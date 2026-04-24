Gabriela Ruse a făcut meciul carierei la Madrid. Luptă eroică în fața numărului 2 mondial

Gabriela Ruse a dat în turul 2 la Madrid Open de Elena Rybakina, a doua jucătoare a lumii și dublă câștigătoare de Grand Slam. Românca a luptat eroic, ținând cu sufletul la gură asistența, timp de două ore și jumătate. Bucureșteanca s-a recunoscut până la urmă învinsă, după un meci pe muchie de cuțit, în care s-a mers până la 5-5 în setul decisiv: 6-4, 3-6, 5-7 pentru jucătoarea de tenis kazahă.

Aflată pe locul 71 WTA, Gabriela Ruse a fost eliminată dramatic de la turneul WTA 1000 de la Madrid de numărul 2 mondial. Românca nu a ținut cont de numele adversarei și a început tare, desprinzându-se la 3-1. Rybakina a egalat, însă Gabi a închis prima parte a meciului cu 6-4. În setul secund, kazaha și-a ridicat nivelul de joc și a făcut 4-0, însă sportiva noastră a revenit la 3-4, cu două breakuri. Adversara a trimis meciul în decisiv, impunându-se cu 6-3.

Gabriela Ruse a avut 3-1 în setul decisiv

Gabriela Ruse a condus în setul 3 cu 3-1 și spectatorii se așteptau la prima mare surpriză a turneului de la Madrid. Elena Rybakina a egalat la 3, sportiva noastră a condus cu 4-3 și 5-4, însă a pierdut ultimele trei game-uri și a înregistrat a treia înfrângere din tot atâtea întâlniri în fața kazahei.

În schimb, o altă reprezentantă a țării noastre, Sorana Cîrstea, s-a calificat lejer în turul 3 la Madrid Open, după un succes în două seturi cu Tyra Grant, 6-2, 7-6 (5). Italianca are 18 ani, jumătate din vârsta celei mai bine clasate jucătoare din România.