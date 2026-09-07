 Universitatea Craiova rămâne „Bestia neagră” pentru „U” Cluj, campioana s-a impus cu 4-0 | adevarul.ro
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Universitatea Craiova rămâne „Bestia neagră” pentru „U” Cluj, campioana s-a impus cu 4-0

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După succesele reușite în campionatul precedent, precum și în finala Cupei și a Supercupei României, Universitatea Craiova a obținut o nouă victorie categorică în fața lui „U” Cluj, 4-0. Campioana ocupă locul 4 în Superliga, în timp ce vicecampioana se află pe poziția a 14-a, antepenultima!

Assad Al Islam Al Hamlawi a reușit „dubla” pentru Universitatea Craiova
Assad Al Islam Al Hamlawi a reușit „dubla” pentru Universitatea Craiova Foto: Sportpictures

Clujenii au reușit doar să păstreze tabela neschimbată până puțin după pauză. Campioana a deschis scorul în minutul 47, când Al-Hamlawi a înscris cu un șut la vinclu. Atacantul palestinian a mărit avantajul oltenilor, în minutul 52, cu o lovitură de cap la centrarea lui Carlos Mora.

Până la finalul confruntării pe lista marcatorilor și-au trecut numele Screciu (min. 55), care a şutat de la 16 metri, după o minge respinsă de apărarea clujeană, și Elisor (min. 77), după o lansare a lui Tudor Băluţă.

Craiovenii au mai avut ocazii de gol prin Al Hamlawi (min. 10), David Matei (min. 64), Oleksandr Romanciuk (min. 66) şi Monday Etim (min. 82).

Vicecampioana a fost aproape de gol în două rânduri, dar portarul Laurenţiu Popescu a apărat şutul lui Marius Ştefănescu de la distanţă (min. 58), iar Jovo Lukic a ratat incredibil din câţiva metri (min. 62) la centrarea lui Ştefănescu.

Înaintea meciului au fost omagiaţi mijlocaşul Alexandru Cicâldău, care în etapa trecută, cu Rapid (1-1), a jucat meciul 200 în Superligă, şi antrenorul Filipe Coelho, aflat la meciul cu numărul 50 pentru echipa din Bănie.

De la revenirea ardelenilor pe prima scenă, în 2022, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 13 ori. De şase ori s-au impus craiovenii, clujenii şi-au trecut în cont două victorii, iar cinci meciuri s-au terminat la egalitate.

Universitatea Craiova se află pe 4, cu 14 puncte, în timp ce „U” ocupă poziţia a 14-a, cu 9 puncte.

Superliga

Etapa a 8-a

Vineri

CFR Cluj - Farul.....................0-0

Sâmbătă

Botoșani – Sepsi.....................5-0

UTA - Csikszereda..................5-1

Dinamo - FCSB......................2-1

Duminică

Petrolul - Corvinul...................2-0

Oțelul - Rapid..........................0-1

Luni

Voluntari - Argeș.....................1-0

Univ. Craiova – „U” Cluj.......4-0

Restanță din etapa cu numărul 4, meciul CFR Cluj - Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie.

Clasament

1. Dinamo    8     5     2     1     16-6      17p

2. Rapid 8     4     3     1     9-4 15p

3. Petrolul    8     5     0     3     9-10      15p

4. Craiova    8     4     2     2     18-9      14p

5. Farul 8     2     5     1     10-8      11p

6. FCSB 8     3     2     3     11-10     11p

7. Botoşani  8     2     4     2     12-8      10p

8. Corvinul   8     2     4     2     8-6  10p

9. CFR Cluj 7     3     1     3     11-10     10p

10. Oțelul     8     2     4     2     9-9  10p

11. Argeș      8     3     1     4     4-6  10p

12. Sepsi      8     2     4     2     4-8  10p

13. UTA 8     2     3     3     11-11     9p

14. „U” Cluj 7     3     0     4     9-13      9p

15. Voluntari 8     2     2     4     8-18      8p

16. Csikszereda  8     0     1     7     5-18      1p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.

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