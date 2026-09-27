28 septembrie: Ziua în care Germania și URSS au împărțit Polonia. Varșovia a rămas sub cizma nazistă până în 1945

La 28 septembrie 1928, Alexander Fleming observa efectul antibacterian al mucegaiului care avea să ducă la dezvoltarea penicilinei. În 1939, Varșovia capitula după asediul german, iar Germania și URSS semnau Tratatul de frontieră și prietenie.

La 28 septembrie 1939, forțele poloneze care apărau Varșovia au capitulat în fața trupelor germane Foto: Arhivă

1882 – S-a născut Vasile Pârvan

La 28 septembrie 1882 s-a născut, în comuna Huruiești, județul Bacău, Vasile Pârvan, istoric, arheolog, epigrafist și eseist român. A studiat istoria la Universitatea din București, apoi și-a continuat pregătirea în Germania, unde și-a obținut doctoratul în 1909. A devenit profesor la Universitatea din București și membru titular al Academiei Române în 1913.

Vasile Pârvan s-a născut pe 28 septembrie 1882 Foto: Arhivă

Pârvan s-a ocupat în special de istoria antică, arheologie și civilizația greco-romană și a organizat cercetări arheologice sistematice în mai multe zone ale României. A coordonat săpăturile de la Histria și a publicat în 1926 lucrarea „Getica. O protoistorie a Daciei”, una dintre principalele sale contribuții la cercetarea istoriei Daciei preromane. A murit la București, la 26 iunie 1927, la vârsta de 44 de ani.

1928 – Alexander Fleming observă efectul mucegaiului asupra bacteriilor

La 28 septembrie 1928, biologul și farmacologul scoțian Alexander Fleming a observat că o cultură de stafilococi contaminată accidental cu un mucegai din genul Penicillium prezenta o zonă în care bacteriile nu se mai dezvoltau. Fleming a cercetat fenomenul și a identificat substanța antibacteriană produsă de mucegai, pe care a numit-o penicilină. Descoperirea a stat la baza dezvoltării ulterioare a antibioticelor pe bază de penicilină.

Cercetările lui Fleming au fost publicate în 1929, iar transformarea penicilinei într-un medicament utilizabil pe scară largă a fost realizată ulterior prin activitatea altor cercetători, între care Howard Florey și Ernst Boris Chain. Pentru descoperirea penicilinei și a efectului ei curativ în diferite boli infecțioase, Fleming, Florey și Chain au primit Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 1945.

1934 – S-a născut Brigitte Bardot

La 28 septembrie 1934 s-a născut la Paris actrița franceză Brigitte Bardot. A început cariera de model în adolescență și a debutat în cinematografie la începutul anilor 1950, devenind una dintre actrițele franceze cunoscute la nivel internațional în deceniul următor. Printre filmele în care a jucat se numără „Și Dumnezeu... a creat femeia” (1956), regizat de Roger Vadim, „Disprețul” (1963), regizat de Jean-Luc Godard, și „Viva Maria!” (1965).

Bardot s-a retras din cinematografie în 1973, după o carieră de aproximativ două decenii, în care a apărut în peste 40 de filme. Ulterior, s-a implicat în activități de protecție a animalelor și a fondat în 1986 Fundația Brigitte Bardot. Actrița a murit la 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani.

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1939 – Germania și URSS semnează Tratatul de frontieră și prietenie

La 28 septembrie 1939, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat la Moscova Tratatul germano-sovietic de frontieră și prietenie, prin miniștrii de Externe Joachim von Ribbentrop și Viaceslav Molotov. Documentul stabilea linia de demarcație dintre zonele controlate de cele două state pe teritoriul fostului stat polonez și prevedea reorganizarea administrației în teritoriile aflate de fiecare parte a acestei linii.

Tratatul a venit după invadarea Poloniei de către Germania la 1 septembrie și de către Uniunea Sovietică la 17 septembrie 1939 și a modificat înțelegerile teritoriale stabilite prin pactul germano-sovietic din 23 august. Documentul a fost însoțit de protocoale secrete referitoare la delimitarea sferelor de interes și la teritoriile poloneze și lituaniene.

1939 – Capitularea Varșovia după asediul german

La 28 septembrie 1939, forțele poloneze care apărau Varșovia au capitulat în fața trupelor germane, după aproape trei săptămâni de asediu. Germania invadase Polonia la 1 septembrie, iar trupele germane au ajuns la periferia capitalei în zilele de 8 și 9 septembrie. Orașul a fost supus bombardamentelor aeriene și tirurilor de artilerie, care au provocat distrugeri importante și numeroase victime.

Actul capitulării a fost semnat la 28 septembrie 1939, la ora 13.15, de generalul polonez Tadeusz Kutrzeba și generalul german Johannes Blaskowitz. Predarea capitalei a fost urmată de ocuparea germană a orașului și de instituirea administrației germane în teritoriile poloneze ocupate. Ocupația Varșoviei a continuat până în 1945, când orașul a fost eliberat de trupele sovietice.

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1978 – A murit Papa Ioan Paul I

La 28 septembrie 1978, papa Ioan Paul I, pe numele său Albino Luciani, a murit la Vatican, la 33 de zile după alegerea sa ca papă. El fusese ales la 26 august 1978, după moartea papei Paul al VI-lea, iar pontificatul său s-a încheiat la 28 septembrie, fiind unul dintre cele mai scurte din istoria papalității. Vaticanul consemnează aceste date în biografia oficială a papei.

Cauza oficială a morții a fost infarctul miocardic. Ioan Paul I a fost succedat de cardinalul polonez Karol Wojtyła, ales papă la 16 octombrie 1978 sub numele de Ioan Paul al II-lea.