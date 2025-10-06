search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

PREMIERĂ: Dacia Hipster Concept

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia

Așa ar putea arăta viitorul, așa ar fi putut arăta Dacia Spring, cert este că Hipster Concept reprezintă o sugestie despre esența unui răspuns urban, unul cu o suprafață de 4,65 metri pătrați.

Toate noutățile pe care Dacia le aduce în gama sa le-am văzut, pipăit, contemplat și documentat la Dacia Product Days, un eveniment dedicat presei găzduit în Paris. A devenit aproape o tradiție aceste eveniment pentru constructorul de la Mioveni. Și tot o tradiție a devenit ca în cadrul acestor preview-uri să avem acces la viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat. 

Cu sinceritate, mărturisesc că mă așteptam să dau ochii cu viitorul model compact Dacia. Dar la finalul conferinței de presă, noul CEO Dacia – Katrina Adt, introduce în scenă Hipster Concept. Surpriza a fost totală.

Ce avem noi aici?

Un studiu, o perspectivă a unui model urban cu o lungime de 3 metri, o lățime de 1.55 metri și o înălțime de 1.52 metri. La prima vedere o mignonă care îți poate lăsa impresia unei machete. Dacă nu te lași pradă pulsiunilor, realizezi că Dacia Spring este doar ceva mai lungă, în rest dimensiunile fiind similare. Spring fiind un model care plătește tribut conceptului inițial cu motorizare termică. 

Dacia Hipster Concept vizează același univers de exprimare, doar că fiind imaginat de la zero ca un vehicul electric a permis organizarea mult mai eficientă a spațiului oferit.

În plus, consider că Hipster este cea mai frumoasă declarație a conceptului din spatele gamei Dacia – Essential but Cool!

Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Imaginea 1/9: Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia

Evident, sâmburele creativ al noii idei îl găsim în conceptul Manifesto, care ulterior s-a metamorfozat în versiunea de rally-raid Dacia Sandrider. Dar am fost bucuros să aflu că Dacia Hipster Concept este desenat de un român.

Comparația cu Spring continuă, nu știu dacă accidental sau voit. Cert este că Dacia ne spune că acest studiu este mai ușor cu 20% decât actualul model electric. 

Citește și: „Mașina asta iese mereu bine.” Reacția unui un inspector ITP din Spania când verifică un Duster

Dacia nu își propune o reduce a masei, în eventualitatea unui model de serie derivat din acest concept. Ambiția din spatele conceptului Dacia Hipster este de a înjumătăți amprenta de carbon pe întregul ciclu de viață al vehiculului, în comparație cu cele mai curate vehicule electrice aflate pe piață în prezent. Iar acest lucru nu înseamnă doar utilizarea materialelor reciclabile – precum Starkle – noul material dezvoltat de Dacia care conține 20% plastic reciclat. Înseamnă plastic care folosește pigment în masa materialului pentru a evita vopsirea componentelor. Doar trei elemente sunt vopsite – capota și cele două portiere.

Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Imaginea 1/36: Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia
Dacia Hipster Concept Foto: Dacia

Interiorul pare o căsuță pentru pitici când privești mașina de afară. Dar pot raporta, cu surprindere, că au loc patru adulți în mașină. La 1.88 metri înălțime și 97 kg am urcat în spate și am avut loc. Dacia își propune cu acest concept să reinventeze mașina populară. De-a lungul timpului omul a fost capabil să imagineze astfel de modele care au devenit legende. Și este plăcut să descoperi detalii care amintesc de astfel de modele la interior – precum scaunele. Mult minimalism la interior, multe soluții interesante și pragmatice dezvoltate în jurul sistemului de ancorare YouClip dezvoltat de Dacia pentru gama de accesorii. 

Portbagajul este unul „urban”, oferă în versiunea cu 4 locuri 70 de litri. Dar dacă se pliază locurile spate se ajunge la un volum de 500 litri. Și să nu uităm un detaliu, statistic, astăzi, un automobil este ocupat de 1.6 persoane. 

Un eventual model de serie probabil va implica mici evoluții estetice, de genul măririi consolelor față/ spate pentru a îndeplini criterii de securitate. Dar într-un Paris unde viteza este limitată la 30 km/h în bună parte din oraș, Dacia Hipster Concept capătă justificare.

Auto

Top articole

Partenerii noștri

image
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
digi24.ro
image
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
stirileprotv.ro
image
Câte ore pe zi lucrează acest nepalez din România, pentru un salariu lunar de doar 2.800 lei
gandul.ro
image
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
mediafax.ro
image
Secretarul de stat de la Secretariatului General al Guvernului și-a luat țeapă cu un dezvoltator imobiliar, ca în cazul Nordis. Ce avans a achitat Adrian Țuțuianu
fanatik.ro
image
Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
libertatea.ro
image
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
digi24.ro
image
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
gsp.ro
image
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Bărbat reținut pentru terorism, în România: Pregătea un atentat de proporții. Fabrica dispozitive explozive și se antrena să ucidă
antena3.ro
image
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii"
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată aceeași obligație în România
playtech.ro
image
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din Liga 2 și ce scria pe „tricolor”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Radu Drăgușin a rupt tăcerea, după ce Tottenham l-a ”interzis”
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Alertă meteo pentru toată țara! Crivățul lovește România
mediaflux.ro
image
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"
click.ro
image
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
click.ro
image
Mai tare decât „Squid Game”? Producția care face furori pe Netflix și ocupă un loc topul vizionărilor: „E unul dintre serialele mele preferate”
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia foto Profimedia jpg
Letizia nu se mai controlează nici în public! Tensiunea dintre ea și Regele Felipe e palpabilă: criza făcută la o vizită oficială
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
image
Studenția la cămin: mai mult decât economie ... o familie! Teodora: „Recomand deoarece este o experiență să fii într-o comunitate (...)"

OK! Magazine

image
Meghan Markle sau Kim Kardashian? Ducesa s-a întors în Europa, iar apariția ei de la Paris ne-o arată foarte schimbată

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!