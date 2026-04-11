Șansa revanșei pentru Gabi Ruse. Românca se duelează cu Andreeva în semifinale la Linz, după ce rusoaica a eliminat-o pe Cîrstea

Sorana Cîrstea s-a oprit în sferturile de finală ale turneului WTA de la Linz, după un meci intens în fața favoritei principale, Mirra Andreeva, ocupanta locului 10 mondial.

Partida, disputată vineri, a fost una echilibrată și solicitantă, în care românca a luptat până la capăt, dar a cedat în trei seturi, scor 6-7(4), 6-4, 2-6, după peste două ore de joc. Chiar dacă nu a reușit să treacă mai departe, evoluția Soranei a confirmat forma bună arătată pe parcursul competiției.

Pentru rezultatul obținut în Austria, Cîrstea va încasa un premiu de 30.495 de euro. De cealaltă parte, Andreeva își continuă drumul în turneu și o va întâlni în semifinale pe Gabriela Ruse, calificată după o victorie spectaculoasă în fața Jelenei Ostapenko.

Gabriela Ruse și Mirra Andreeva s-au mai întâlnit o singură dată până acum, la începutul acestui an, în cadrul turneului Australian Open. Atunci, jucătoarea aflată în top 10 mondial s-a impus fără mari dificultăți, în două seturi, scor 6-3, 6-4.

Noua confruntare dintre cele două este programată pe 11 aprilie, de la ora 16:30. Pentru parcursul excelent de până acum, Ruse și-a asigurat deja un premiu în valoare de 57.395 de euro.