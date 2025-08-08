Căderea FCSB a lăsat urme adânci în moralul jucătorilor. Daniel Bîrligea, interviu cu lacrimi în ochi: „Urât, urât”

Daniel Bîrligea a fost erul FCSB în partida cu Drita, din turul 3 preliminar al Europa League. Campioana, condusă de kosovari cu 2-0, a revenit și a câștigat cu 3-2 grație golurilor lui Bîrligea (2) și Graovac.

Atacantul de 25 de ani, care a adus victoria cu o reușită din penalty, în minutul 4 al prelungirilor, a avut puterea să vorbească despre criza pe care a traversat-o FCSB în acest start de sezon, în care a înregistrat înfrângeri rușinoase cu echipe din Andorra și Macedonia de Nord, în Europa, dar și cu Farul și Dinamo, în campionat.

Cu lacrimi în ochi, Daniel Bîrligea a mărturisit la finalul partidei cu Drita: „Cred că după golul de 2-0 s-a schimbat echipa în bine. S-a schimbat ceva în noi, ne-a ajuns să luăm goluri și să stăm cu capul în jos, să nu arătăm ca noi. Nu am arătat în ultimele meciuri că știm să jucăm fotbal. Sper să ne revenim de acum încolo.

S-au crezut prea buni

Este destul de greu, pentru că anul trecut a fost formidabil, am ajuns cu toții la un nivel, aveam încredere în noi. Cred că am avut prea multă încredere în noi, pentru că anul trecut a fost prea frumos. A trebuit să ne dăm seama că e alt campionat, alt sezon în Europa și să luptăm pentru prezent.

Am fost prea euforici, am zis că suntem prea buni, a trebuit să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și să jucăm fotbal. A fost o perioadă puțin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puțin cu toții, a fost greu, dar sper să luptăm cu toții și să aducem fericire tuturor.

Am crezut că suntem prea buni, dar s-a arătat că nu suntem atât de buni și că trebuie să muncim, să luptăm. Nu am luptat, nu am jucat bine. Eram într-o hibernare cu toții, ca echipă. Sper să câștigăm din nou. A fost urât, te duceai la antrenamente, era urât, te duceai pe stradă, era urât”, a spus Daniel Bîrligea.