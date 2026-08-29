România a încheiat cu o victorie participarea la Campionatul European de volei

Echipa feminină de volei a României a obținut singura victorie la ediția 2026 a Campionatului European în ultimul meci. Tricolorele au câștigat cu 3:0 (25-19, 25-22, 25-20) în fața Spaniei, la Baku, în ultima etapă din Grupa C.

Voleibalistele noastre au câștigat în fața Spaniei și au evitat ultimul loc în Grupa C Foto: CEV

Înaintea acestei confruntări, ambele echipe erau eliminate din competiție.

În meciul cu Spania s-au remarcat, în atac, Rodica Buterez și Ioana Maria Baciu, fiecare cu câte 15 puncte reușite. Prima jucătoare a fost cea mai eficientă la preluare, cu 6%, dar și la blocaj, cu 5 reușite.

De la învinse s-au remarcat Julia Da Paula Viana, Lucia Varela Gomez, cu câte 11 puncte fiecare, și Ana Escamilla, cu 10 puncte.

Confruntarea a durat o oră și 26 de minute.

În celelalte meciuri din Grupa C s-au înregistrat următoarele rezultate: Azerbaidjan - Portugalia 3:1, Belgia - Spania 3:2, Portugalia - Belgia 0:3, Spania - Azerbaidjan 0:3, Olanda - Portugalia 3:0, Olanda - Spania 3:0, Spania - Portugalia 1:3, Belgia - Azerbaidjan 3:0, Olanda - Belgia 2:3 și Azerbaidjan - Olanda 1:3.

România a terminat pe locul 5 în grupă, cu 6 puncte, după Belgia (13p), Olanda (12p), Azerbaidjan (9p) și Portugalia (5p), respectiv înaintea Spaniei (1p).

Campionatul European feminin de volei se desfășoară între 21 august - 6 septembrie, în Turcia, Cehia, Azerbaidjan şi Suedia. După disputarea fazei grupelor, primele patru clasate vor juca în optimile de finală. Echipele din grupa României vor evolua la Istanbul, împotriva celor calificate din grupa A. Apoi, sferturile de finală vor fi găzduite de Istanbul şi Brno, iar semifinalele şi finala se vor ține la Istanbul.

Iată rezultatele din celelalte grupe:

Grupa A (Turcia): Turcia - Letonia 3:0, Germania - Slovenia 0:3, Ungaria - Polonia 0:3, Letonia - Germania 1:3, Slovenia - Turcia 1:3, Polonia - Letonia 3:1, Ungaria - Germania 0:3, Polonia - Slovenia 3:0, Turcia - Ungaria 3:0, Slovenia - Letonia 3:2, Germania - Turcia 1:3, Polonia - Germania 3:0. Letonia - Ungaria 3:2, Slovenia - Ungaria 3:0 și Turcia - Polonia 2:3. Clasament: 1. Polonia (14p), 2. Turcia (13p), 3. Slovenia (8p), 4. Germania (6p), 5. Letonia (3p), 6. Ungaria (1p).

Grupa B (Cehia): Austria - Serbia 0:3, Bulgaria - Ucraina 3:0, Cehia - Grecia 3:1, Ucraina - Grecia 2:3, Austria - Cehia 0:3, Grecia - Bulgaria 3:1, Cehia - Serbia 1:3, Ucraina - Austria 3:0, Grecia - Austria 3:1, Cehia - Ucraina 3:1, Serbia - Bulgaria 3:0, Austria - Bulgaria 2:3, Serbia - Grecia 3:0, Ucraina - Serbia 0:3, Cehia - Bulgaria 3:0, Ucraina - Serbia 0:3 și Cehia - Bulgaria 3:0. Clasament: 1. Serbia (15p), 2. Cehia (12p), 3. Grecia (8p), 4. Bulgaria (5p), 5. Ucraina (4p), 6. Austria (1p).

Grupa D (Suedia): Franța - Slovacia 3:0, Croația - Italia 0:3, Suedia - Muntenegru 3:0, Italia - Muntenegru 3:0, Slovacia - Suedia 2:3, Franța - Croația 3:0, Suedia - Italia 0:3, Italia - Slovacia 3:0, Suedia - Croația 3:2, Franța - Italia 1:3, Slovacia - Muntenegru 3:0, Croația - Slovacia 3:2, Muntenegru - Franța 0:3, Croația - Muntenegru 3:2 și Suedia - Franța 1:3. Clasament: 1. Italia (15p), 2. Franța (12p), 3. Suedia (7p), 4. Croația (5p), 5. Slovacia (5p), 6. Muntenegru (1p).

Deţinătoarea trofeului este Turcia. La ediţiile precedente ale CE, România a avut următoarele clasări: 1949 - locul 4, 1950 - locul 5, 1951 - nu s-a calificat, 1955 - locul 4, 1958 - locul 4, 1963 - locul 3, 1967 - locul 9, 1971 - locul 7, 1975 - locul 7, 1977 - locul 6, 1979 - locul 5, 1981 - locul 7, 1983 - locul 6, 1985 - locul 11, 1987 - locul 8, 1989 - locul 4, 1991 - locul 6, 1993 - locul 10, 1995 - nu s-a calificat, 1997 - locul 12, 1999 - locul 6, 2001 - locul 7, 2003 - locul 8, 2005 - locul 10, 2007 - nu s-a calificat, 2009 - nu s-a calificat, 2011 - locul 12, 2013 - nu s-a calificat, 2015 - locul 15, 2017 - nu s-a calificat, 2019 - locul 13, 2021 - locul 23, 2023 - locul 11.