În gama Renault, Rafale este unul dintre modelele care încearcă să redefinească ideea de automobil pentru drumuri lungi. Am testat versiunea de top, Atelier Alpine, într-un drum de 900 de kilometri, pentru a descoperi dacă Rafale poate fi mai mult decât un SUV cu aparențe sportive.

Un Renault plug-in hybrid. Foto: Adevărul

De-a lungul timpului, segmentul D nu le-a fost străin celor de la Renault. Au avut modele care au reușit să se facă remarcate, prin urmare au avut ceva special, fie că vorbim despre Renault 16, 18 sau 21, iar ulterior de Laguna sau Talisman. Dar moda se schimbă, iar berlina sau hatchbackul au fost nevoite să lase locul altor forme. Rafale aduce noul în gama Renault, prin faptul că este un SUV-coupe sau, dacă este să adoptăm acronimul lansat pe piață de BMW când a prezentat X6, îi putem spune SAC – Sport Activity Coupe.

Trei motoare electrice

Dacă primul contact a fost cu o versiune mai domestică, doar 200 CP, acum am pus la lucru un Rafale PHEV 4x4 300 Atelier Alpine, un plug-in hybrid care prin performanțe îi oferă acestui model aura unui GT.

Capitolul design îl depășim, mașina este prezentă de ceva timp în peisaj, așa că ne concentrăm pe partea tehnică pentru moment. Avem un model cu o lungime de 4,7 metri, o lățime de 1,8 metri, o înălțime relativ redusă pentru acest cocktail de SUV cu o linie dinamică – 1,6 metri și un ampatament de 2,73 metri. De puntea față este responsabil un propulsor de 1.2 litri turbo cu trei cilindri care dezvoltă 150 CP și 230 Nm. Tot pe puntea față mai avem două motoare electrice. Unul de 34 CP și 50 Nm care este doar generator fiind animat de motorul termic, un al doilea de 68 CP și 205 Nm care poate propulsa mașina, dar și genera kilowatti prin regenerare. Pe puntea spate avem un al treilea motor electric de 136 CP și 195 Nm, care la rândul lui poate propulsa mașina, dar și recupera energie pe perioada de frânare.

Un "plin" se face în aproape trei ore. Foto: Adevărul

Fiind un plug-in hybrid, evident că avem și o baterie, una rezonabilă din punct de vedere al capacității – 22 kWh, cam cât aveau capacitatea bateriile la primele modele electrice Renault, Fluence și Zoe. Să nu vă imaginați că ar fi vorba de aceeași baterie care echipa aceste modele acum vreo 15 ani. Bateria oferă o autonomie bună, constructorul declară 100 km, în realitate, lucrurile depind de mulți factori, cele mai mari șanse să te apropii de această valoare, poate chiar să o depășești, este urbanul. Încărcarea se poate face doar la stații AC cu până la 7.4 kW. La o astfel de stație, un „plin“ durează aproape trei ore.

Rafinamentul stă în detalii

Am menționat la început că această motorizare califică Rafale pentru a fi privit și ca un Grand Tourer. Dacă privim spre calitățile pe care ar trebui să le posede un astfel de model, acestea sunt în CV-ul acestui model: performanța există; cu această motorizare, Rafale ajunge la 100 km/h în 6,4 secunde. Puterea totală a sistemului este de 300 CP și 450 Nm, dar impresionante sunt reprizele: are nevoie de 4 secunde pentru a ajunge de la 80 la 120 km/h, astfel că beneficiile motoarelor electrice nu pot fi contestate. Nu aș putea vorbi de lux la bordul lui Rafale, dar de o ambianță sport-elegantă în mod cert.

TEST DRIVE Renault Scenic, rebelul familiei

Interior de ultimă generație. Foto: Adevărul

Echiparea Atelier Alpine propune un cocktail cromatic elegant – negru și albastru asortat elegant cu ardezie pe planșa de bord. Da, avem ornamente realizate din această rocă sedimentară la interior. Iar dacă acorzi atenție detaliilor, vei descoperi rafinament în mici locuri, precum buzunarele portierelor căptușite cu material textil, pentru a atenua zgomotul.

Spațiul interior este impresionant, și chiar dacă poate găzdui fără vreo problemă 5 persoane, îl recomand a fi savurat în configurația 2+2. Astfel, pasagerii spate vor putea beneficia de avantajele cotierei centrale care include suport de pahare, dar și suport pentru telefoane. De asemenea, portbagajul de 465 de litri este suficient pentru nevoile unui concediu.

Viraje fără emoții

Din punct de vedere dinamic, mașina este extrem de agreabilă. Cu siguranță vei fi cucerit de răspunsul electric la apăsarea pedalei de accelerație; nu trebuie să ai emoții cu manevrabilitatea, mașina dispunând de sistemul 4Control care permite punții spate să vireze în conformitate cu situațiile dinamice.

Versiunea Atelier Alpine. Foto: Adevărul

TEST DRIVE Renault Clio 6, puterea tradiției. Ce conține echiparea creată special pentru România

În regim electric, mașina mi-a afișat un consum mediu de 15,6 kWh, iar după golirea bateriei am lăsat sistemul să funcționeze în regim full hybrid pentru a vedea și consumul de carburant. Și pentru că l-am caracterizat ca fiind un GT, mare parte din cei 900 km rulați pe parcursul testului i-am efectuat pe autostradă, deci în regim superior de viteză. La final am înregistrat un consum mediu de 7,3 litri pentru 100 km.

Rafale are un preț de pornire de 40.750 de euro pentru versiunea Techno E-tech full hybrid 200. Versiunea testată, Atelier Alpine, este disponibilă doar în versiunea PHEV și are un preț de pornire de 53.950 de euro. Cu toate opțiunile, inclusiv plafonul panoramic Solarbay, prețul ajunge la 58.940 de euro.

Fişă tehnică – Renault Rafale PHEV 4x4 300 Atelier Alpine

Motor – plug-in hybrid, Termic: L3, 1.199 cmc, 150 CP, 230 Nm

Motor electric 1 – 34 CP/50 Nm, Motor electric 2 – 68 CP/205 Nm, Motor electric 3 – 136 CP și 195 Nm

Baterie – 22 kWh

Transmisie – cutie automată, tracțiune integrală permanentă

Performanţe – 180 km/h v. max., 0-100 km/h în 6,4 secunde

Portbagaj – 465 de litri

Rezervor – 55 de litri

Dimensiuni – L/l/h (mm): 4.710/1.866/1.613, ampatament – 2.738

Consum mediu declarat – 2 l/100 km

Preţ model – de la 40.750 de euro cu TVA inclusă