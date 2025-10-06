Noutățile din gama Dacia pentru 2026

Dacia aduce enorm de multe noutăți în gama de modele pentru 2026. Aș putea spune că este cel mai amplă împrospătare de gamă din istoria constructorului de la Mioveni.

Facelift pentru gama Logan, Sandero, Sandero Stepway și Jogger

Tripleta Sandero, Sandero Stepway și Jogger se bucură de o restilizare completă. Vorbim despre o redesenare a părții frontale. Avem faruri cu o nouă semnătură luminoasă, grilă frontală mai îngustă și o bară față ceva mai „geometrică” din punct de vedere al designului. Aceeași semnătură luminoasă se regăsește și la nivelul grupurilor optice spate.

În cazul lui Jogeer, grupurile optice spate afișează aceeași temă doar că dispusă pe vertical. În funcție de nivelul de echipare, clienții vor avea opțiunea de a alege fie pentru capace de jante cu design nou( dacă versiunea achiziționată vine cu jante de tablă). Sau jante cu design nou. Tot la capitolul noutăți sunt oglinzi laterale care acum sunt pliabile electric.

→ Imaginea 1/21: Dacia Sandero 2026 Foto: Dacia

Pentru Sandero Stepway este introdusă o nuanță nouă – Amber Yellow. Iar pe hayon apare o bandă negru mat care unește vizual grupurile optice spate. Iar nuanța Sandstone care a debutat pe Dacia Duster va fi disponibilă pentru toată gama.

Sandero Stepway și Jogger vor avea protecțiile suplimentare de plastic din zonele inferioare ale barelor față/spate și la nivelul pasajelor roților realizate din Starkle – noul material dezvoltat de Dacia care conține 20% plastic reciclat.

De menționat că Dacia Logan se bucură de facelift doar la partea frontală, grupurile optice spate rămân neschimbate.

→ Imaginea 1/23: Dacia Sandero Stepway 2026 Foto: Dacia

La interior regăsim multe noutăți. Salutăm introducerea noului volan cu trei brațe care a debutat pe Duster. În funcție de nivelul de echipare, sistemul infotainment se laudă acum cu noul display central de 10 inch. Tema estetică afișată de faruri și grupurile optice spate se regăsește la interior la nivelul gurilor de ventilație. Au fost introduse materiale textile noi, mai rezistente, care se regăsesc pe planșa de bord, la nivelul panourilor interioare ale portierelor și tapițerie.

Lista sistemelor de asistență a fost îmbogățită cu sistemul de frânare de urgență automat în situații de pericol cu detecția pietonilor, bicicliștilor și motocicliștilor. Farurile dispun de funcția automată de comutare între faza scurtă și cea lungă. Iar pe stâlpul față stânga, la interior, a apărut o cameră care face parte din sistemul care monitorizează gradul de atenție a celui de la volan.

→ Imaginea 1/22: Dacia Jogger 2026 Foto: Dacia

Toate modelele primesc o motorizare nouă. Este vorba despre ECO-G 120 care oferă o autonomie de până la 1.590 km cu ambele plinuri făcute. A fost mărită capacitatea rezervoarelor de GPL de la 40 litri la 49,6 litri pentru Logan, Sandero și Sandero Stepway, și la 48,8 litri pentru Jogger. Această motorizare va fi disponibilă atât cu o cutie manulă cu 6 trepte cât și cu una automată cu dublu ambreiaj EDC cu 6 rapoarte și posibilitatea schimbărilor treptelor manual via padelele instalate în spatele volanului. TCe 90 evoluează și devine TCe 100.

→ Imaginea 1/3: Dacia Logan 2026 Foto: Dacia

Dacia Jogger primește motorizarea Hybrid 155 care o înlocuiește pe Hybrid 140. Motorizare care va fi disponibilă și pe Dacia Sandero Stepway spre finalul lui 2026.

Comenzile pentru noile modele se deschid până la finalul anului, livrările urmând a începe din primăvara anului viitor.

Dacia Duster și Bigster

Cu toate noutățile Dacia ne-am întâlnit acum o săptămână la Paris. Loc unde am descoperit și noua motorizare Hybrid-G 150 4x4, acel vis refuzat până acum doritorilor de Duster – o versiune cu tracțiune integrală și cutie automată.

Hybrid-ul este compus dintr-un motor termic de 1.2 litri care dezvoltă 140 CP și 230 Nm care trimite puterea la puntea față via o cutie automată cu dublu ambreiaj cu 6 trepte. Pe puntea spate avem un motor electric care dezvoltă 31 CP și 87 Nm, dar care asociat o cutie de viteze cu două trepte. La bord există o baterie cu o capacitate de 0.84 kWh care poate fi încărcată atât via motorul termic cu ajutorul start/generatorului asociat acestuia, cât și prin recuperarea energiei de frânare.

