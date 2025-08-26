Dat afară de Gigi Becali, Alexandru Băluță a semnat cu echipa lui Heung-Min Son, fostul star al lui Tottenham

La aproape trei săptămâni de când Gigi Becali l-a dat afară de la FCSB, Alexandru Băluță și-a găsit echipă. Și nu una oarecare, ci Los Angeles FC, la care joacă staruri ca sud-coreeanul Heung-Min Son și fostul portar al naționalei Franței, Hugo Lloris.

Alex Băluță, unul dintre jucătorii de bază ai FCSB în sezonul trecut, a fost trecut pe linie moartă dintr-o toană a patronului Gigi Becali. Jucătorul a fost dat afară, finanțatorul campioanei oferindu-i pe loc 50.000 de euro ca să accepte să plece, plus o primă de 150.000 de euro, după ce echipa se califică în grupa principală din Europa League sau Conference League. Astfel, Gigi Becali a scăpat de salariul de 390.000 de euro al fotbalistului.

Devenit liber de contract, Alex Băluță a ajuns ăn SUA, conform jurnalistului Tom Bogert, care a postat pe rețeaua X șirea că românul a semnat cu Los Angeles FC, la care a ajuns în această vară sud-coreeanul Heung-Min Son, după un deceniu petrecut la Tottenham.