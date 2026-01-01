Chivu ieșea la fumat cu miliardarul care îl plătea: „Pentru mine, e un om cu profunzime enormă”

Înainte să fie adus în vară de la Parma ca înlocuitor al lui Simone Inzaghi (49 de ani), plecat la Al-Hilal, Cristi Chivu (45 de ani) s-a format ca antrenor la copiii și juniorii lui Inter, după ce a îmbrăcat tricoul nerazzurro timp de șapte stagiuni (2007-2014), fiind transferat de la AS Roma pentru suma de 16 milioane de euro. Cu Inter U19, Chivu a luat titlul și a participa în Youth League, Liga Campionilor la tineret.

Românul este extrem de apreciat de fostul patron al milanezilor Massimo Moratti (80 de ani), posesorul unei averi de 1,9 miliarde de dolari, mai ales după ce Inter a reușit să câștige Liga Campionilor în 2010. În prezent, Inter este lider în Serie A, peste AC Milan și peste campioana Napoli.

În presa din Peninsulă, Moratti a avut cuvinte de apreciere la adresa tehnicianului reșițean.„Personal, nu am avut niciodată îndoieli. Chivu poate a fost un pariu, dar putem spune că până acum s-a potrivit perfect. Și apoi l-am avut pe Cristian ca fotbalist. A fost excelent pe teren și extrem de util antrenorului. Dar a avut întotdeauna calități umane deosebite. Bravissimo! Este foarte bun. Și este un tip special. Am vorbit cu el, dar nu referitor la meciul lui cu Napoli. A făcut o treabă bună la Parma!”, a mărturisit Moratti.

„Chivu nu a fost doar un fotbalist excelent și acum un antrenor bun. Pentru mine, e un om cu profunzime enormă, cu o cultură extraordinară, capabil să combine inteligența și sensibilitatea într-un mod ieșit din comun. Și apoi fumam uneori o țigară împreună, acesta fiind un alt motiv pentru care mă înțeleg atât de bine cu el”, a adăugat Moratti.

Cristian Chivu a mărturisit că fumatul este marele său viciu. Spune că a trag din țigară și la echipa națională, momentele în care îi era rușine fiind cele în care era coleg de cameră cu Gică Hagi (60 de ani).