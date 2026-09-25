Cum primesc indemnizație tinerii care ies din sistemul de protecție specială

Tinerii care au părăsit sistemul de protecție specială pot primi o indemnizație lunară dacă nu au împlinit 26 de ani și dovedesc că studiază sau au un loc de muncă. Dreptul nu este rezervat celor care ies acum din sistem: pot depune cerere și tinerii care au plecat deja, informează JURIDICE.ro.

Foto: Freepik

Pentru cei care se află încă sub protecție specială, împlinirea vârstei de 18 ani nu înseamnă neapărat încetarea sprijinului. Măsura poate continua dacă își urmează studiile, fără a depăși vârsta de 26 de ani. În anumite condiții, tinerii aflați în risc de excluziune socială pot solicita continuarea protecției pentru cel mult doi ani. Cei care aleg să iasă din sistem pentru a primi indemnizația trebuie mai întâi informați și consiliați de direcția de protecție a copilului. Decizia este importantă: după încetarea măsurii, revenirea în sistemul de protecție specială nu mai este posibilă.

Există și o prevedere pentru plata din urmă. Tinerii care ieșiseră deja din sistem și îndeplineau condițiile la 10 aprilie 2026 pot primi indemnizația începând cu acea dată, dacă depun cererea în cel mult 60 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului. Pentru cererile depuse după acest termen, plata începe din luna depunerii, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Cererea și documentele care dovedesc studiile sau angajarea se depun la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială ori, în București, la agenția municipală. Documentele pot fi transmise și electronic.