Renault Scenic vine pe piață cu titlul Car of the Year 2024 în buzunar. Ceva trebuie să fi determinat membrii juriului să ofere acest titlu mașinii, așa că am ieșit la vânătoare de justificări.

Prima rebeliune a noului Renault Scenic vine din abandonul valorilor tradiționale. De-a lungul celor patru generații de până acum, Scenic a fost un monovolum, un MPV de clasă compactă. Lansată în 1996, prima generație a încercat să profite de capitalul masiv de imagine construit de Renault Espace lansat în 1984. Pe undeva, chiar dacă are o formă clasică de hatchback care a consumat ceva steroizi, al cincilea Scenic îmi lasă tot o impresie de MPV/crossover, așa că nu sunt tentat să-l repudiez în deja impersonala categorie a SUV-urilor. Mașina are masivitate, dar mare parte a senzației este indusă și de geometria liniilor exterioare. Vorbim de o mașină cu o lungime de 4.470 mm, o lățime de 1.864 mm (detaliul care induce în mare parte sugestia de masivitate – îți umple destul din câmpul vizual mașina) și o înălțime de 1.571 mm.

Faptul că este un model electric a permis din start proiectarea modelului cu accent pe spațiul interior. Scenic este construit pe aceeași platformă cu Megane E-Tech, dar este cu 27 cm mai lung, 10 cm mai lat, 6 cm mai înalt și ampatamentul de 2.785 mm este cu 10 cm mai mare. Mult spațiu interior, aerisit, care îmi conservă percepția că Scenic este încă un MPV și nu se îndepărtează atât de mult de tradiția familiei. Din păcate pentru unii, din fericire pentru alții, noul model este oferit doar în versiune electrică.

Încărcare standard de 13 ore

Pentru acest test drive avem un Renault Scenic E-Tech Electric esprit Alpine 220: o platformă care adăpostește o baterie cu o capacitate totală de 87 kWh, care poate fi încărcată la stații DC cu până la 150 kW, iar la stații AC cu până la 22 kW. De ținut minte că mașina vine standard cu capacitatea de a trage de la AC cu 7,4 kW, adică mizezi pe un timp de încărcare de 13 ore. Opțional, se achiziționează pachetul cu 22 kW și poți încărca complet în 5 ore. Renault este printre puținii producători care oferă posibilitatea de a încărca AC până la 22 kW, majoritatea se rezumă la a oferi doar 11 kW maxim pe AC.

Motorizarea este una de 160 kW/220 CP și 300 Nm. La o masă de 1.917 kg la gol, resursele motorului sunt bune pentru un sprint de la 0 la 100 km/h în 7,9 secunde și o viteză maximă de 170 km/h. Renault anunță un consum mediu în ciclu WLTP de 17,2 kWh/100 km și o autonomie de 611 kilometri.

Vremea și relieful influențează consumul

Pentru acest test drive am parcurs traseul București-Râmnicu Sărat până la o comună din județul Galați (aflată la distanță de 3-4 localități unde au fost inundațiile) și înapoi la București pe același drum. La dus, după un parcurs de 246 km, am ajuns la destinație cu un consum mediu de 16,7 kWh și 52% energie în baterie. De menționat că la dus am avut vânt din față, undeva pe la 30-40 km/h. Stil de condus normal, fără vreo urmă de condus ecologic, anticipativ sau ceva care să favorizeze autonomia. La întoarcere, când mi-am setat pe navigație destinația spre casă, folosind sistemul Google Maps de la bord – care știe să privească și-n baterie și dacă descoperă că nu ai suficiente resurse îți programează automat o pauză e încărcare –, am descoperit că mașina îmi spune că ajung cu -4% baterie dacă nu încarc. Adică nu ajung acasă fără încărcare. M-am ambiționat și am apelat la cunoștințele de condus eco, dar fără a sacrifica viteza de deplasare. Nu am mai beneficiat de același vânt, acum a fost din spate, dar ceva mai blând, undeva la 15-20 km/h. Realitatea este că la sosirea acasă mai aveam 18% energie în baterie după ce am parcurs, așadar, 437 km – consumul mediu scăzând la 14,9 kWh, iar autonomia afișată fiind de 142 km. La retur, pe un parcurs de 212 km, am înregistrat un consum mediu de 13 kWh/100 km. Acesta este, de fapt, un exemplu despre cum influențează relieful, condițiile meteo și stilul de condus autonomia.

→ Imaginea 1/34: Renault Scenic E-TECH Electric 220 esprit Alpine. Foto: Adevărul Auto

Detalii mici care contează enorm

Scenic este probabil modelul în care Renault, la acest moment, a investit toată expertiza în calibrarea unui tren de rulare cât mai eficient, și acesta este unul dintre marile atuuri ale mașinii.

Nu vei fi dezamăgit nici de interior, care este generos la capitolul spațiu, dar este și foarte bine asamblat și cu materiale care dau un plus senzației de calitate. Menționez doar un mic detaliu: buzunarele laterale din portiere sunt căptușite, atât pentru un plus de insonorizare, cât și pentru a elimina zgomotele obiectelor depozitate acolo și care se lovesc de pereți în timpul deplasării. De asemenea, trebuie să vă spun și de Solarbay, plafonul panoramic, realizat în proporție de 50% din sticlă reciclată care poate fi transparent sau opac via tehnologia PDLC (polymer dispersed liquid crystals). Are patru poziții în care poate fi reglat – complet opac, complet transparent sau 50% transparent/50% opac față/spate și invers.

Fişă tehnică Renault Scenic E-TECH Electric 220 esprit Alpine

Motor –Electric, 218 CP și 300 Nm

Transmisie – cutie automată

Performanţe – 170 km/h v. max., 0-100 km/h în 7,9 secunde

Portbagaj – 440 de litri

Baterie – 87 kWh capacitate totală

Încărcare – AC până la 22 kW/CC până la 150 kW

Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.470/1.864/1.571, ampatament – 2.785

Consum mediu declarat – 17,2 kWh/100 km

Preţ – de la 34.800 de euro cu TVA inclusă