România a învins cu 3:0 Ucraina, urmează „sfertul” cu Franța la CE de volei
Echipa masculină de volei a României este din nou între primele 8 echipe ale Europei! Naționala s-a calificat spectaculos în sferturile de finală ale Campionatului European (EuroVolley 2026), găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România, după ce a învins Ucraina cu 3:0 (25-22, 25-21, 30-28).
În sferturile de finală, marţi, 22 septembrie, România va întâlni Franța, care a câştigat cu 3:0 (25-21, 25-22, 25-21) în faţa Portugaliei, tot la Sofia.
Aflată pe locul 25 în clasamentul mondial înaintea acestei confruntări, formația antrenată de Sergiu Stancu și Cristian Imhoff a dovedit o putere de luptă exemplată, impunându-se la capătului unui meci care a durat 96 de minute. Iar învinsa ei a fost o echipă aflată pe locul 10 în lume!
Primele două seturi au fost echilibrate, ambele având o durată de 29 de minute. În primul, România a avut 8-6, iar Ucraina 16-15. Naționala noastră s-a desprins în ultima parte (21-19), iar acest avantaj s-a dovedit a fi decisiv. În actul secund, scenariul a fost ușor diferit. În sensul că Ucraina a avut 8-7, iar România 16-15, iar apoi 21-18 și 25-21.
Setul al treilea a fost și cel mai lung ca durată (38 de minute), dar și după numărul mingilor puse în joc (58). Ucraina a condus cu 8-6 și 21-19, în timp ce România a avut 16-15. Naționala noastră a avut patru mingi de meci și a fructificat-o pe ultima.
În plan ofensiv, Alexandru Rață a fost cel mai eficient jucător al meciului, reușind 16 puncte pentru România. De asemenea, de la noi în atac au avut o evoluție foarte bună Cristian-Daniel Chițigoi - 11 puncte și Ștefan Lupu - 8 puncte.
De partea cealaltă, s-au evidențiat Oleg Plotnițki - 15 puncte și Dmitro Ianciuk (10).
Tricolorii au fost mai exacți la serviciu decât rivalii lor. Eu au repus de 78 de ori mingea în joc, au comis 12 erori de serviciu și au reușit 7 ași. La acest capitol a strălucit Chițigoi, cu 6 puncte direct din serviciu. Ucrainienii au greși 16 din 73 de servicii, izbutind 4 ași.Naționala de volei a pierdut dramatic cu Germania, meciul cu Turcia va fi crucial
Și la blocaje punctate, România a fost superioară Ucrainei: 8-6. Câte două puncte din acest procedeu au izbutit Plaotnițki, Ievstratov și Bartha.
La preluare o singuranţă deosebită a avut liberoul Oleksandr Boiko, cu 36%, urmat de Kosinski, cu 32%, Ianciuk, 22%, şi Chiţigoi, 20%.
România atinge sferturile de finală al Campionatul European pentru a doua ediție consecutivă. Și în 2023, naționala noastră a jucat de două ori contra Franței, ca acum. În grupe s-a impus cu 3:1, iar în sferturile de finală a pierdut cu 0:3.
La această ediţie a competiţiei, România a mai învins Elveția (3:1), Turcia (3:1) și Franța (3:2), campioana olimpică, pierzând la luptă cu Letonia (1:3) și Germania (2:3).
România - Ucraina 3:0
SOFIA (20 septembrie 2026) * Arena 8888 * Spectatori: 544 * Arbitri: Dejan Rogic și Dominga Lot
Evoluția scorului
Setul 1 (29 minute): 8-6, 15-16, 21-19, 25-22
Setul 2 (29 minute): 7-8, 16-15, 21-18, 25-21
Setul 3 (38 minute): 6-8, 16-15, 19-21, 30-28
România: Claudiu Dumitru (4 puncte) - Cristian-Daniel Chițigoi (11p), Ștefan Lupu (8p), Alexandru Rață (16p), Marian Iulian Bala (7p), Bela Florian Bartha (6p) - Carol-Gabriel Kosinski
Au mai jucat: Sebastian Gabriel Bratu, David Emilian Țăranu Runcan, Rareș Ionuț Bălean, Robert Adrian Aciobăniței
Rezerve nefolosite: Victor-Ștefan Asmarandei, Tudor Magdaș, Sergio Diaconescu
Antrenor: Sergiu Stancu
Ucraina: Iuri Sinitsia (1 punct) - Oleg Plotnițki (15p), Vladislav Șciurov (2p), Vasil Tupchi (3p), Dmitro Ianciuk (10p), Iuri Semeniuk (7p) - Oleksandr Boiko
Au mai evoluat: Maxim Drozd (3p), Serghi Ievstratov (2p), Timofi Poluian (1p), Evgheni Kisiliuk, Maxim Tonkonoh (7p), Iaroslav Pampușko
Rezervă neutilizată: Denis Veletski
Antrenor: Raul Lozano
Optimile de finală
Sâmbătă, 19 septembrie 2026
Polonia - Letonia 3:0
Germania - Bulgaria 3:2
Duminică, 20 septembrie 2026
Ucraina - România 0:3
Franța - Portugalia 3:0
Italia - Danemarca 3:0
Finlanda - Grecia 3:2
Luni, 21 septembrie
Belgia - Cehia
Slovenia - Serbia