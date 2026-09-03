 Universitatea Craiova i-a transferat pe Joao Lameira și Baptiste Roux | adevarul.ro
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Universitatea Craiova i-a transferat pe Joao Lameira și Baptiste Roux

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Înaintea partidei cu Bacău, din prima etapă a Cupei României, Universitatea Craiova a anunțat că i-a transferat pe mijlocașul portughez Joao Lameira și pe fundașul francez Baptiste Roux. Deținătoare a titlului de campioană, formația din Bănie își întărește astfel lotul în perspectiva participării la grupa Conference League.

Joao Lameira și Baptiste Roux vor întări lotul Universității Craiova
Joao Lameira și Baptiste Roux vor întări lotul Universității Craiova Foto: Universitatea Craiova

Mijlocașul portughez Joao Lameira (27 de ani) a fost achiziționat definitiv de la Oțelul Galați și a semnat un contract valabil pe o perioadă de doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. Lusitanul a purtat banderola de căpitan a formației gălățene.

Gruparea din Galați a făcut următoarea postare pe rețelele sociale: „Transferul la Universitatea Craiova se realizează pentru o sumă importantă, la care se adaugă un procent dintr-un viitor transfer al jucătorului, precum și bonusuri de performanță, atât în funcție de rezultatele echipei craiovene, cât și de performanțele individuale pe care Joao le va avea la noul său club. Mutarea reprezintă una dintre cele mai importante operațiuni realizate de SC Oțelul Galați în această perioadă și confirmă, totodată, valoarea pe care jucătorul și-a construit-o în cei trei ani petrecuți la Galați”.

Joao Pedro Santos Lameira a ajuns la Oțelul sub formă de împrumut, iar evoluțiile sale au convins clubul să continue colaborarea. Ulterior, după despărțirea de formația rusă Baltika Kaliningrad, mijlocașul portughez a semnat din postura de jucător liber de contract.

Lameira a disputat 102 meciuri, atât în Superligă, cât și în Cupa României, înscriind 8 goluri și dând 3 pase decisive. Joao Lameira intrase în ultimul an al contractului cu Oțelul Galați.

Pe de altă parte, Universitatea Craiova a ajuns la un acord pentru împrumutul fundașului francez Baptiste Roux până la finalul acestui sezon. Înțelegerea include și o opțiune de transfer definitiv.

Născut la Bressuire, în 26 noiembrie 1999, apărătorul central a disputat, între 2020 și 2024, 99 de meciuri în Ligue 2, toate în tricoul lui Guingamp, la care se adaugă 8 apariții în Cupa Franței. El a jucat 23 de partide în prima ligă din Portugalia, pentru AVS Futebol, în ediția 2024/2025, și alte 25 de meciuri, campionatul trecut, în primul eșalon din Serbia, pentru TSC Backa Topola.

Cele două transferuri au fost făcute după ce Universitatea s-a despărțit de mijlocașul georgian Anzor Mekvabișvili, plecat la Chicago Fire. Acesta a participat la obținerea succeselor din ultimul an competițional, câștugând titlul de campion, Cupa și Supercupa României. Georgianul a evoluat în 119 partide, a marcat 7 goluri şi a dat 14 pase decisive. Anzor a ajuns la Universitatea Craiova în ianuarie 2024, fiind transferat de la Dinamo Tbilisi.

Roux a fost adus după ce fundașul Adrian Rus s-a accidentat grav.

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