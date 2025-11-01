search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
E-Road lângă Paris. Prima autostradă din lume cu încărcare wireless pentru mașini electrice

Publicat:

Franţa a construit şi testat cu succes prima autostradă din lume cu încărcare wireless pentru vehiculele electrice în timpul mişcării, iar rezultatele primelor teste par foarte promiţătoare, cu cifre încurajatoare, declară autorii acestui proiect. E vorba de un segment al autostrăzii A10 din Franţa, situat la circa 40 km sud-vest de Paris. 

Camion care rulează pe o autostradă wireless
Franța a testat cu succes e-Road, care încarcă mașinile electrice în mers. Foto Eletreon

Un consorţiu condus de VINCI Autoroutes testează, pe o porţiune a autostrăzii A10 din apropierea Parisului, un sistem de încărcare inductivă pentru mașini electrice, capabil să transmită 200 kW în mod continuu şi până la 300 kW în vârf.

Potrivit electrive, proiectul marchează un pas semnificativ către dezvoltarea de „drumuri electrice”, unde încărcarea se realizează dinamic, fără oprirea vehiculului.

Cum funcţionează sistemul de încărcare inductivă

Porţiunea experimentală are o lungime de aproximativ 1,5 km şi este situată în zona localităţii Angervilliers, la sud-vest de Paris. Sub stratul de asfalt au fost instalate bobine de inducţie care transmit energie către receptoarele montate pe vehicule.

Testele includ un camion, un utilitar, un autobuz şi un autoturism echipate cu bobine receptoare pentru tehnologia „Charge as you drive”. Sistemul foloseşte principiul inducţiei magnetice: bobinele de sub carosabil generează un câmp magnetic care alimentează bobinele de la bord, fără contact fizic şi fără oprire.

Reprezentanţii VINCI Autoroutes au confirmat că testele iniţiale arată o eficienţă de transmisie ridicată şi o stabilitate energetică de 200 kW în regim continuu, ceea ce permite încărcarea simultană a mai multor vehicule.

Avantajele pentru tranziţia mobilităţii electrice

Încărcarea inductivă dinamică are potenţialul de a transforma fundamental infrastructura de transport:

  • Reducerea dimensiunii bateriilor – vehiculele pot folosi acumulatori mai mici, reducând costurile, greutatea şi utilizarea resurselor rare.
  • Creşterea eficienţei logistice – pentru camioane şi autobuze, sistemul reduce timpul pierdut în opriri dedicate încărcării.
  • Îmbunătăţirea sustenabilităţii – un consum energetic mai echilibrat şi o utilizare optimizată a resurselor de electricitate pot contribui la reducerea emisiilor din transportul rutier.

Dacă această tehnologie va fi extinsă la nivel naţional, Franţa ar putea deveni primul stat european care integrează infrastructura de încărcare direct în reţeaua de autostrăzi.

Provocări şi perspective

Specialiştii avertizează că extinderea sistemului presupune costuri considerabile şi provocări tehnice. Infrastructura trebuie să reziste traficului intens, variaţiilor de temperatură şi umidităţii, iar eficienţa energetică trebuie monitorizată atent pentru a minimiza pierderile prin inducţie.

image

Un alt obstacol este compatibilitatea vehiculelor: producătorii auto trebuie să standardizeze poziţionarea şi calibrul bobinelor receptoare, astfel încât sistemele să poată fi utilizate pe scară largă.

În acelaşi timp, investiţiile publice şi parteneriatele private sunt esenţiale pentru extinderea proiectului la nivel european.

O etapă-cheie pentru transportul sustenabil

Proiectul e-road de pe A10 reprezintă o demonstraţie concretă a modului în care tehnologia poate sprijini tranziţia către o mobilitate electrică eficientă şi durabilă. Dacă testele vor confirma fiabilitatea sistemului, încărcarea în mers ar putea deveni o componentă cheie a infrastructurii de transport a viitorului.

„Drumurile electrice pot reduce presiunea asupra reţelelor de staţii fixe şi accelerează decarbonarea transportului rutier”, au precizat reprezentanţii companiei.

Economie

