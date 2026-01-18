TEST DRIVE Renault Clio 6, puterea tradiției. Ce conține echiparea creată special pentru România

Renault Clio este astăzi la a șasea generație, unul dintre modelele care definesc marca franceză și care garantează o stare de confort greu de găsit în altă parte.

Pentru mine, Renault Clio este unul dintre acele modele fără de care nu aș putea concepe segmentul B. Are în spate 35 de ani de la debut, iar cele 17 milioane de unități vândute pe parcursul celor cinci generații ar însemna o distanță de 68.000 km dacă mașinile ar fi puse într-un șir indian. S-ar putea acoperi de 1,7 ori circumferința Planetei. Acum a venit momentul să vorbim despre cea de-a șasea generație, model pe care l-am întâlnit la finalul anului trecut în Portugalia.

O nouă identitate a tradiției

Renault Clio, de la debut și până la a cincea generație, a fost o evoluție continuă din punct de vedere al designului. De la o generație la alta nu au fost pași estetici atât de dramatici. Însă a șasea generație deschide ușile spre o nouă identitate vizuală a hatchbackului francez. Are un design care poate aduce un plus de agresivitate modelului, dar ce trebuie reținut este faptul că evoluția proporțiilor, a consolelor față/spate a fost dictată de obținerea unei eficiențe aerodinamice care să ajute la scăderea emisiilor. Comparativ cu vechea generație Clio, noul model este mai lung cu 67 mm, mai lat cu 39 mm, ecartamentul față este mai mare cu 39 mm. Noul design aduce noi proporții, așa că acum vorbim despre o consolă față mai lungă cu 26 mm.

Interiorul este nou din perspectiva istoriei Clio, nu este nou dacă privim spre familia de modele subcompacte Renault. Adică vom găsi o planșă de bord similară în linii mari cu cea regăsită pe electricele 4 și 5, elementul central fiind cele două displayuri de 10 inch. Renault continuă colaborarea cu Google, așa că nu este vreo surpriză că noul Clio vine cu OpenR Link cu Google integrat – deja Google Play oferă acces la peste 100 de aplicații care pot fi instalate. Mai există și Google Assistant care îți permite să faci multe lucruri cu ajutorul comenzilor vocale. De asemenea, pentru date nu trebuie să îți folosești telefonul mobil, căci Clio are inclus pe parcursul primilor trei ani 2 GB date pe lună. În viitor, via o actualizare de software, Google Assistant va fi înlocuit de asistentul AI, Gemini. Partea bună este că Gemini va fi disponibil pe toate modelele Renault echipate cu OpenR Link integrat Google.

Un plus îl găsim la sistemul audio opțional Harman Kardon care include cinci presetări dezvoltate împreună cu Jean-Michel Jarre (Studio, Podcast, Concert, Immersion, Club), cu zece canale care emit un total de 410 watts. Noua generație Clio are la bază o evoluție a platformei CMF-B, unul dintre pilonii grupului francez, platformă pe care se regăsește aproape întreaga gamă de modele Dacia.

Trei variante de echipare + una pentru România

Primul contact l-am avut cu versiunea esprit Alpine E-Tech full hybrid 160, adică noua motorizare full hybrid a grupului Renault, cea care a debutat pe Dacia Bigster. Puterea sistemului, în acest caz, este de 160 CP și 265 Nm, iar dacă privim în detaliu descoperim următoarele:

• Motor termic atmosferic de 1,8 litri care dezvoltă 110 CP și 172 Nm,

• Motor electric de 50 CP și 205 Nm care asigură propulsie și recuperare de energie,

• Motor electric de 20 CP și 50 Nm care are rol de generator,

• Baterie cu o capacitate totală de 1,4 kWh,

• Tracțiune, cutie de viteze automată multi-modală fără ambreiaj.

Din punct de vedere al eficienței acestui pachet hybrid, Renault comunică un consum mediu de 4 litri pentru acest nivel de echipare. În prima zi a testului, când vremea a fost blândă, am obținut un consum mediu de 3,9 litri. A doua zi, lucrurile au evoluat puțin, ne-am trezit într-o furtună care părea că are ceva rude în categoria uraganelor. Ca pieton, era periculos să stai lângă un semafor, pentru că acestea se legănau suficient de mult pentru a te lovi. În aceste condiții am terminat traseul cu un consum mediu de 4,5 litri.

Partea plăcută la noua generație vine din familiarul dinamic oferit de platforma CMF-B. L-am simțit că și-ar fi dorit un ritm mai alert, dar când acvaplanezi pe autostradă la 80 km/h e clar că nu sunt condiții de testat limitele dinamice.

Cel mai ieftin Renault Clio 6 costă 17.800 de euro pentru echiparea Evolution și motorizarea TCe 115. Pentru piața din România s-a creat un nivel intermediar Evolution+ (o echipare mai bogată de serie), disponibil doar cu motorizarea TCe 115 și care are un preț de pornire de 19.000 de euro. Nivelul de echipare Techno devine accesibil de la 20.700 de euro și include tot TCe 115. La această motorizare mai adaugi 1.400 de euro dacă dorești cutie automată cu 6 trepte și dublu ambreiaj. Iar echiparea de top, esprit Alpine, pornește pentru TCe 115 de la 23.850 de euro.

Motorizarea E-Tech full hybrid 160 este disponibilă în echiparea Evolution pentru 22.750 de euro, Techno costă 24.450 de euro, iar esprit Alpine de la 26.200 de euro.

Fişă tehnică – Clio esprit Alpine E-Tech full hybrid 160

Motor – full-hybrid, L4, 1.789 cmc, 110 CP@5.750 rpm, 172 Nm@4.000 rpm

Motor electric 1 – 50 CP și 205 Nm

Motor electric 2 – 20 CP și 50 Nm

Baterie – 1.4 kWh

Transmisie – cutie automată multi-modală, tracțiune față

Performanţe – 180 km/h v. max., 0-100 km/h în 8,3 secunde

Portbagaj – 261 de litri

Rezervor – 39 de litri

Dimensiuni – L/l/h (mm): 4.116/1.768/1.451, ampatament – 2.591

Consum mediu declarat – 4 litri/100 km

Preţ model – de la 17.800 de euro cu TVA inclusă