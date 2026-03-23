Video Dacia Duster face senzație în Polonia. Cum s-a descurcat prin nămeți de 60 cm. „Am filmat crezând că se va bloca”

Un influencer auto din Polonia a publicat un videoclip pe rețelele sociale în care arată cum o Dacia Duster trece fără dificultăți prin zăpadă, declarându-se impresionat de capacitățile mașinii.

Sursă video X @auto_moto_pl

„Dacia Duster - nu încetează să uimească”, a transmis Maciej Smoleń pe contul său de X. În videoclip se poate observa cum mașina, despre care autorul postării susține că are un motor de 1.6 sau 1.5 dCi, trece prin zăpada de 50-60 cm.

„Am filmat videoclipul crezând că se va bloca”, spune o persoană în clip, a precizat pe pagina sa de Facebook jurnalistul Marius Comper.

„Omule, tractorul nu a putut elibera acel loc”, a adăugat altă persoană.

Reacțiile utilizatorilor de pe platforma X oscilează între admirație și scepticism. În timp ce unii internauți au punctat că Dusterul este ca un plug, alții au amintit de problemele tehnice la temperaturi scăzute sau de calitatea materialelor.

„Am crezut că se va bloca, dar face o impresie incredibilă”, a remarcat un internaut. „N-are nevoie de plug. Ea este plugul”, „Mașina are o gardă la sol suficientă pentru a trece prin zăpadă, iar unele versiuni au tracțiune integrală. De ce să nu se descurce? Doar pentru că e «Dacia» sau «Renault»? În plus, e destul de ușoară, ceea ce ajută mult”, sunt o parte dintre comentarii.

„Un coleg are versiunea diesel 4x4. Toată lumea se extaziază pe filmulețe, dar la temperaturi de sub -15°C mașina lui începe să dea rateuri în mers și uneori se oprește de tot. Cei de la service i-au spus că îngheață clapeta de accelerație sau ceva de genul și că așa fac toate”, a comentat un alt internaut.

În 2025, Dacia a vândut 697.408 vehicule, cu 3,1% mai mult decât în anul precedent. Constructorul a depășit pragul de 10 milioane de unități vândute din 2004, anul lansării modelului Logan.

Dintre acestea, 193.974 au fost Dacia Duster, în scădere cu 9,8% față de anul anterior. Motorizările electrificate au reprezentat peste 30% din total.