 Nae Ungureanu a fost înmormântat, fanii i-au adus un ultim omagiu | adevarul.ro
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Nae Ungureanu a fost înmormântat, fanii i-au adus un ultim omagiu

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Fost mare fotbalist, component al marilor echipe ale Universității Craiova și Stelei, Nicolae Ungureanu a încetat din viaţă în urmă cu două zile și a fost înmormântat, astăzi, în Cimitirul Sineasca. Fanii i-au adus un ultim omagiu.

01 UNIVERSITATEA CRAIOVA RAPID BUCURESTI, LIGA 1 CASA PARIURILOR (22 01 2022) jpg
Foto: Sportpictures

Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost coborât pe gazonul stadionului „Ion Oblemenco”, iar apoi cortegiul funerar s-a deplasat spre Biserica „Sfânta Treime” (Mercur), acolo unde s-a ținut slujba de înmormântare.

Universitatea Craiova a transmis următorul mesaj pe pagina oficială de Facebook: „Astăzi ne-am luat cu toţii rămas-bun de la Nae Ungureanu. Un campion al României, un simbol al Ştiinţei şi un model pentru generaţii întregi. Plecarea sa lasă un gol imens, dar amintirea lui va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Drum lin, Nae Ungureanu! Te vom iubi mereu!", a notat

Craiova Maxima, echipa antrenată de Tică Oțet și Ion Oblemenco
Craiova Maxima, echipa antrenată de Tică Oțet și Ion Oblemenco Foto: Foto: Arhiva personală Lorena Balaci

Lorena Balaci a postat, de asemenea, un mesaj de condoleanțe pe rețelele sociale: „Ieri s-a mai aprins o stea pe cer…

A plecat Nae Ungureanu. Colegul tatălui meu, prietenul lui și unul dintre oamenii care au scris, cu sufletul și cu pașii lor, povestea Craiovei Maxima. Îmi este tot mai greu să vorbesc despre ei la trecut. Parcă, unul câte unul, pleacă să refacă acolo, sus, echipa care ne-a făcut să credem că nimic nu este imposibil.

Pentru alții au fost mari fotbaliști. Pentru mine au fost oamenii copilăriei mele, vocile și chipurile care îmi amintesc de tata, de bucurii și de o lume care nu se va mai întoarce niciodată la fel. Drum lin, nea Nae! Să-l îmbrățișezi pe tata din partea mea. Poate că, ieri, acolo sus, Craiova Maxima s-a apropiat din nou puțin de formula ei de aur…

Aici rămân amintirile, recunoștința și o durere pe care numai cei care au iubit cu adevărat această echipă o pot înțelege. Dumnezeu să te odihnească în pace, Nicolae Ungureanu! Condoleanțe familiei!”

Nae Ungureanu, flancat de Sorin Cîrțu (stânga) și Emil Săndoi
Nae Ungureanu, flancat de Sorin Cîrțu (stânga) și Emil Săndoi Foto: Razvan Pasarica

Nicolae Ungureanu, fost mare fotbalist al Universităţii Craiova. Stelei şi al echipei naţionale, a încetat din viaţă vineri, la vârsta de 69 de ani.

Sâmbătă şi duminică dimineaţă, sicriul cu trupul neînsufleţit al regretatului Nae Ungureanu s-a aflat la Stadionul "Ion Oblemenco", unde fani şi oameni de fotbal au putut să îi aducă un ultim omagiu fostului fotbalist.

Ungureanu a fost înmormântat la cimitirul Sineasca, din Craiova. Fanii echipei din Bănie au aprins fumigene în cimitir şi i-au strigat numele fostului mare fotbalist.

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