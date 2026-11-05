 Simona Halep e stelistă, Gabriela Ruse ține cu Dinamo. Ce echipe susțin celelalte tenismene române | adevarul.ro
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Simona Halep e stelistă, Gabriela Ruse ține cu Dinamo. Ce echipe susțin celelalte tenismene române

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Fotbalul și tenisul se bucură de o popularitate uriașă atât în România, cât și în restul lumii, iar pasiunea pentru cele două discipline a creat, de-a lungul timpului, numeroase conexiuni între sportivii care le-au reprezentat la cel mai înalt nivel.

Simona Halep
Simona Halep Foto: Facebook

Nici marii tenismeni români nu au făcut excepție, mulți dintre ei vorbind deschis despre echipele de fotbal pe care le susțin. Ilie Năstase este unul dintre cei mai cunoscuți admiratori ai formației roș-albastre, însă aceeași simpatie pentru fotbal s-a regăsit și în rândul unor nume importante din tenisul feminin, precum Simona Halep și Sorana Cîrstea.

Deși legătura Simonei Halep cu Farul Constanța este una specială, având în vedere că sportiva provine din orașul de la malul mării, preferințele sale fotbalistice au și o altă direcție: Steaua. În 2014, fostul lider mondial a avut ocazia să fie protagonista unui moment simbolic, dând lovitura de start înaintea unui derby Steaua vs. Dinamo. Tot în acea perioadă, Halep a fost prezentă în tribune la confruntarea dintre Steaua și Basel, din grupele Ligii Campionilor, pe vremea când echipa patronată de Gigi Becali evolua sub această denumire. Apropierea de Farul s-a consolidat ulterior, inclusiv prin relația de prietenie cu Gheorghe Hagi și legăturile dintre familiile celor doi. Simona nu și-a ascuns niciodată susținerea pentru formația constănțeană, participând și la momentele de bucurie prilejuite de cucerirea titlurilor de campioană.

 „De mică am ținut cu Steaua. Părinții mei au ţinut cu Steaua, sunt aromâni mulţi pe acolo şi de aceea ţin cu Steaua!“, a dezvăluit Halep, în trecut.

Sorana Cîrstea, susținătoare a Chindiei și apropiată de Rapid

Născută la Târgoviște, Sorana Cîrstea nu a ascuns niciodată legătura cu orașul în care a crescut. În 2011, jucătoarea de tenis a fost invitată să dea lovitura de start la partida dintre Chindia și UTA. Chiar dacă nu este o mare pasionată de fotbal, sportiva a rămas apropiată de echipa locală, iar acest lucru s-a văzut și în 2023. Atunci, în timpul turneului de la Miami, unde Sorana a reușit să ajungă până în semifinale, jucătorii Chindiei i-au transmis un mesaj de încurajare prin intermediul unui banner afișat la un antrenament.

În ultima perioadă, Cîrstea a fost prezentă tot mai des și în tribunele stadionului din Giulești, la meciurile Rapidului. Apropierea de formația bucureșteană are și o explicație în familie, tatăl sportivei fiind un suporter înfocat al giuleștenilor.

În 2018, Sorana a devenit jucătoarea clubului CSM București, unde se aflau deja Irina Begu și Monica Niculescu. Cele două nu au avut însă legături importante cu fotbalul. Niculescu s-a născut la Slatina, dar s-a mutat în București încă de la vârsta de patru ani, în timp ce Irina Begu este originară din Capitală și a evoluat anterior pentru Olimpia. În 2020, aceasta a făcut pasul către CSA Steaua, unde a devenit colegă de club cu Ana Bogdan, Mihaela Buzărnescu și Irina Bara, conform Fanatik.

Sorana a dat lovitura de start într-un meci Chindia vs. UTA
Sorana a dat lovitura de start într-un meci Chindia vs. UTA Foto: etargoviste.ro

Prezența tenismenelor, un plus de imagine pentru cluburile din România

Asocierea jucătoarelor de tenis cu diferite cluburi din țară a reprezentat, în multe cazuri, o strategie de imagine pentru respectivele formații. În schimbul reprezentării clubului, sportivele beneficiau de un salariu lunar și puteau primi bonusuri în funcție de rezultatele obținute, un sistem de recompensare care nu a funcționat însă întotdeauna conform așteptărilor.

Mihaela Buzărnescu recunoștea în 2018: „Eu am fost legitimată la Dinamo, dar la mine acasă se ține cu Steaua!”.

Cu toate acestea, în 2022, Mihaela reclama faptul că CSA Steaua nu i-a acordat nicio recompensă pentru performanțele obținute în perioada petrecută la club.

