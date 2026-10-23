Coelho a dezvăluit ce le-a cerut fotbalișților Craiovei în meciul din Andorra

Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă în Conference League: 3-1 (2-0) cu formația andorrană Inter Club d'Escaldes. meciul s-a disputat la altitudine, pe Estadi de la FAF din Encamp, în etapa a doua a competiției europene.

Filipe Coelho e mulțumit că echipa lui a câștigat în Andorra Foto: Sportpictures

Campioana României s-a impus prin golurile Assad Al Hamlawi (min. 3), Ștefan Baiaram (min. 5) și Simon Elisor (min. 86), dar a trăit periculos pe final, după ce Borja Arellano (min. 78) a redus din diferență.

Antrenor al echipei Universitatea Craiova, Filipe Coelho a declarat, că românii pot fi mulțumiți de evoluția formației sale în acest meci: „Sunt fericit pentru felin ul în care am arătat pe teren și pentru atitudinea pe care am avut-o. Cred că este o victorie corectă. Sunt trei puncte foarte importante și trebuie să continuăm să muncim în această competiție. Mai sunt, desigur, lucruri de îmbunătățit la echipă, dar sunt fericit pentru evoluția noastră de astăzi. Cred că românii pot fi mulțumiți de evoluția noastră”.

Tehnicianul portughez a spus la Digi Sport ce a cerut jucătorilor la meciul din Andorra: „Le-am spus băieților că trebuie să începem cât mai puternic posibil și că trebuie să avem atitudine. De aceea voiam să avem atitudine și să începem tare, pentru că altfel puteam să avem probleme. Am mai avut ocazii în prima repriză, în afară de cele două goluri, iar la începutul reprizei a doua am avut două ocazii clare. Am arătat și puțină oboseală. Trebuie să ne odihnim cât mai bine în perioada următoare. Știam că sunt capabili să vină pe contraatac, dar știam, în același timp, că suntem capabili să oprim aceste acțiuni”.

Lusitanul s-a rit ș la obiectivele echipei în competiția europeană: „Nu visăm foarte mult în această competiție. Luăm fiecare meci în parte. Campionatul este foarte competitiv. În plus, unele echipe joacă o dată pe săptămână, în timp ce noi jucăm de două ori. Trebuie să luăm fiecare meci în parte. Sigur că unul dintre obiectivele importante este să recuperăm jucătorii”, a concluzionat Filipe Coelho.

Al Hamlawi i-a mulțumit lui Mora pentru centrarea de la gol

Autor primului gol al Craiovei, Assad Al Hamlawi a declarat după meci la Digi Sport: „Suntem foarte fericiți pentru cele trei puncte. Dar în același timp sunt recunoscător pentru acest nou gol pe care l-am înscris în Conference League. Bineînțeles că îi mulțumesc lui Mora. Mi-a centrat atât de bine la faza golului încât n-aveam voie să ratez. Sper să pot continua în același fel. Eu nu voi fi mulțumit decât când cariera mea se va sfârși”.

Atacantul s-a referit și la formația din Andorra: „Adversarii chiar au o echipă bun. Au arătat un fotbal foarte bun. Noi n-am reușit să menținem același ritm și presiune de-a lungul tuturor celor 90 de minute, din păcate, și atunci au apărut și ocaziile lor. Dar eu am încredere în echipa mea. De fiecare dată facem tot ce putem. Urmează alte meciuri foarte grele în Conference League, dar noi credem în șansa noastră”.

Fotbaliștii Craiovei se bucură după unul dintre golurile marcate Foto: Sportpictures

Baiaram nu crede echipa lui s-a relaxat după pauză

Ștefan Baiaram a spus că formația sa putea să înscrie mai multe goluri în Andorra:„Ne bucurăm că am câștigat. Am făcut o primă repriză extraordinară. Cred că a fost cea mai bună de anul acesta. Puteam să înscriem mult mai multe goluri, să ne detașăm ca să nu mai avem emoțiile acestea, dar mă bucur că am înscris și golul trei și am câștigat”.

Internaționalul român a explicat la Digi Sport ce crede că s-a întâmplat după pauză: „Știam că trebuie să avem o primă repriză foarte bună, să înscriem, să ne distanțăm de ei și după aceea să încercăm să avem un joc mai bun de de posesie. În repriza a doua am intrat puțin mai mai moale, dar consider că am controlat oricum jocul. Chiar dacă n-am mai avut așa multe situații, când a trebuit să accelerăm, am accelerat și am dat gol. Nu cred că e vorba neapărat de relaxare. Jocul te duce de la sine încât să încerci să te miști mult mai mult. Am coborât liniile, dar mă bucur că atunci când a trebuit am fructificat ocazia pe care am avut-o și am înscris”, a concluzionat atacantul.

În această ediție a Conference League, Universitatea Craiova a făcut 1-1 cu Getafe (15 octombrie), în Bănie, și 3-1 cu Inter Club d'Escaldes (22 octombrie), în deplasare. Campioana României va juca în continuare pe teren propriu cu Egnatia (5 noiembrie), în deplasare cu Brighton (26 noiembrie), în deplasare cu Kairat Almatî (10 decembrie) și acasă cu FC Copenhaga (17 decembrie).