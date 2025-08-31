search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Rabla se relansează în septembrie, cu fonduri reduse. „Banii s-au dus la importuri, nu la industria românească”

0
0
Publicat:

În septembrie este așteptată o nouă ediție a programului Rabla, cu o finanțare de 200 milioane lei și vouchere reduse. Executivul promite o eficientizare a fondurilor pentru mediu, însă analiștii avertizează că schema a susținut până acum mai ales importurile de automobile.

Rabla, dacie
Sursă foto: Shutterstock

„Programul Rabla a subvenționat achiziția de mașini mai ales din import în România. Din punctul meu de vedere, ar trebui să se focuseze pe producătorii autohtoni de mașini, cei care construiesc în țară, în special Dacia și Ford. Dacă tot dăm bani de la buget pentru achiziția de mașini, măcar să ajutăm industria românească, producătorii și furnizorii lor de produse și servicii”, declară, pentru Adevărul, analistul economic Adrian Negrescu.

Vector de câștig pentru importator

Faptul că programul Rabla a fost până acum doar un simplu vector de câștig pentru importatorii de automobile e o dovadă a faptului că banii au fost folosiți nu neapărat eficient în sensul susținerii economiei românești, explică el. „Cel mai bun exemplu este cazul Dacia Spring, model produs în China și pentru care contribuabilii români practic au susținut din taxe și impozite producția industriei chineze”, susține analistul.

În opinia sa, soluția nu stă în a subvenționa de la buget importatorii de automobile, ci în a crea o piață concurențială reală, în care dealerii să se lupte între ei: în oferte, în discounturi, în servicii post-vânzare care să le ofere românilor o paletă de produse și servicii mult mai largă, similară cu ce se întâmplă în Occident.

„Programul Rabla trebuie extins însă doar pe mașinile puțin poluante, mașinile hibride și electrice, pentru susținerea economiei reale a producătorilor români și nu a producătorilor din China sau din alte destinații. Tichetele Rabla au susținut un ecosistem de business prea puțin concurențial, prea puțin adaptat cerințelor clienților. Am ajuns paradoxal să avem mașini noi pe piață mai scumpe decât în Polonia, Ungaria, Cehia sau Slovacia, dar chiar și decât în țările occidentale, ceea ce denotă că e ceva greșit în modul în care s-a derulat până acum acest tip de afacere”, conchide Adrian Negrescu.

Ghid actualizat și fonduri direcționate

Programul „Rabla” care va fi relansat în luna septembrie, cu o alocare de 200 milioane lei, și care va funcționa pe baza unui ghid actualizat, ce va fi postat în consultare publică până la finalul săptămânii. Valoarea voucherelor va fi redusă pentru a răspunde situației economice actuale.

„Rabla” rămâne un program de mediu, care are și un rol esențial în sprijinirea industriei auto românești și în accelerarea tranziției către o mobilitate mai curată. România și-a îndeplinit deja ținta din PNRR privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante, iar în cei 20 de ani de implementare, programul a dus la scoaterea din circulație a peste un milion de mașini vechi.

„Într-un an cu constrângeri bugetare, am ales să finanțăm doar acele programe care aduc beneficii clare: mai puțină poluare în orașe, mai puține conflicte cu fauna sălbatică și mai multă siguranță pentru oameni. Această ordonanță nu închide definitiv programele AFM. Guvernul își păstrează opțiunea de a aproba, prin memorandum, și alte proiecte până la finalul anului. Ne asigurăm astfel că fiecare leu din Fondul pentru Mediu este folosit eficient pentru proiecte realizabile într-un timp scurt, cu efecte directe și vizibile pentru oameni și pentru mediu” a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor Diana Buzoianu.

În perioada următoare, MMAP va prezenta lista actualizată a programelor AFM și calendarul relansării acestora, în funcție de deciziile guvernamentale și de disponibilitatea fondurilor europene și naționale.

„Fără Rabla, statul își sabotează propria economie”

Înainte ca Executivul să adopte ordonanța de relansare, producătorii și importatorii auto atrăgeau atenția că tergiversarea programului a lovit direct în economie.

„Fără Rabla, statul își sabotează propria economie”, avertiza Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA), într-un comunicat din 11 august.

Potrivit APIA, în 2024 încasările din TVA generate de program au fost duble față de investiția statului: doar din cele două scheme Rabla Plus și Rabla Clasic, bugetul a câștigat net peste 430 milioane de lei, fără a lua în calcul veniturile din taxe, asigurări sau locuri de muncă.

„Din păcate, fără să realizeze, statul român riscă să devină principalul pierzător al acestei curse de înnoire a parcului auto, prin blocajul creat de lipsa deciziilor oficiale și a acțiunilor legislative concrete privind Programul Rabla Auto 2025”, spunea Dan Vardie, președintele APIA.

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
digi24.ro
image
Veste rea de la președintele Nicușor Dan: Urmează doi ani dificili pentru români
stirileprotv.ro
image
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
gandul.ro
image
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
mediafax.ro
image
Cu cine s-a iubit Lamine Yamal înainte de Nicki Nicole. A avut partenere mai mari decât el
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris deschide calea pentru dominația Rusiei în Africa
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a scos pe Chiricheș în minutul 29 + Ce îi pregătește după CFR - FCSB
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Tensiuni dure în coaliţie. Reforma administraţiei locale, amânată două săptămâni: care sunt calculele
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a primit din partea poliției
playtech.ro
image
Cât de frumoasă este iubita lui Ștefan Târnovanu. Loredana întoarce toate privirile
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Lovitură pentru pensionari! Sute de mii de seniorii plătesc CASS chiar dacă au pensie sub 3.000 lei
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Horoscop bilunar 29 august – 11 septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Nativii care au cele mai mari șanse să devină cunoscuți

Click! Sănătate

image
Poţi ghici ce este în neregulă la această imagine?