presărate frecvent peste pizza, precum busuiocul, piperul sau oregano, pot fi contaminate cu microorganisme. Contaminarea se poate produce în timpul recoltării și procesării sau ca urmare a depozitării necorespunzătoare.

FOTO Pixabay
FOTO Pixabay

Printre agenții patogeni care pot supraviețui pe ierburile uscate se numără bacterii precum Salmonella, Bacillus cereus și Clostridium perfringens, toate capabile să provoace toxiinfecții alimentare.

Chiar dacă aceste condimente au fost expuse la temperatura ridicată a unei pizza proaspăt coapte, lăsarea preparatului la temperatura camerei pentru prea mult timp după gătire creează condiții ideale pentru dezvoltarea microorganismelor, atât pe condimente, cât și pe celelalte ingrediente.

Pentru reducerea riscului de toxiinfecție alimentară, pizza rămasă trebuie introdusă la frigider în cel mult două ore de la livrare sau de la preparare. În aceste condiții, ea poate fi consumată rece inclusiv la micul dejun.

Odată refrigerată, pizza trebuie păstrată într-un recipient acoperit sau bine învelită, pentru a evita contaminarea cu microorganisme din aer, și consumată în maximum două zile. Refrigerarea încetinește dezvoltarea bacteriilor, însă nu le elimină complet.

Dacă pizza rămâne la temperatura camerei timp de mai multe ore, bacteriile se înmulțesc rapid. În această situație, produsul poate deveni nesigur pentru consum a doua zi, indiferent de aspectul sau mirosul său.

Puiul gătit

După răcire, carnea de pui gătită este un aliment foarte perisabil. Conținutul ridicat de apă și nutrienți, precum și aciditatea redusă, favorizează dezvoltarea bacteriilor care provoacă toxiinfecții alimentare, în special dacă produsul nu este depozitat corect.

Carnea de pui ar trebui păstrată pentru consum ulterior doar dacă a fost preparată complet. Dacă în sucurile cărnii gătite există urme de sânge, aceasta nu trebuie consumată și nici păstrată pentru mai târziu.

Carnea crudă de pui poate fi contaminată cu bacterii precum Campylobacter, Salmonella sau Clostridium perfringens, motiv pentru care prepararea termică completă este esențială.

FOTO Pixabay
FOTO Pixabay
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Chiar și o porțiune foarte mică rămasă insuficient gătită poate permite bacteriilor să continue să se dezvolte în timpul depozitării la frigider, fără ca acestea să poată fi detectate prin miros sau aspect.

Pentru a reduce riscurile, puiul care nu este consumat imediat trebuie acoperit și introdus la frigider cât mai curând posibil după răcire. Ideal, nu ar trebui să stea la temperatura camerei mai mult de două ore.

Carnea de pui gătită poate fi păstrată la frigider până la trei zile. Totuși, dacă există urme de sânge în orice parte a cărnii, aceasta nu trebuie consumată, nici rece, nici reîncălzită, deoarece este un indiciu că prepararea termică a fost insuficientă și există risc de contaminare.

Preparatele pe bază de orez

Preparatele rămase pe bază de orez, fie că este vorba despre orez prăjit, burrito sau risotto, prezintă un risc ridicat de toxiinfecție alimentară.

Orezul crud poate conține spori ai bacteriei Bacillus cereus, un microorganism frecvent asociat cu toxiinfecțiile alimentare și care se dezvoltă cu ușurință în alimente bogate în amidon.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Deși bacteriile sunt distruse prin gătire, sporii lor rezistă la temperaturi ridicate. Dacă orezul gătit este lăsat la temperatura camerei mai mult de două ore, acești spori pot germina, transformându-se în bacterii care se înmulțesc rapid.

În plus, bacteriile pot produce toxine în orezul gătit, care pot provoca episoade severe de vărsături și diaree ce pot dura până la 24 de ore.

Dacă orezul gătit trebuie păstrat, acesta trebuie acoperit imediat după preparare, răcit rapid și introdus la frigider, unde nu ar trebui depozitat mai mult de 24 de ore.

Orezul gătit poate fi consumat rece doar dacă a fost răcit rapid și refrigerat imediat după preparare. De asemenea, este recomandat să fie consumat în cel mult 24 de ore, deoarece sporii de Bacillus cereus pot germina în timpul unei perioade mai lungi de depozitare.

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Conservele deschise

Resturile provenite din conserve trebuie acoperite și păstrate la frigider pentru a preveni contaminarea cu microorganisme din aer.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Din punct de vedere al siguranței alimentare, alimentele pot fi păstrate și în cutia originală, deoarece aceasta este sterilizată în timpul procesului de fabricație. Totuși, pentru păstrarea gustului, este recomandată transferarea conținutului într-un recipient din sticlă sau plastic prevăzut cu capac.

Alimentele cu aciditate ridicată, precum roșiile la conservă, pot fi păstrate la frigider între cinci și șapte zile. În schimb, conservele cu aciditate redusă, precum cele de carne, pește, fructe, legume sau paste, ar trebui consumate în cel mult trei zile. Aciditatea ridicată împiedică dezvoltarea bacteriilor care provoacă toxiinfecții alimentare.

Resturile alimentare pot fi consumate și reci, cu condiția să fie introduse la frigider cât mai repede după preparare și consumate, de regulă, în decurs de una sau două zile.

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