 România a învins cu 3:0 Ucraina, urmează „sfertul” cu Franța la CE de volei | adevarul.ro
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România a învins cu 3:0 Ucraina, urmează „sfertul” cu Franța la CE de volei

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Echipa masculină de volei a României este din nou între primele 8 echipe ale Europei! Naționala s-a calificat spectaculos în sferturile de finală ale Campionatului European (EuroVolley 2026), găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda și România, după ce a învins Ucraina cu 3:0 (25-22, 25-21, 30-28).

Antrenorul Sergiu Stancu a condus România în „sferturi” la CE pentru a doua oară
Antrenorul Sergiu Stancu a condus România în „sferturi” la CE pentru a doua oară Foto: CEV

În sferturile de finală, marţi, 22 septembrie, România va întâlni Franța, care a câştigat cu 3:0 (25-21, 25-22, 25-21) în faţa Portugaliei, tot la Sofia.

Aflată pe locul 25 în clasamentul mondial înaintea acestei confruntări, formația antrenată de Sergiu Stancu și Cristian Imhoff a dovedit o putere de luptă exemplată, impunându-se la capătului unui meci care a durat 96 de minute. Iar învinsa ei a fost o echipă aflată pe locul 10 în lume!

Căpitanul Marian Bala și-a anunțat retragerea după CE 2026
Căpitanul Marian Bala și-a anunțat retragerea după CE 2026 Foto: CEV

Primele două seturi au fost echilibrate, ambele având o durată de 29 de minute. În primul, România a avut 8-6, iar Ucraina 16-15. Naționala noastră s-a desprins în ultima parte (21-19), iar acest avantaj s-a dovedit a fi decisiv. În actul secund, scenariul a fost ușor diferit. În sensul că Ucraina a avut 8-7, iar România 16-15, iar apoi 21-18 și 25-21.

Setul al treilea a fost și cel mai lung ca durată (38 de minute), dar și după numărul mingilor puse în joc (58). Ucraina a condus cu 8-6 și 21-19, în timp ce România a avut 16-15. Naționala noastră a avut patru mingi de meci și a fructificat-o pe ultima.

Voleibaliștii români au dovedit că au valoare și putere de luptă
Voleibaliștii români au dovedit că au valoare și putere de luptă Foto: CEV

În plan ofensiv, Alexandru Rață a fost cel mai eficient jucător al meciului, reușind 16 puncte pentru România. De asemenea, de la noi în atac au avut o evoluție foarte bună Cristian-Daniel Chițigoi - 11 puncte și Ștefan Lupu - 8 puncte.

De partea cealaltă, s-au evidențiat Oleg Plotnițki - 15 puncte și Dmitro Ianciuk (10).

Bartha și Rață blochează un atac ucrainean
Bartha și Rață blochează un atac ucrainean Foto: CEV

Tricolorii au fost mai exacți la serviciu decât rivalii lor. Eu au repus de 78 de ori mingea în joc, au comis 12 erori de serviciu și au reușit 7 ași. La acest capitol a strălucit Chițigoi, cu 6 puncte direct din serviciu. Ucrainienii au greși 16 din 73 de servicii, izbutind 4 ași.

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Și la blocaje punctate, România a fost superioară Ucrainei: 8-6. Câte două puncte din acest procedeu au izbutit Plaotnițki, Ievstratov și Bartha.

La preluare o singuranţă deosebită a avut liberoul Oleksandr Boiko, cu 36%, urmat de Kosinski, cu 32%, Ianciuk, 22%, şi Chiţigoi, 20%.

Tricolorii au făcut poza de grup după meciul câștigat cu Ucraina
Tricolorii au făcut poza de grup după meciul câștigat cu Ucraina Foto: CEV

România atinge sferturile de finală al Campionatul European pentru a doua ediție consecutivă. Și în 2023, naționala noastră a jucat de două ori contra Franței, ca acum. În grupe s-a impus cu 3:1, iar în sferturile de finală a pierdut cu 0:3.

La această ediţie a competiţiei, România a mai învins Elveția (3:1), Turcia (3:1) și Franța (3:2), campioana olimpică, pierzând la luptă cu Letonia (1:3) și Germania (2:3).

România - Ucraina 3:0

SOFIA (20 septembrie 2026) * Arena 8888 * Spectatori: 544 * Arbitri: Dejan Rogic și Dominga Lot

Evoluția scorului

Setul 1 (29 minute): 8-6, 15-16, 21-19, 25-22

Setul 2 (29 minute): 7-8, 16-15, 21-18, 25-21

Setul 3 (38 minute): 6-8, 16-15, 19-21, 30-28

România: Claudiu Dumitru (4 puncte) - Cristian-Daniel Chițigoi (11p), Ștefan Lupu (8p), Alexandru Rață (16p), Marian Iulian Bala (7p), Bela Florian Bartha (6p) - Carol-Gabriel Kosinski

Au mai jucat: Sebastian Gabriel Bratu, David Emilian Țăranu Runcan, Rareș Ionuț Bălean, Robert Adrian Aciobăniței

Rezerve nefolosite: Victor-Ștefan Asmarandei, Tudor Magdaș, Sergio Diaconescu

Antrenor: Sergiu Stancu

Ucraina: Iuri Sinitsia (1 punct) - Oleg Plotnițki (15p), Vladislav Șciurov (2p), Vasil Tupchi (3p), Dmitro Ianciuk (10p), Iuri Semeniuk (7p) - Oleksandr Boiko

Au mai evoluat: Maxim Drozd (3p), Serghi Ievstratov (2p), Timofi Poluian (1p), Evgheni Kisiliuk, Maxim Tonkonoh (7p), Iaroslav Pampușko

Rezervă neutilizată: Denis Veletski

Antrenor: Raul Lozano

Optimile de finală

Sâmbătă, 19 septembrie 2026

Polonia - Letonia 3:0

Germania - Bulgaria 3:2

Duminică, 20 septembrie 2026

Ucraina - România 0:3

Franța - Portugalia 3:0

Italia - Danemarca 3:0

Finlanda - Grecia 3:2

Luni, 21 septembrie

Belgia - Cehia

Slovenia - Serbia

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