Cele mai fițoase cocktailuri pentru vara asta și regulile de aur ale petrecerilor cu alcool. Cum se prepară indecentul Porn Star Martini

Consumul de alcool pe timp de caniculă poate afecta grav sănătatea, motiv pentru care medicii recomandă prudență maximă în lunile de vară. Totuși, dacă vrei să te bucuri de un cocktail pe plajă sau la terasă, specialiștii au pregătit câteva ponturi esențiale și rețete sigure pentru a consuma alcool fără riscuri.

Vara este un sezon al distracției, festivalurilor, vacanțelor, dar și al întâlnirilor între prieteni, familii sau colegi. De cele mai multe ori, aceste întâlniri se lasă cu sesiuni prelungite de șpriț, băut halbe de bere sau servit cocktailuri alcoolice de toate felurile. De multe ori, tratațiile cu băuturi alcoolice au loc la mare, pe plajă sau la barurile pitorești cu stuf. Ei bine, medicii spun că aceste obiceiuri sunt profund nesănătoase, ba chiar, în anumite cazuri, mortale.

Consumul de alcool nu este recomandat, mai ales vara și, în special, în perioadele de caniculă. Există inclusiv riscul de deces, mai ales pentru cei care au diferite probleme, chiar și ascunse sau latente, la nivel cardiovascular. Cu toate acestea, există momente când oamenii vor să-și facă pofta de o bere sau un vin rece ori să ciocnească un pahar cu rudele pe care nu le-au văzut de mult. Până și specialiștii pot înțelege asta. Există însă o serie de reguli clare privind consumul de alcool în timpul verii. Dacă le respectăm, suntem mai feriți de pericole. Sau, mai bine zis, experții ne învață cum să bem pe timp de vară ca să evităm mahmureala și problemele mai grave de sănătate. Nu în ultimul rând, bonus, câteva rețete de cocktailuri delicioase de încercat în această vară.

Regulile de aur ale consumului de alcool pe timp de vară

De la început, specialiștii în sănătate publică atrag atenția că, pe timp de vară, nu este bine să consumăm alcool, mai ales în exces. „Provoacă, în primul rând, vasodilatație, iar acest lucru este foarte grav, mai ales în timpul verii. Dar și deshidratare. Berea rece, de exemplu, nu ne hidratează, din contră. Există riscul de accident vascular cerebral. În loc de alcool, mai bine bem sucuri naturale și consumăm minimum doi litri de apă pe zi”, precizează medicul Corneliu Saradan.

Dar, dacă totuși vrem să trăim lumește și avem ocazii pe care nu vrem să le ratăm împreună cu rudele sau prietenii, există un set de reguli clare pentru timpul verii. Specialiștii spun că regula fundamentală este să alternezi fiecare băutură alcoolică cu un pahar mare de apă, pentru a preveni deshidratarea severă cauzată de temperaturile ridicate. Vara, combinația dintre căldură și alcool accelerează vasodilatația și pierderea de fluide, crescând riscul de insolație sau intoxicație rapidă. În concluzie, bea un pahar cu apă după fiecare porție de alcool.

A doua regulă: nu consuma niciodată alcool pe stomacul gol. Alege gustări sățioase. Carbohidrații și proteinele încetinesc absorbția alcoolului și, în felul acesta, eviți beția și stările de rău.

A treia regulă: evită amestecurile. Nu combina băuturi diferite, precum berea cu vinul sau ginul cu whiskey.

Sprizt-uri ușoare și o „blondă” puțin alcoolizată

Există, de asemenea, o gamă de băuturi alcoolice recomandate vara. Este vorba, în special, despre cele slab alcoolizate. Este ideal să optăm pentru cocktailuri lungi, diluate cu multă gheață sau apă tonică. Bune sunt și spritz-urile ușoare, adică vinul alb sau roze îndoit cu apă minerală carbogazoasă.

