Greșeala pe care o fac mulți șoferi cu extinctorul pe care îl țin în mașină. RAR lămurește și regula privind vesta reflectorizantă

Un extinctor ascuns sub bagaje sau depozitat într-un loc greu accesibil poate fi inutil într-o situație în care fiecare secundă contează. Recomandarile specialiştilor de la Registrul Auto Român privind echipamentele de siguranţă dintr-o maşină.

Extinctorul din maşină poate face diferenţa, în caz de incendiu. Foto: Registrul Auto Român

Extinctorul, trusa medicală de prim ajutor și triunghiurile reflectorizante sunt printre echipamentele pe care este obligatori ca șoferii să le aibă în autoturism, însă simpla lor prezență este inutilă dacă nu pot fi scoase rapid atunci când este nevoie de ele.

În contextul în care în această vară au fost semnalate numeroase cazuri în care şoferii s-au trezit cu maşina în flăcări în mers sau chiar la maşini parcate, printr-un mesaj distribuit pe Facebook, marţi, 1 septembrie, Registrul Auto Român atrage atenţia, marţi, 1 septembrie, în special asupra modului în care este depozitat extinctorul.

Un dispozitiv pus sub podeaua portbagajului sau acoperit de bagaje voluminoase poate fi dificil de recuperat exact în momentul în care ar trebui folosit.

În cazul unui incendiu izbucnit la compartimentul motor sau în habitaclu, avertizează specialiştii, timpul necesar pentru a ajunge la extinctor poate face diferența. Tocmai de aceea, RAR recomandă ca acestasă fie păstrat într-un loc ușor accesibil și ca șoferii să cumpere numai produse certificate de RAR sau de organisme similare din alte țări.

Unde trebuie să stea extinctorul în maşină. Foto: Registrul Auto Român

„Tu unde ții extinctorul, trusa medicală și triunghiurile reflectorizante din mașină?

Probabil că mulți șoferi au nevoie de câteva secunde pentru a-și aminti când le-au văzut ultima dată, iar asta poate însemna că nu au trecut prin situații neplăcute în trafic, ceea ce e de dorit de fiecare dată când ne urcăm la volan. Totuși, în cazul nefericit al unui mic incendiu izbucnit la autovehicul, timpul de reacție este esențial, iar un extinctor depozitat sub podeaua portbagajului plin cu bagaje voluminoase devine aproape inutil.

Recomandarea noastră este să poziționați dispozitivul într-un loc ușor accesibil, de unde să-l puteți lua imediat și să achiziționați doar produse certificate de RAR sau de alte organisme similare din afara României.

Astfel aveți siguranța că extinctorul a fost fabricat după standarde tehnice și de siguranță”, explică reprezentanţii Registrului Auto Român.

Vesta reflectorizantă nu este obligatorie pentru toţi şoferii

În acelaşi context, specialiştii au explicat şi cum stau lucrurile în ceea ce priveşte obligativitatea deţinerii de vestă reflectorizantă.

„Vesta reflectorizantă este obligatorie. Mit sau realitate?

Am fost întrebați despre acest subiect și vă putem spune că în cazul autoturismelor acest accesoriu nu este obligatoriu, așa cum este în cazul autovehiculelor de peste 3,5 tone.

Verificați regulat data de expirare a extinctorului și trusei medicale de prim ajutor, deoarece legislația prevede sancțiuni pe care polițistul rutier le poate aplica în cazul în care constată că termenul de valabilitate este depășit”, a explicat RAR la ce anume trebuie să fie atenţi, în primul rând, conducătorii auto, pentru a evita o amendă.