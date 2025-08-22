Unde se va putea urmări returul de foc FCSB - Aberdeen, din play-off-ul Europa League

Joi, pe data de 28 august, de la ora ora 21:30, fotbalul european continuă la București, pe Arena Națională. FCSB va primi vizita scoțienilor de la Aberdeen în manșa a doua a play-off-ului Europa League. Confruntarea se anunță decisivă pentru parcursul european al roș-albaștrilor.

Duelul va fi transmis, în direct, pe PRO TV și pe platforma VOYO.

Turul a oferit spectacol total, încheiat 2-2. A fost un meci cu de toate, goluri spectaculoase, tensiune, răsturnări de situație și atmosfera clasică a marilor confruntări europene.

Pentru roș-albaștri, acel rezultat e un punct de sprijin, dar adevăratul examen se dă acasă.

La București, suporterii promit o seară incendiară, iar campioana României mizează pe energia tribunelor pentru a împinge echipa spre calificare.

VOYO, luată în vizor de către fanii FCSB

Rămâne de văzut dacă suporterii se vor putea bucura de o experiență completă, astfel că platforma a înregistrat un rateu de proporții în timpul partidei retur dintre Drita și FCSB (scor 1-3), din turul 3 preliminar al Europa League. Plaforma a fost ținta unui atac cibernetic, iar fanii și-au anulat abonamentele la scurt timp după ce meciul a fost întrerupt.

„În primele minute ale meciului Drita – FCSB, platforma VOYO a fost supusă unui atac cibernetic. Abonații au întâmpinat dificultăți la conectare, așa că am redirecționat imediat transmisiunea pe voyolive.protv.ro și la PRO ARENA, timp în care echipa noastră a lucrat în permanență pentru a remedia situația.

Este regretabil că am fost nevoiți să ne confruntăm cu astfel de situații neprevăzute menite să perturbe în mod direct funcționarea platformei. Vom lua toate măsurile legale împotriva celor care au inițiat această agresiune digitală!”, au transmis, atunci, cei de la PRO TV.

De asemenea, în trecut, la partida cu LASK Linz, tot din cupele europene, reprezentanții Voyo s-au plâns că românii au ales soluții alternative pirat, în loc să plătească abonamente la Voyo, și a amenințat cu acțiuni în instanță.