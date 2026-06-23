Un fotbalist din Martinica a semnat cu FCSB despre care a spus că este „un club mare”

Clasată pe locul 8 în ediția precedentă a Superligii la fotbal, FCSB a făcut prima achiziție din această vară. Gruparea l-a transferat pe Ronny Labonne (28 de ani), un fundaș dreapta de naționalitate franceză, dar care joacă pentru echipa din Martinica.

Format ca fotbalist la US Robert, JA Drancy, FC Vaulx-en-Velin și Lyon Duchere AS, acesta a declarat că este foarte fericit pentru transfer, subliniind că noul său club este unul uriaș în Europa. „Eram în vacanță când m-a contactat agentul și mi-a vorbit despre interesul clubului FCSB. Iar în momentul în care un club de acest nivel te dorește nu stai pe gânduri, ci accepți oferta. Sunt foarte fericit că am ajuns aici, de abia aștept să joc în fața suporterilor. Toată lumea în străinătate cunoaște numele acestui club, unul uriaș în Europa. Când ești la un astfel de club toate obiectivele sunt înalte și visezi să le atingi. Este ceva normal”, a spus fotbalistul născut în Le Lamentin, în 14 septembrie 1997.

Fost jucător profesionist la FC Lorient (2020-2022), Nimes Olympique (2022-2025) și SM Caen (2025/2026), Labonne nu consideră că acesta este „transferul vieții”, el considerând că are o carieră lungă în față: „Am un prieten care joacă la UTA. Așa că urmăream meciurile din România. Am văzut în campionat jucători foarte agresivi cu un nivel fizic ridicat. Toată lumea, familia, prietenii, toți m-au sfătuit să vin în România. Aveam mai variante de transfer, dar am ales FCSB. Nu știu dacă e transferul vieții mele, pentru că am o carieră lungă în față. Dar este un transfer bun pentru mine. FCSB e un club mare, urmărit de toată lumea în Europa, iar evoluând aici poți atrage atenția unor echipe de calibru”.

Farul a dorit să-l transfere în urmă cu doi ani

Având o diplomă în Științele și Tehnicile Activităților Fizice și Sportive (STAPS), francezul crede că se va adapta repede la campionatul, dar și la viața din România: „Cred că mă voi adapta repede, este tot fotbal. Se schimbă doar limba. Așa că vreau să mă pun la punct cu engleza, dar și să învăț cât mai multe cuvinte în română. Cred că în șase luni o să încep să vorbesc cât de cât în română pentru că nu este o limbă așa de grea. Din fotbalul românesc îi știu pe Darius Olaru, pe Adrian Mutu, pe Hagi... Chiar în urmă cu doi ani am avut ocazia să mă transfer la echipa dânsului (n.r. - Farul Constanța), dar m-am accidentat”, a amintit fotbalistul.

La FCSB, Ronny Labonne va purta tricoul cu numărul 97. Având și cetățenie franceză, acesta este component al reprezentativei din Martinica, „teritoriul de peste mări” al Franței.