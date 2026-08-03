 Un pahar cu apă la fiecare oră. Regula care te ajută să treci peste caniculă și cum îți dai seama că ești deshidratat | adevarul.ro
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Un pahar cu apă la fiecare oră. Regula care te ajută să treci peste caniculă și cum îți dai seama că ești deshidratat

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În zilele cu temperaturi extreme, organismul pierde rapid apă și săruri minerale, iar riscul de deshidratare crește semnificativ. Specialiștii recomandă consumul unui pahar cu apă la fiecare oră, aproximativ 500 de grame de fructe și 300 de grame de legume pe zi. Un detaliu aparent banal, culoarea urinei, poate arăta dacă organismul este suficient hidratat.

Adulții ar trebui să consume, în general, între doi și trei litri de lichide pe zi
Specialiștii recomandă consumul a aproximativ unui pahar de apă la fiecare oră FOTO: Shuterstock

Medicii recomandă adulților să consume între doi și trei litri de lichide pe zi, echivalentul unui pahar cu apă la fiecare oră. În schimb, alcoolul, băuturile carbogazoase îndulcite și excesul de cafea ar trebui evitate, deoarece pot favoriza deshidratarea.

Un indicator simplu al nivelului de hidratare este culoarea urinei. Dacă aceasta este galben deschis, organismul este hidratat corespunzător. O culoare închisă reprezintă însă un semnal că este nevoie de un aport mai mare de lichide.

Ce ar trebui să conțină meniul zilnic

În zilele caniculare, specialiștii recomandă cinci mese ușoare pe zi: micul dejun, două gustări, un prânz și o cină cu porții moderate.

Alimentația ar trebui să includă: aproximativ 500 de grame de fructe pe zi;  300 de grame de legume proaspete; produse lactate cu conținut redus de grăsimi; pește și carne preparate termic; supe și ciorbe, care contribuie la refacerea electroliților pierduți prin transpirație, potrivit blic.

În schimb, sunt de evitat preparatele grele, prăjelile, fast-food-ul și alimentele care conțin ouă crude, mai ales din cauza riscului crescut de alterare la temperaturi ridicate.

Cum te protejezi de căldură

Medicii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul cu cele mai ridicate temperaturi și purtarea hainelor deschise la culoare, din materiale naturale, a pălăriilor și a ochelarilor de soare.

De asemenea, crema cu factor de protecție solară de minimum SPF 30 trebuie aplicată cu aproximativ 30 de minute înainte de expunere și reaplicată la fiecare două ore.

Activitățile fizice solicitante ar trebui programate doar în primele ore ale dimineții, între orele 4.00 și 7.00, când temperaturile sunt mai scăzute.

Cum răcorești locuința

Pentru reducerea efectelor caniculei, specialiștii recomandă menținerea temperaturii din locuință sub 32 de grade Celsius în timpul zilei și sub 24 de grade pe timpul nopții.

Ferestrele ar trebui deschise dimineața devreme și seara, iar în timpul zilei este indicată închiderea lor și coborârea jaluzelelor. Aparatul de aer condiționat ar trebui setat la aproximativ 27 de grade Celsius și utilizat împreună cu un ventilator pentru o circulație mai bună a aerului.

Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare sunt sfătuite să își monitorizeze mai des tensiunea arterială, iar diabeticii să își verifice periodic glicemia.

În cazul pacienților care urmează tratamente complexe, medicii recomandă consultarea specialistului, deoarece unele medicamente pot influența capacitatea organismului de a se adapta la temperaturi ridicate.

Femeile însărcinate ar trebui să consume lichide constant, să evite expunerea prelungită la soare și să mănânce porții mici și dese.

Când trebuie cerut ajutor medical

Specialiștii atrag atenția că insolația reprezintă o urgență medicală care poate pune viața în pericol. Printre simptome se numără pielea fierbinte și uscată, confuzia, dezorientarea, convulsiile sau pierderea stării de conștiență.

În astfel de situații, persoana trebuie mutată imediat la umbră, răcită prin aplicarea de comprese reci sau stropire cu apă și trebuie apelat serviciul de urgență. Dacă victima este inconștientă sau dezorientată, nu trebuie să i se administreze lichide pe cale orală.

Medicii subliniază că orice semn de epuizare severă, crampe persistente sau simptome de insolație impune solicitarea rapidă a asistenței medicale, deoarece intervenția promptă poate salva viața.

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