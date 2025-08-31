Rabla se relansează în septembrie, cu fonduri reduse. „Banii s-au dus la importuri, nu la industria românească”

În septembrie este așteptată o nouă ediție a programului Rabla, cu o finanțare de 200 milioane lei și vouchere reduse. Executivul promite o eficientizare a fondurilor pentru mediu, însă analiștii avertizează că schema a susținut până acum mai ales importurile de automobile.

„Programul Rabla a subvenționat achiziția de mașini mai ales din import în România. Din punctul meu de vedere, ar trebui să se focuseze pe producătorii autohtoni de mașini, cei care construiesc în țară, în special Dacia și Ford. Dacă tot dăm bani de la buget pentru achiziția de mașini, măcar să ajutăm industria românească, producătorii și furnizorii lor de produse și servicii”, declară, pentru Adevărul, analistul economic Adrian Negrescu.

Vector de câștig pentru importator

Faptul că programul Rabla a fost până acum doar un simplu vector de câștig pentru importatorii de automobile e o dovadă a faptului că banii au fost folosiți nu neapărat eficient în sensul susținerii economiei românești, explică el. „Cel mai bun exemplu este cazul Dacia Spring, model produs în China și pentru care contribuabilii români practic au susținut din taxe și impozite producția industriei chineze”, susține analistul.

În opinia sa, soluția nu stă în a subvenționa de la buget importatorii de automobile, ci în a crea o piață concurențială reală, în care dealerii să se lupte între ei: în oferte, în discounturi, în servicii post-vânzare care să le ofere românilor o paletă de produse și servicii mult mai largă, similară cu ce se întâmplă în Occident.

„Programul Rabla trebuie extins însă doar pe mașinile puțin poluante, mașinile hibride și electrice, pentru susținerea economiei reale a producătorilor români și nu a producătorilor din China sau din alte destinații. Tichetele Rabla au susținut un ecosistem de business prea puțin concurențial, prea puțin adaptat cerințelor clienților. Am ajuns paradoxal să avem mașini noi pe piață mai scumpe decât în Polonia, Ungaria, Cehia sau Slovacia, dar chiar și decât în țările occidentale, ceea ce denotă că e ceva greșit în modul în care s-a derulat până acum acest tip de afacere”, conchide Adrian Negrescu.

Ghid actualizat și fonduri direcționate

Programul „Rabla” care va fi relansat în luna septembrie, cu o alocare de 200 milioane lei, și care va funcționa pe baza unui ghid actualizat, ce va fi postat în consultare publică până la finalul săptămânii. Valoarea voucherelor va fi redusă pentru a răspunde situației economice actuale.

„Rabla” rămâne un program de mediu, care are și un rol esențial în sprijinirea industriei auto românești și în accelerarea tranziției către o mobilitate mai curată. România și-a îndeplinit deja ținta din PNRR privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante, iar în cei 20 de ani de implementare, programul a dus la scoaterea din circulație a peste un milion de mașini vechi.

„Într-un an cu constrângeri bugetare, am ales să finanțăm doar acele programe care aduc beneficii clare: mai puțină poluare în orașe, mai puține conflicte cu fauna sălbatică și mai multă siguranță pentru oameni. Această ordonanță nu închide definitiv programele AFM. Guvernul își păstrează opțiunea de a aproba, prin memorandum, și alte proiecte până la finalul anului. Ne asigurăm astfel că fiecare leu din Fondul pentru Mediu este folosit eficient pentru proiecte realizabile într-un timp scurt, cu efecte directe și vizibile pentru oameni și pentru mediu” a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor Diana Buzoianu.

În perioada următoare, MMAP va prezenta lista actualizată a programelor AFM și calendarul relansării acestora, în funcție de deciziile guvernamentale și de disponibilitatea fondurilor europene și naționale.

„Fără Rabla, statul își sabotează propria economie”

Înainte ca Executivul să adopte ordonanța de relansare, producătorii și importatorii auto atrăgeau atenția că tergiversarea programului a lovit direct în economie.

„Fără Rabla, statul își sabotează propria economie”, avertiza Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA), într-un comunicat din 11 august.

Potrivit APIA, în 2024 încasările din TVA generate de program au fost duble față de investiția statului: doar din cele două scheme Rabla Plus și Rabla Clasic, bugetul a câștigat net peste 430 milioane de lei, fără a lua în calcul veniturile din taxe, asigurări sau locuri de muncă.

„Din păcate, fără să realizeze, statul român riscă să devină principalul pierzător al acestei curse de înnoire a parcului auto, prin blocajul creat de lipsa deciziilor oficiale și a acțiunilor legislative concrete privind Programul Rabla Auto 2025”, spunea Dan Vardie, președintele APIA.