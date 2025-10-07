Prețul incredibil de mic cu care italienii pot cumpăra Dacia Spring. Subvenția statului și promoția producătorului acoperă 70% din valoare

Dacia este una dintre cele mai căutate mărci din lume, iar acum în Italia poate fi achiziționată la un preț foarte mic.

Compania românească Dacia s-a făcut remarcată printr-o serie de modele low-cost excelente, reușind să profite la maximum de combinația perfectă dintre prețul scăzut și calitatea excelentă a produsului.

Producătorul român a decis recent să facă un pas decisiv în domeniul mașinilor electrice, citycar-ul Spring fiind unul dintre cele mai populare, nu în ultimul rând pentru că poate fi cumpărat acum la un preț de vânzare foarte mic. EcoBonusul guvernamental acordat în Italia este cu siguranță cel așteptat de mult timp și poate schimba totul.

”Chiar pare imposibil de crezut că acum poți pune mâna pe o mașină cu mai puțin de 4.000 de euro. Dar asta se întâmplă datorită Dacia, gigantul român profitând de Ecobonus pentru Spring, o mașină electrică de oraș care are 3,7 m lungime, 1,58 m lățime și 1,52 m înălțime. Acesta este un model omologat pentru patru persoane, iar motorul din interior are capacitatea de a furniza un maxim de 45 de cai putere. Prin urmare, viteza maximă de vârf este de aproximativ 125 km/h, în timp ce autonomia este de 225 km cu o singură încărcare”, scrie Report Motori.

Prețul de pornire al Daciei Spring ar fi de 17.900 de euro, dar cei cu un venit mediu mai mic de 30.000 de euro pe an vor putea beneficia de 11.000 de euro de EcoBonus, care trebuie însă adăugați la alți 3.000 de euro oferiți de Dacia. Totalul ajunge astfel la doar 3.900 de euro.