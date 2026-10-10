Când devin obligatorii cauciucurile de iarnă în 2026. „Nu așteptați până când este prognozată ninsoarea”

Anvelopele de iarnă ajută la păstrarea aderenței în condiții de iarnă, dar obligația de a le folosi în România depinde de starea drumului. Șoferii care circulă fără ele pe carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei riscă sancțiuni drastice.

Anvelopele de iarnă asigură aderența pe șosele în care circulația e influențată de vremea rea. Foto: Magnific.com

Cauciucurile de iarnă sunt concepute pentru deplasările la temperaturi scăzute și pe drumuri acoperite cu zăpadă ori gheață. Compoziția cauciucului și desenul benzii de rulare contribuie la aderență și la controlul mașinii în condiții în care anvelopele de vară își pierd din eficiență.

Potrivit producătorului Bridgestone, frigul puternic întărește cauciucul anvelopelor de vară, reducând capacitatea acestora de a asigura tracțiunea necesară.

„Compușii de cauciuc ai benzii de rulare a anvelopelor de iarnă sunt concepuți să rămână flexibili”, explică Bridgestone, într-un ghid publicat pe site-ul său american.

Profilul acestora are canale care ajută la evacuarea apei și a zăpezii amestecate cu apă, dar și numeroase lamele, mici tăieturi în banda de rulare care contribuie la aderența pe gheață.

Ghidul publicației britanice Drive arată că utilitatea anvelopelor de iarnă că ele sunt concepute pentru vreme rece, inclusiv pentru carosabil umed, iar alegerea lor trebuie raportată la traseele și la orele la care este folosită mașina.

Când sunt obligați șoferii să aibă anvelope de iarnă pe mașină

În România, regula privind cauciucurile de iarnă obligatorii se aplică atunci când se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

„Legislația în vigoare nu condiţionează utilizarea anvelopelor de iarnă de o anumită dată calendaristică, ci de starea părţii carosabile”, precizează Poliția Română într-o informare publicată de Ministerul Afacerilor Interne.

Astfel, obligația poate apărea și în afara lunilor de iarnă, dacă pe traseu există zăpadă, gheață sau polei. Pragul de 7 grade este folosit de producători ca reper pentru schimbarea sezonieră a anvelopelor. Michelin recomandă trecerea la cele de iarnă când temperaturile scad sub această valoare, pentru ca mașina să fie pregătită înainte de apariția condițiilor dificile.

„Nu așteptați până când este prognozată ninsoarea”, recomandă publicația Drive. Ghidul amintește că atelierele se pot aglomera odată cu venirea vremii nefavorabile.

Cum alegem anvelopele de iarnă

Alegerea începe cu dimensiunile și caracteristicile aprobate pentru mașină. Trebuie verificate lățimea anvelopei, raportul dintre înălțime și lățime, diametrul jantei, dar și indicii de sarcină și de viteză. Michelin recomandă consultarea specificațiilor vehiculului înainte de cumpărare, inclusiv atunci când se dorește un set separat de roți pentru sezonul rece.

Când trebuie să treacă șoferii la cauciucurile de iarnă? Cât costă schimbarea anvelopelor

Un alt criteriu îl reprezintă marcajele de pe flanc. Registrul Auto Român a explicat că anvelopele comercializate ca „all-season” pot fi folosite în condițiile de iarnă prevăzute de legislația românească dacă au marcajul cu literele M și S. Denumirea comercială, singură, nu este suficientă.

Pentru evaluarea performanței pe zăpadă, șoferii pot urmări și simbolul 3PMSF, reprezentat de un fulg de nea în interiorul unui munte cu trei vârfuri. Potrivit Michelin, acesta arată că anvelopa a trecut un test standardizat pentru utilizarea pe zăpadă. Marcajul M+S, luat separat, nu presupune trecerea unui astfel de test.

„Michelin recomandă utilizarea anvelopelor de iarnă marcate 3PMSF, în locul celor care au doar M+S, pentru condusul iarna”, arată compania.

Specialiștii recomandă anvelope dedicate de iarnă în regiunile cu ierni lungi și aspre. Pentru zonele cu vreme variabilă și ninsori ocazionale, unii dintre aceștia prezintă anvelopele all-season certificate pentru zăpadă drept o opțiune de luat în calcul.

Potrivit ghidului publicației britanice Drive, anvelopele de iarnă sunt utile pentru șoferii care locuiesc în zone rurale sau deluroase, circulă dimineața devreme ori noaptea și folosesc drumuri netratate cu material antiderapant. Acestea sunt recomandate și celor care nu pot amâna deplasările pe vreme nefavorabilă, traversează frecvent zone expuse intemperiilor ori merg spre stațiuni de schi.

„Decizia depinde de locul în care trăiți, de momentul în care conduceți, de tipul mașinii pe care o aveți și de existența unui spațiu pentru depozitarea unui al doilea set de anvelope”, explică autorul ghidului, David Ross.

Pentru cei care circulă mai ales în oraș, parcurg distanțe mici și își pot amâna călătoriile în perioadele cu vreme severă, ghidul prezintă anvelopele all-season de bună calitate ca o alternativă practică. În România, însă, orice astfel de alegere trebuie să respecte cerința legală privind echiparea pentru drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

„Dacă locuiți într-o zonă rurală, conduceți la primele ore, parcurgeți distanțe lungi sau depindeți de mașină indiferent de vreme, anvelopele de iarnă pot face o diferență reală”, arată Drive.

La autoturisme, echiparea pentru iarnă trebuie să privească toate roțile. Unii producători avertizează că montarea anvelopelor de iarnă doar pe una dintre punți poate dezechilibra aderența și favoriza pierderea controlului. După montare, ei recomandă verificarea lunară a presiunii în toate cele patru anvelope.

Nici tracțiunea integrală nu înlocuiește anvelopele potrivite. Aceasta poate ajuta la plecarea de pe loc și la menținerea tracțiunii, dar „nu face mașina să se oprească mai repede”, avertizează Drive. Un SUV greu, echipat cu anvelope de vară, poate avea dificultăți serioase pe zăpadă și gheață, chiar dacă toate cele patru roți sunt motrice.

Care este amenda pentru lipsa anvelopelor de iarnă în 2026

Conducerea unui autoturism fără anvelope de iarnă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei se sancționează cu amendă din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă.

De la 1 iulie 2026, valoarea punctului-amendă este de 216,25 lei, potrivit informațiilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne. Prin urmare, la această valoare, sancțiunea pentru lipsa anvelopelor de iarnă este cuprinsă între 1.946,25 și 4.325 de lei.

Pe lângă amendă, polițiștii rețin certificatul de înmatriculare și eliberează o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Șoferii sunt sfătuiți să urmărească starea drumurilor de pe întregul traseu și să adapteze viteza la condițiile de trafic, inclusiv atunci când mașina este echipată corespunzător.