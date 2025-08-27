Veste bună pentru FCSB. Cisotti, iertat de UEFA după eliminarea directă din turul cu Aberdeen

FCSB va evolua într-un meci din manșa retur a playoff-ului Europa League, contra celor de la Aberdeen, joia aceasta, de la ora 21.30, pe Arena Națională.

În contextul în care roș-albaștrii au înregistrat o remiză, 2-2, în partida tur, săptămâna aceasta se va decide calificarea în faza principală a competiției europene.

Cu doar o zi înaintea duelului de foc din manșa secundă, Juri Cisotti și-a aflat suspendarea. Mijlocașul campioanei României va lipsi doar un meci, conform golazo.ro, după ce a încasat un cartonaș roșu joia trecută. Cum eliminarea a venit direct, regulamentul spune că penalizarea pleacă de la două etape în sus. Însă UEFA a considerat că faultul nu a fost violent și nici nu a fost făcut cu intenție vădită de a lovi adversarul, astfel că Cisotti va putea evolua în cadrul primei partide din faza principală în cazul unei calificări în Europa League, sau în Conference League.

Cisotti s-a integrat rapid în vestiarul lui Elias Charalambous, astfel că mijlocașul a devenit om de bază la echipă, la scurt timp după ce a fost transferat, iarna trecută, de la Oțelul Galați. În cadrul a 35 de partide în care a îmbrăcat tricoul roș-albastru, italianul a reușit să își treacă în cont șapte goluri și opt pase decisive.

Încasări exorbitante pentru FCSB

FCSB a avut un parcurs modest în cupele europene din acest sezon. După ce a trecut cu mari emoții de amatorii de la Inter Club d'Escaldes, campioana României a fost eliminată de Shkendija din Champions League.

În Europa League, echipa lui Elias Charalambous a început slab meciul tur cu Drita și a fost condusă cu 2-0. Totuși, bucureștenii au câștigat atât acasă, cât și în deplasare, reușind să ajungă în play-off. Astfel, FCSB are deja asigurată prezența în grupele Conference League, dar va încerca să obțină joi calificarea în Europa League, împotriva lui Aberdeen.

Chiar dacă jocul a fost sub nivelul așteptărilor, clubul a adunat până acum venituri consistente, în jur de 5,6 milioane de euro. Din vânzarea biletelor s-a strâns peste un milion de euro, iar drepturile TV au adus încă 600.000. UEFA garantează 3,17 milioane pentru Conference League, la care se adaugă banii din preliminarii și un bonus de 250.000 de euro din sponsorizări.

În total, FCSB a ajuns la 5,6 milioane de euro și suma poate crește, în funcție de rezultatele echipei și de competiția în care va continua.