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La îndemână și răcoritoare, de sezon, sunt băuturile cu fructe, adică acele cocktailuri răcoritoare care conțin suc natural de citrice sau ananas. Berile mai mult deshidratează, dar, dacă totuși avem poftă de o bere rece, este bine să alegem berile blonde, slab alcoolizate, sau variantele fără alcool, pentru plajă. Pe timp de caniculă, specialiștii spun că este bine să evităm băuturile tari, adică shot-urile spirtoase (deshidratează corpul instantaneu), dar și băuturile extrem de dulci, precum cocktailurile încărcate cu siropuri. Acestea maschează gustul alcoolului și provoacă mahmureli severe. Evitați, de asemenea, băuturile alcoolice la prânz, băute pe plajă, la soare.

Cocktailuri de încercat în vara asta: de la Cowboy Colada la Porn Star Martini

Pe timp de vară, mai ales seara, la o cină cu prietenii, la barul de pe plajă sau chiar pe propria terasă, ar trebui să încerci măcar o dată câteva cocktailuri în stil mare. Au denumiri complicate, aparent de lux, dar sunt ușor de făcut și cu ingrediente relativ ușor de găsit cam peste tot. Adică până și un magazin de cartier are whiskey, suc de cocos sau ananas. Și asta pentru că începem recomandările pentru 2026 ale barmanilor faimoși cu ceva nou. De Piña Colada a auzit toată lumea.

Dar nu și de Cowboy Colada. Practic, este o băutură extrem de interesantă, picantă și răcoroasă în același timp. „Dacă petrecerea ta de vară pare cam lipsită de energie, ai nevoie de ceva care să o anime, iar aceste Cowboy Coladas sunt exact ceea ce trebuie pentru a o transforma într-o adevărată petrecere în stil western. Sucul de ananas și crema de cocos se îmbină cu whiskey și jalapeño proaspăt, rezultând un cocktail ușor dulce, cu suficientă tărie alcoolică și o notă picantă de ardei proaspăt”, precizează expertul culinar Taylor Ann Spencer pentru Delish.com.

Acest Piña Colada pentru cowboy se face simplu. Ne trebuie un shaker (sau ceva care să imite funcțiile unui shaker), suc de ananas (de preferință fără acid, de tip nectar), cremă de cocos (sau efectiv un suc sau lapte mai gros de cocos), whiskey și două rondele de jalapeño (merge și cu ardei iute obișnuit, verde să fie și iute). Adăugăm în shaker sucul de ananas, whiskey-ul, crema de cocos și două rondele de ardei iute. Umple shakerul cu gheață, închide-l bine și agită energic timp de aproximativ 20 de secunde, până când exteriorul shakerului devine foarte rece și acoperit de un strat fin de condens. Apoi strecoară cocktailul într-un pahar umplut cu gheață. Decorează cu rondeaua de ardei iute rămasă și cu o felie de ananas.

Băutura cu conținut de alcool pentru care nu se poate percepe acciză în România

O a doua rețetă de încercat neapărat vara asta. Foarte faimos printre barmanii internaționali este Porn Star Martini. Deși numele sugerează ceva cu adevărat indecent, acest cocktail nu are nicio legătură cu filmele pentru adulți. A fost creat de barmanul londonez Douglas Ankrah, după o vizită la un club de striptease din Africa de Sud, în anul 2002. Denumirea vine mai ales de la cantitatea mare de fructul pasiunii pe care o folosește în rețetă. Este însă o rețetă foarte lejeră și deosebită de cocktail.

Aveți nevoie de o vodcă aromată (de vanilie, recomandat de cel care a inventat rețeta; dacă nu, și un sirop de vanilie este bun pe lângă o vodcă simplă, dar de bună calitate), fructul pasiunii făcut piure (să aveți grijă să scoateți semințele), lichior (ideal de fructul pasiunii, dar merge orice fruct exotic), suc proaspăt de lime, fructul pasiunii proaspăt și Prosecco. Se prepară foarte simplu. Umple un shaker cu gheață, adaugă vodca și siropul de vanilie, lichiorul, piureul de fructul pasiunii și sucul proaspăt de lime. Amestecă bine 30 de secunde, apoi toarnă conținutul într-un pahar de martini. Decorează cu o jumătate de fruct al pasiunii proaspăt și servește-l alături de un shot de Prosecco sau, dacă preferi, toarnă Prosecco direct în cocktail.