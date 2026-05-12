Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Raport exploziv la RAR: plăți ilegale și garanții false în lanț. Cum a ajuns să plătească de două ori pentru aceleași servicii

Registrul Auto Român este vizat de acuzaţii grave după ce un raport al Corpului de Control al Ministerului Transporturilor, finalizat chiar înainte de demisia fostului ministru Ciprian Şerban, a identificat o schemă amplă de eludare a legislaţiei privind achiziţiile publice.

Au fost constatate nereguli majore la RAR FOTO FB Registrul Auto Român
Documentul, consultat de News.ro, descrie modul în care instituţia ar fi direcţionat milioane de lei către o firmă favorizată, prin contracte fragmentate şi proceduri ocolite.

Plăți duble pentru aceleași servicii

Raportul arată că, între 2022 şi 2025, societatea Sion Solution SRL a primit 24 de contracte de la RAR, în valoare totală de peste 10,2 milioane de lei. Doar unul dintre acestea, cel privind monitorizarea sistemelor de alarmă, a fost atribuit prin licitaţie deschisă.

Restul contractelor, care însumează peste 3,4 milioane de lei, au fost acordate prin achiziţii directe, deşi obiectul lor se suprapunea în numeroase cazuri cu cel al contractului principal. Auditorii au concluzionat că RAR a divizat în mod nelegal serviciile achiziţionate pentru a evita pragurile valorice care impun organizarea unei licitaţii publice, generând inclusiv plăţi duble pentru aceleaşi servicii.

Raportul semnalează şi încălcări ale regulilor referitoare la plăţile contractuale. Deşi documentaţia de achiziţie prevedea explicit că RAR nu acordă avansuri, instituţia a achitat aproape 1,9 milioane de lei pentru lucrări de proiectare înainte de finalizarea întregului proiect, contrar obligaţiilor contractuale. Auditorii au calificat aceste sume drept avansuri mascate, acordate fără drept şi în favoarea furnizorului.

Scrisoarea de garanţie emisă chiar în ziua în care instituţia emitentă fusese radiată

O altă problemă gravă identificată priveşte garanţiile de bună execuţie. Contractul principal de monitorizare video a funcţionat o perioadă îndelungată fără o garanţie validă, dat fiind că furnizorul a prezentat documente emise de instituţii financiare radiate din registrul BNR. Într-un caz, scrisoarea de garanţie a fost emisă chiar în ziua în care instituţia emitentă fusese radiată, ceea ce o făcea nulă.

Ulterior, respectiva firmă a depus o altă garanţie emisă de o instituţie care a fost şi ea radiată în 2023, moment din care contractul nu a mai fost acoperit. Raportul mai arată că managementul RAR nu a verificat valabilitatea garanţiilor şi nu a solicitat înlocuirea lor, lăsând instituţia fără protecţie financiară şi fără posibilitatea de a recupera eventuale prejudicii.

Documentul prezintă şi o analiză a situaţiei economice a firmei Sion Solution SRL, controlată majoritar de Şerban Gabriel-Paul. Compania, cu 120 de angajaţi, a înregistrat în 2024 o scădere semnificativă a cifrei de afaceri şi un grad de îndatorare extrem de ridicat, depăşind 1.100%.

Zeci de procese pe rolul instanţelor

Indicatorii financiari indică un risc crescut de insolvenţă, iar firma figurează cu zeci de procese pe rolul instanţelor.

Până la momentul publicării informaţiilor, reprezentanţii Sion Solution nu au transmis sursei citate un punct de vedere privind concluziile raportului.

