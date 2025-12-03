Mașinile electrice nu vor mai fi atât de silențioase. UE impune un dispozitiv care produce așa-numitul „zgomot roz”

Mașinile electrice ar putea fi dotate cu un dispozitiv care ar salva vieți. Cercetătorii propun o soluție care produce așa-numitul „zgomot roz”.

Vehiculele electrice sunt implicate în 5,16 accidente la 160 de milioane de kilometri parcurși. Mașinile clasice dotate cu motor cu ardere internă au o rată de 2,40. Statistica demonstrează că mașinile electrice silențioase reprezintă un pericol semnificativ în trafic, potrivit Le Figaro.

Practic, pietonii sunt de două ori mai predispuși să fie loviți de acestea decât de vehiculele clasice, așa cum arată un studiu realizat de britanici în 2024. În orașe, riscul de a fi lovit este de 2,5 ori mai mare. Motivul este simplu: mașinile electrică nu pot fi auzite atunci când se apropie. Acest lucru poate pune în pericol pietonii neatenți care se bazează în principal pe auz pentru a detecta vehiculele.

Măsuri în UE

Confruntată cu această situație, Uniunea Europeană a luat măsuri. Începând cu 1 iulie 2026, toate vehiculele electrice noi trebuie să fie echipate cu un AVAS (Sistem Acustic de Alertare a Vehiculelor). Acest dispozitiv produce automat un sunet de la pornire până la 20 km/h și la mersul înapoi. Regulamentul impune, de asemenea, ca sunetul să varieze în funcție de viteza vehiculului. Cu toate acestea, producătorii rămân liberi să aleagă natura exactă a sunetului, atâta timp cât respectă anumite reguli de volum și frecvență.

Și crearea sunetului potrivit nu este atât de simplă. Cercetătorii germani de la Universitatea din Dortmund au arătat în septembrie 2023 că sunetul se propagă foarte diferit în funcție de frecvență. La 160 Hz (frecvență joasă), sunetul se răspândește uniform în toate direcțiile. Dar la 5000 Hz (frecvență înaltă), apar modele de interferență: sunetul devine greu de perceput din anumite unghiuri. Mai rău, un difuzor prost plasat poate crea o diferență de până la 10 decibeli între partea stângă și cea dreaptă a mașinii. În funcție de locul lor, pietonii s-ar putea să nu audă deloc mașina.

Cercetătorii japonezi susțin că au găsit o soluție numită „zgomotului roz”

Astfel a apărut ideea cercetătorilor de la Societatea de Acustică din Japonia. Aceștia au vrut să creeze un zgomot universal și ușor de distins: faimosul zgomot roz. Cercetătorii au creat o bibliotecă de sunete testând două abordări: onomatopee atent selectate și „zgomot roz”, un sunet bogat în frecvențe joase care taie ușor zgomotul ambiental. Voluntarii au ascultat aceste sunete într-un studio și în condiții reale de trafic. Au trebuit să evalueze fiecare sunet și să stabilească dacă „este ușor de detectat” și „transmite un sentiment de urgență”

„Acest stimul sonor a primit cea mai mare notă datorită componentelor sale puternice de joasă frecvență și asemănării sale cu sunetul motorului unei mașini”, explică Mei Suzuki, cercetător la Societatea de Acustică din Japonia. Mai exact, aceste frecvențe joase sunt mai puțin mascate de zgomotul ambiental, permițând pietonilor să audă clar vehiculele care se apropie în orice condiții.

Pornind de la acest rezultat, echipa de cercetare nu intenționează să se oprească aici. Experții lucrează deja la sisteme de avertizare similare pentru biciclete și trotinete electrice, care prezintă aceeași problemă.

„Cercetările privind sistemele de avertizare la apropiere pentru dispozitivele de micromobilitate sunt încă relativ neexplorate. Acest lucru ar putea ajuta la reducerea coliziunilor care implică pietoni și persoane cu deficiențe de vedere”, explică cercetătorul.

Concluzia experților este că o inovație simplă ar putea salva mii de vieți.