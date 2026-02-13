search
Vineri, 13 Februarie 2026
Bombe pe roți: RAR a găsit defecțiuni grave la peste o treime dintre vehiculele verificate. Zeci de mii de certificate de înmatriculare retrase

Publicat:

Peste o treime dintre mașinile verificate în 2025 de inspectorii Registrului Auto Român au prezentat defecțiuni tehnice majore, unele atât de grave încât erau într-un pericol iminent de accident, potrivit Știrilor ProTV.

Cozi la RAR: FOTO RAR

Concluziile RAR arată o realitate îngrijorătoare: mii de șoferi au circulat pe drumurile publice cu vehicule care puteau ceda în orice moment.

Pentru unii, problemele au apărut imediat după achiziție. Cătălin, un tânăr care și-a cumpărat o mașină din 2006, a ajuns deja la a zecea programare în service.

La roți, la jante, la direcție… cu drumurile din România e complicat”, spune el. Deocamdată nu a fost oprit în trafic, dar recunoaște că ar avea motive de emoții.

Alți șoferi nu au fost la fel de norocoși. Un bărbat povestește că a rămas fără talon după ce polițiștii au descoperit probleme la faruri.

Altul tocmai ieșise din service după ce a schimbat brațele de la suspensie: „Sunt din tablă și se perforează repede de la pietricele și apă.”

Mecanicul Bogdan Țarbă atrage atenția că amânarea reparațiilor agravează situația: „Când facem verificările, descoperim tot mai multe probleme.

Controale masive, probleme cu duiumul

În 2025, aproape 100.000 de vehicule au fost oprite în trafic pentru verificări tehnice. Rezultatul controalelor a arătat că patru din zece aveau defecțiuni majore, iar aproape 5.000 prezentau risc iminent de accident.

„Am identificat deficiențe periculoase la sistemul de frânare, direcție, punți și fuzete”, explică Claudiu Mija, reprezentant al Registrului Auto Român.

Astfel de probleme pot avea consecințe dramatice, spun specialiștii

„Poți rata un viraj, poți agăța un alt vehicul sau chiar se poate rupe roata”, atrage atenția Andrei Potra, expert în conducere defensivă.

Dacă pentru nereguli minore, șoferii primesc amendă, în cazul defecțiunilor grave, mașina poate fi scoasă imediat din trafic.

În cazul în care inspectorii descoperă probleme la frâne sau la direcție, certificatul de înmatriculare este reținut pe loc. Șoferul primește o dovadă fără drept de circulație, trebuie să repare vehiculul într-un service autorizat și să revină la RAR pentru o reevaluare.

Topul defecțiunilor descoperite în 2025

Cele mai frecvente probleme identificate de RAR au fost legate de instalația electrică de iluminare-semnalizare - 24,11%, emisii poluante peste limite - 20,46%, punți, jante, anvelope, suspensie - 10,32%, vizibilitate - 10,15%, șasiu și elemente atașate - 9,22%.

În total, anul trecut au fost aplicate peste 26.000 de amenzi și au fost retrase mai mult de 22.000 de certificate de înmatriculare, mai arată Știrile ProTV.