→ Imaginea 1/17: Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 Foto: Dacia

Prima treaptă a cutiei spate permite rularea până la 70 km/h. Este treapta folosită pentru rularea în off-road. Comparativ cu sistemul 4x4 mecanic, noua soluție cu motor electric pe puntea spate oferă un cuplu motor cu 10% mai mare, plus avantajul răspunsului instantaneu. Cu treapta a doua se poate rula 4x4 până la 140 km/h. În modul auto și în condiții ideale de aderență, mașina va fi o tracțiune față, dar dacă sistemele de la bord detectează pierderi de aderență, va comanda automat cuplarea motorului spate.

Sistemul permite rularea până la 60% din timp, în utilizare urbană, în mod electric, ceea ce-l face extrem de eficient.

→ Imaginea 1/13: Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 Foto: Dacia

Sistemul mild hybrid de 48V promite un consum mediu de 7,1 litri GPL pentru Duster și 7,2 litri GPL pentru Bigster pentru 100 km rulați, iar dacă motorul termic este alimentat cu benzină vorbim despre 5,5 litri respectiv 5,6 litri pentru Duster și Bigster/ 100 km rulați.

Comenzile pentru Hybrid-G 150 4x4 se deschid în această lună, livrările urmând a începe după jumătatea lui 2026. Tot de la jumătatea lui 2026 va fi disponibilă și o versiune „simplă”, fără GPL – Hybrid 150 4X4.

Dacia Spring

Despre mezină aș putea spune că este mai mult un model nou decât un facelift. Dar pentru că estetic modificările sunt relativ discrete, rămânem la titulatura de facelift.

Vizual, clienții for putea opta pentru o nuanță nouă, garda la sol este ușor mai mică – 146 mm la versiunea 2026 comparativ cu cei 150 mm ai actualului model. Sunt optimizări aerodinamice la nivelul podelei. Iar singurul element nou vizibil este spoilerul spate amplasat pe hayon care împinge mult mai în spate turbulențele aerodinamice și reduce rezistența la înaintare. Vorbim de un coeficient aerodinamic Cd care a scăzut de la 0.743 până la 0.665 pentru versiunea echipată cu jante de 15 inch.

În final aceste optimizări aerodinamice se traduc în eficiență, în consum redus, care pentru noul model este de 12,4 kWh/100 km.

Doar atât s-a schimbat?

NU! Vorbim despre un șasiu evoluat, unul care integrează noua baterie de tip Litiu-Fosfat de Fier(LFP). Vechea baterie era un pachet concentrat în zona banchetei spate. Noua baterie cu o capacitate de 24.3 kWh este desfășurată pe întreaga suprafață a podelei, asigură o distribuție mai bună a masei. Integrează și un sistem de management termic care va permite performanțe mai bune ale acesteia în sezonul rece, fie că vorbim despre încărcare sau autonomia oferită. Pentru că am vorbit de încărcare, la stații DC aceasta se poate realiza cu până la 40 kW, un plus de 10 kW. Timpii de încărcare fiind mult mai buni comparativ cu versiunea comercializată în prezent.

→ Imaginea 1/7: Dacia Spring 2026 Foto: Dacia

Noua baterie este mai grea cu 16 kg decât cea veche. Layout-ul noi baterii a permis o ușoară redesenare la nivelul banchetei spate, rezultatul fiind un plus de 1 cm la nivelul spațiului pentru picioare. Autonomia declarată este de 225 km.

Dacia Spring va avea din 2026 motorizări noi. Versiunea de bază are un motor de 52 kW/ 75 CP – mai puternic decât actualul vârf de gamă. Iar cea mai puternică versiune va avea un propulsor de 75 kW/ 100 CP. Din punct de vedere al reprizelor diferențele sunt uriașe.

Cu vechile motorizări, repriza de la 80 la 120 km/h dura 26,2 secunde pentru motorizarea de 45 CP și 14 secunde pentru cea de 65 CP. Noul model cu motorul de 70 CP are nevoie de 10,3 secunde pentru această repriză, iar versiunea Extreme cu motorizarea de 100 CP are nevoie de 6,9 secunde.

Iar dinamic, mașina promite o ținută de drum mai riguroasă grație introducerii unei bare antiruliu pe față.

Comenzile pentru noul Spring se deschid tot anul acesta, livrările urmând a fi onorate în 2026.