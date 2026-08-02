Subaru Uncharted este primul model electric dezvoltat de Subaru împreună cu Toyota și promite să păstreze ADN-ul mărcii. Am testat noul SUV electric de 343 CP pe asfalt și în off-road pentru a vedea dacă tracțiunea Symmetrical AWD, eficiența și spiritul Subaru au rămas intacte.

Poate Subaru să conserve caracterul inconfundabil al modelelor sale când vine vorba să adopte o rețetă nouă? Subaru Uncharted este un vehicul electric, dar este el un Subaru? Poți defini o marcă prin altceva decât numele ei și să fii sigur că nu riști să primești alt răspuns? Dacă zici motor boxer, poți fugi cu gândul la Porsche, la Subaru sau divizia moto de la BMW. Dar dacă spui Symmetrical AWD, nu poți spune decât Subaru. Așa că atunci când te gândești la o schimbare de rețetă, îți pui firesc întrebarea dacă identitatea va fi conservată.

Uncharted nu este primul model electric din rastelul Subaru, dar este primul model la care Subaru participă la dezvoltarea lui, alături de partenerii de alianță de la Toyota. În procesul de naștere a acestui nou model, peste 100 de ingineri Subaru și-au mutat domiciliul și au făcut echipă cu cei de la Toyota. Vorbim despre un SUV Coupe/crossover de segment compact, care este disponibil atât cu tracțiune față, cât și integrală, și poate fi considerat o alternativă la Subaru Crosstrek.

Perspectiva tehnică

Avem un BEV (Battery Electric Vehicle), care în versiunea testată are ca bază o baterie cu o capacitate totală de 77 kWh. Versiunea AWD are un motor pe puntea față de 227 CP și 268 NM, iar pe puntea spate găsim un motor de 120 CP și 169 NM. Puterea totală este de 343 CP. Este un model cu o masă de 2.100 kg care se laudă că ajunge la 100 km/h în 5 secunde și are o viteză maximă de 160 km/h. Cele 5 secunde necesare atingerii vitezei de 100 km/h îl fac unul dintre cele mai rapide modele Subaru din istorie.

În buna tradiție Subaru, mașina are o gardă la sol mai mare de 20 cm – 21mm mai exact. Are un unghi de atac de 17,2 grade, unul de rampă de 27,4 grade și unul de degajare de 19,1 grade. Poate pare ușor ciudat să vorbesc de unghiuri de acces în off-road la un vehicul electric, dar imaginile spun destule despre abilitățile acestui model. Mai menționez că locul de joacă pentru a testa capacitățile de aventurier a fost un circuit de motocross. Tot la detalii tehnice vreau să menționez și faptul că la stații AC poate încărca cu maxim 22 kW, iar la stații DC cu 150 kW.

Pro și contra

Acei 100 de ingineri Subaru care au contribuit la dezvoltarea modelului și-au lăsat amprenta. Primul lucru pe care l-am remarcat la volanul noului model a fost setarea suspensiei, aceeași calibrare pe care o găsești într-un Outback, Forester sau Crosstrek. Un prim detaliu care să conserve identitatea mărcii a fost bifat. Uncharted este o tracțiune integrală permanantă, Subaru a ales intenționat acest setup pentru a vorbi aceeași limbă cu proprietarii care decid să treacă de la un model termic la unul electric. La prima vedere pare un mic compromis la capitolul eficiență, dar realitatea a infirmat acest lucru.

Test Drive Subaru Forester e-Boxer Hybrid 2.0ie X

Producătorul comunică un consum mediu de 15,6 kWh pentru 100 km rulați. Prin Italia, pe un traseu mixt care a inclus și autostradă, am obținut un consum mediu de 15,2 kWh, iar după vreo oră de joacă pe un circuit de motocross, consumul mediu urcase la 17,4 kWh. Mașina punctează bine la capitolul eficiență.

Mi-a mai plăcut curajul de a ne oferi libertatea să zburdăm pe un traseu dificil, fără restricții, doar cele impuse de bunul-simț și instinctul de conservare, ceea ce îți indică faptul că Subaru are încredere în produsul său.

Chiar dacă mașina era echipată cu anvelope de stradă, nici măcar unele cu un profil all-season, am fost impresionat de modul în care electronica reușește să găsească aderență și să trimită puterea coerent la cele două punți. Am oprit mașina pe pante atât de abrupte încât profilul anvelopelor nu prea reușea să mențină mașina staționară, aluneaca în spate. Dar în momentul în care acceleram, mașina reușea să trimită puterea la sol coerent și să înainteze fără eforturi vizibile. Aș mai puncta aici calitatea asamblărilor, lucru pe care îl sesizezi la interior. Chiar dacă am tot încrucișat punți, niciun zgomot suspect în habitaclu de la panouri care și-ar fi dorit o prindere mai sănătoasă.

Mi-au lipsit scaunele Subaru; cele Toyota nu se ridică la confortul oferit de cele pe care le găsești într-un Forester, Outback sau Crosstrek. Puțin cam tari și cu un spătar care parcă nu îmbracă tot spatele. Apoi, cei 150 kW putere maximă de încărcare la stații DC sunt deja o valoare modică în 2026, deși o analiză a ceea ce oferă concurența relevă că această valoare este media din segment. Totuși, nu ar fi reproșat nimeni dacă erau oferiți 200 kW putere de încărcare.

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Este un alt mod de a degusta marca niponă. Conservă o bună parte din identitatea Subaru, dar, în mod firesc, vine și cu lucruri noi. Dar cel mai important detaliu, Subaru Uncharted nu se sfiește să părăsească asfaltul, se descurcă onorabil în off-road și, după un prim contact, pare că este și un model extrem de eficient când vine vorba de consum.

Fişă tehnică. Subaru Uncharted AWD 4E-xperience+

Motor – 2, electric

Motor față – 227 CP și 268 Nm, motor spate – 120 CP și 169 Nm

Putere totală – 343 CP

Transmisie – cutie automată, tracțiune integrală permanentă

Performanţe – 160 km/h v. max., 0-100 km/h în 5 secunde

Portbagaj – 404 litri

Baterie – 77 kWh capacitate totală

Încărcare AC – 22 kW, DC – 150 kW

Dimensiuni – L/l/h (mm): 4.515/1.870/1.625, ampatament – 2.750

Consum mediu declarat – 15,6 l/100 km

Preţ – de la 34.900 euro cu TVA inclusă / 44.400 euro model testat