 „De peste 17 luni clubul Steaua nu mi-a achitat niciun salariu conform contractului și a actului adițional pe care nici până în ziua de azi nu am reușit să-l finalizăm. Ne-am tot întâlnit, e normal ca și eu să am anumite pretenții, iar ei să le accepte. Sper să rămân la acest club până la încheierea carierei mele, dar și după!”, a mai declarat ea atunci.

Lupta pe care a dus-o Simona Halep în afara terenului: „Sunt surprinsă că am rezistat. Nopți în care plângeam, stăteam singură și nu știam ce să fac!”

Ana Bogdan, mai apropiată de lumea automobilismului decât de fotbal

Originară din Sinaia, Ana Bogdan ar putea fi asociată, cel puțin teoretic, cu Petrolul Ploiești. În 2017, însă, tenismena a ajuns la CSA Steaua, unde a fost legitimată alături de alte sportive cunoscute din circuitul profesionist. Dincolo de cariera din tenis, Ana a avut o legătură mai strânsă cu automobilismul, inclusiv prin relațiile pe care le-a avut cu Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv, și Simone Tempestini, unul dintre piloții importanți ai României.

Viața sentimentală a sportivei a continuat într-o nouă direcție, după ce și-a refăcut viața alături de Fulvio, un pilot italian de avioane. Între timp, Ana Bogdan și-a îndreptat atenția și către un alt domeniu, făcând primii pași în lumea modei.

Ana Bogdan
Ana Bogdan Foto: Facebook

Gabriela Ruse, suporteră declarată a lui Dinamo

Gabriela Ruse nu și-a ascuns niciodată simpatia pentru Dinamo, fiind o susținătoare înfocată a formației din Ștefan cel Mare. Pasiunea pentru echipa alb-roșie a moștenit-o de la mama sa, cea care i-a transmis dragostea pentru „câini”. Atașamentul față de club s-a văzut și anul trecut, când jucătoarea de tenis a fost prezentă în tribune la derby-ul dintre Dinamo și Rapid, încheiat cu victoria giuleștenilor, scor 2-0.

„Sunt mare fană, iar când am puţin timp liber, încerc să mai schimb puţin sporturile. Ţin cu Dinamo. Este o tradiţie de familie. Am crescut cu Dinamo, dar ţin cu România, în general. Nu mergeam cu tata la stadion, mai mult cu mama, pentru că ea este cea microbistă din familia asta!”, a spus Gabriela Ruse, conform GSP.

Jaqueline Cristian, sub culorile lui Dinamo, dar cu ajutorul celor de la FCSB

Deși în prezent evoluează sub sigla lui Dinamo, Jaqueline Cristian a avut parte de sprijin și din partea unui alt club important din fotbalul românesc. În vara lui 2024, tenismena a devenit oficial sportiva grupării din Ștefan cel Mare, alegere pe care a primit-o cu entuziasm.

Sorana Cîrstea s-a calificat în „optimi” la Hong-Kong, unde va juca cu Mary Stoiana

Povestea ei are însă și o legătură neașteptată cu FCSB. În 2022, după o accidentare gravă la genunchi, Jaqueline a ales baza de pregătire a roș-albaștrilor pentru a parcurge perioada de recuperare. Sub îndrumarea kinetoterapeutului Ovidiu Kurti, sportiva și-a urmat programul de refacere și a intrat în contact cu fotbaliștii echipei. Aceștia au primit-o foarte bine, iar tenismena a vorbit ulterior despre comportamentul prietenos al jucătorilor cu care se întâlnea deseori în incinta bazei sportive.

Andreea Prisăcariu a schimbat Dinamo cu Steaua

Andreea Prisăcariu, una dintre cele mai cunoscute figuri nonconformiste ale tenisului românesc, are în palmares șase trofee la simplu și nouă la dublu, toate obținute în competițiile ITF. Relația sa cu fotbalul a trecut însă printr-o schimbare interesantă. Până în 2023, sportiva a reprezentat CS Dinamo, după care a continuat la Arc Pro Tenis Club.

Surpriza a venit în 2024, când Andreea a semnat cu Steaua, club care i-a pregătit și o prezentare oficială. Mutarea a atras atenția și prin prisma simpatiei pe care jucătoarea și-o exprimase anterior față de rivalii din Ștefan cel Mare. 

Andreea Prisăcariu
Andreea Prisăcariu Foto: Instagram

Mai mult, viața personală a apropiat-o și de echipa din Ghencea: în vara anului trecut, Prisăcariu a început o relație cu Adrian Ilie, fundaș al Stelei și unul dintre jucătorii cu vechime din lotul pregătit de Daniel Oprița.

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