PREMIERĂ: Dacia Hipster Concept

Așa ar putea arăta viitorul, așa ar fi putut arăta Dacia Spring, cert este că Hipster Concept reprezintă o sugestie despre esența unui răspuns urban, unul cu o suprafață de 4,65 metri pătrați.

Toate noutățile pe care Dacia le aduce în gama sa le-am văzut, pipăit, contemplat și documentat la Dacia Product Days, un eveniment dedicat presei găzduit în Paris. A devenit aproape o tradiție aceste eveniment pentru constructorul de la Mioveni. Și tot o tradiție a devenit ca în cadrul acestor preview-uri să avem acces la viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat.

Cu sinceritate, mărturisesc că mă așteptam să dau ochii cu viitorul model compact Dacia. Dar la finalul conferinței de presă, noul CEO Dacia – Katrina Adt, introduce în scenă Hipster Concept. Surpriza a fost totală.

Ce avem noi aici?

Un studiu, o perspectivă a unui model urban cu o lungime de 3 metri, o lățime de 1.55 metri și o înălțime de 1.52 metri. La prima vedere o mignonă care îți poate lăsa impresia unei machete. Dacă nu te lași pradă pulsiunilor, realizezi că Dacia Spring este doar ceva mai lungă, în rest dimensiunile fiind similare. Spring fiind un model care plătește tribut conceptului inițial cu motorizare termică.

Dacia Hipster Concept vizează același univers de exprimare, doar că fiind imaginat de la zero ca un vehicul electric a permis organizarea mult mai eficientă a spațiului oferit.

În plus, consider că Hipster este cea mai frumoasă declarație a conceptului din spatele gamei Dacia – Essential but Cool!

→ Imaginea 1/9: Dacia Hipster Concept Foto: Dacia

Evident, sâmburele creativ al noii idei îl găsim în conceptul Manifesto, care ulterior s-a metamorfozat în versiunea de rally-raid Dacia Sandrider. Dar am fost bucuros să aflu că Dacia Hipster Concept este desenat de un român.

Comparația cu Spring continuă, nu știu dacă accidental sau voit. Cert este că Dacia ne spune că acest studiu este mai ușor cu 20% decât actualul model electric.

Dacia nu își propune o reduce a masei, în eventualitatea unui model de serie derivat din acest concept. Ambiția din spatele conceptului Dacia Hipster este de a înjumătăți amprenta de carbon pe întregul ciclu de viață al vehiculului, în comparație cu cele mai curate vehicule electrice aflate pe piață în prezent. Iar acest lucru nu înseamnă doar utilizarea materialelor reciclabile – precum Starkle – noul material dezvoltat de Dacia care conține 20% plastic reciclat. Înseamnă plastic care folosește pigment în masa materialului pentru a evita vopsirea componentelor. Doar trei elemente sunt vopsite – capota și cele două portiere.

→ Imaginea 1/36: Dacia Hipster Concept Foto: Dacia

Interiorul pare o căsuță pentru pitici când privești mașina de afară. Dar pot raporta, cu surprindere, că au loc patru adulți în mașină. La 1.88 metri înălțime și 97 kg am urcat în spate și am avut loc. Dacia își propune cu acest concept să reinventeze mașina populară. De-a lungul timpului omul a fost capabil să imagineze astfel de modele care au devenit legende. Și este plăcut să descoperi detalii care amintesc de astfel de modele la interior – precum scaunele. Mult minimalism la interior, multe soluții interesante și pragmatice dezvoltate în jurul sistemului de ancorare YouClip dezvoltat de Dacia pentru gama de accesorii.

Portbagajul este unul „urban”, oferă în versiunea cu 4 locuri 70 de litri. Dar dacă se pliază locurile spate se ajunge la un volum de 500 litri. Și să nu uităm un detaliu, statistic, astăzi, un automobil este ocupat de 1.6 persoane.

Un eventual model de serie probabil va implica mici evoluții estetice, de genul măririi consolelor față/ spate pentru a îndeplini criterii de securitate. Dar într-un Paris unde viteza este limitată la 30 km/h în bună parte din oraș, Dacia Hipster Concept capătă justificare.