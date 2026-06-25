Gabriela Ruse s-a calificat în semifinale la Bad Homburg și a cîștigat 57.395 de euro

Jucătoare venită din calificări, Gabriela Ruse (28 ani, 105 WTA) a promovat în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg (Germania), dotat cu premii totale de 1.049.083 euro.

Bucureșteanca a învins-o cu 6-4, 6-2 pe americanca Emma Navarro. Ruse a obținut victoria după o oră și 15 minute de joc.

Navarro (25 ani, 24 WTA) nu a avut nicio ocazie de a face break în acest meci. În turul precedent, ea a învins-o cu 7-5, 2-6, 6-3, pe poloneza Iga Swiatek. Fost lider mondial, aflată acum pe locul 3 mondial, poloneza era campioană anul trecut la Wimbledon și principala favorită la Bad Homburg, unde a fost finalistă anul trecut. Confruntarea a durat două ore și 5 minute.

Americanca se impusese în primele sale trei partide cu Ruse, dar niciuna nu s-a jucat pe iarbă.

Ruse, care le-a învins anterior pe cehoaica Linda Noskova și pe rusoaica Ana Kalinskaia, va juca pentru un loc în finală contra învingătoarei dintre Karolina Muchova (Cehia) și Clara Tauson (Danemarca).

Românca și-a asigurat un cec de 57.395 de euro și 220 de puncte WTA.

La turneul de la Bad Homburg a participat și Irina Begu (35 ani, 211 WTA), care a fost învinsă de Karolina Muchova (29 ani, 11 WTA) cu 6-1, 6-1, în optimile de finală. Bucureșteanca s-a înclinat după numai 58 de minute în fața cehoaicei, a patra favorită a turneului.