FCSB, de râsul curcilor. Criza se adâncește, după a treia înfrângere consecutivă pe teren propriu

FCSB a început prost acest sezon și îl continuă și mai prost. Deși părea la un moment dat că și-a revenit din pumni, campioana se face de râs meci de meci în Superliga. După ce au pierdut acasă cu Farul și Unirea Slobozia, roș-albaștrii mai salvând ceva în cupele europene, duminică seară a venit un nou rateu: 0-2 cu FC Argeș, pe Arena Națională.

După al patrulea eșec în campionat (trei consecutive pe teren propriu), campioana se află la doar un punct peste zona retrogradării și a rămas la 14 puncte în urma liderului Universitatea Craiova.

Oaspeţii au deschis scorul prin tunisianul Adel Bettaieb, cu un şut de la 16 metri (72), la capătul unui contraatac. Senegalezul Mamadou Thiam, care a debutat la FCSB cu acest prilej, intrând la pauză, a avut şansa egalării (80), dar şutul său a fost blocat de Marius Briceag la 7 metri. A fost singurul șut pe poarta oaspeților al campioanei!

FC Argeş a fost aproape de desprindere în minutul 82, când Robert Moldoveanu a şutat în bară, de la 18 metri. Piteştenii au reuşit în cele din urmă să mai înscrie o dată, în minutul 88, când Mihai Popescu a deviat în propria poartă şutul lui Moldoveanu.

FCSB are un singur punct în ultimele cinci etape, în timp ce FC Argeş are patru victorii în ultimele cinci etape.

FCSB - FC Argeş 0-2 (0-0)

Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Adel Bettaieb (72), Mihai Popescu (autogol, 88).