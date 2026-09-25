Cu ce s-au delectat Donald Trump și Xi Jinping la cina de stat de la Casa Albă. Nu au lipsit preparatele chinezești

Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au participat vineri, joi seară la Washington, la o cină de stat la Casa Albă, organizată în onoarea președintelui chinez și a soției sale, Peng Liyuan. Meniul a combinat ingrediente americane cu influențe din bucătăria chineză.

Cina oficială de la Casa Albă Foto: X/CBS News

Cina a început cu Schramsberg „Blanc de Noir”, același vin spumant american asociat cu celebrul „Toast to Peace” oferit de președintele Richard Nixon premierului chinez Zhou Enlai la Beijing, în 1972. Casa Albă a precizat că băutura continuă să fie servită la evenimentele prezidențiale americane.

Primul fel a fost o supă-cremă fină de dovleac galben, servită alături de ciuperci sălbatice sotate, pancetta crocantă și ulei de ceapă verde, scrie Mediafax.

Pentru felul principal, invitații au primit biban de mare în crustă de susan, servit cu baby bok choy înăbușit, vinete coapte și un sos verde de ierburi.

Peștele a fost acoperit cu semințe de susan, iar garnitura a inclus bok choy, o legumă folosită frecvent în bucătăria chineză, și vinete coapte.

Desert cu miere recoltată la Casa Albă

Desertul a combinat o cremă fină de vanilie cu înghețată cu miere recoltată la Casa Albă, cremă de migdale și nucă și confit de vișine.

Meniul a fost conceput astfel încât ingredientele și tehnicile americane să fie combinate cu elemente culinare asociate Chinei.

Muzică și decor în roșu

Cina s-a desfășurat în East Room, noua sală de bal a Casei Albe fiind încă în construcție. Donald Trump le-a spus invitaților că aceștia pot vizita șantierul noii săli după încheierea programului artistic și a estimat că aceasta va fi gata peste aproximativ un an.

Decorul a folosit predominant culoarea roșie, prezentată de Casa Albă ca un element cu o semnificație culturală îndelungată în istoria Chinei. Mesele au fost acoperite cu fețe de masă roșii și decorate cu dalii și ranunculus, iar pe mese a fost folosit serviciul de stat Reagan și argintărie aurită din colecția Casei Albe.

Programul artistic a fost susținut de tenorul Christopher Macchio și de formații militare americane.

Liderii din tehnologie, printre invitați

La cina de stat au fost invitați și numeroși lideri ai industriei americane de tehnologie și inteligență artificială. Printre aceștia s-au numărat Jensen Huang, directorul Nvidia, Lisa Su, directoarea AMD, Elon Musk, Tim Cook, fostul director general al Apple, precum și Sam Altman, Mark Zuckerberg și Sundar Pichai.

Pe lista invitaților s-au aflat, de asemenea, reprezentanți ai marilor companii financiare, politicieni, membri ai administrației americane și diplomați.

Cina de stat a avut loc după întâlnirea dintre Trump și Xi de la Casa Albă, în cadrul vizitei liderului chinez la Washington, dominată de discuții despre relația economică și tehnologică dintre cele două țări și despre inteligența artificială.