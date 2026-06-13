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Ștefan Baiaram, noul lider de valoare al Superligii

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Titlul cucerit de Universitatea Craiova pentru prima dată de la apariția în Superligă în această formă de organizare a dus la modificări în ceea ce privește cotele jucătorilor din prima divizie. Ștefan Baiaram e noul lider de valoare al fotbaliștilor din campionatul intern.

Ștefan Baiaram a crescut în valoare cu 500.000 de euro față de primăvară (FOTO: Sportpictures)
Ștefan Baiaram a crescut în valoare cu 500.000 de euro față de primăvară (FOTO: Sportpictures)

De „o viață” la Universitatea Craiova, Baiaram (23 de ani) a câștigat 500.000 de euro în valoarea de pe transfermarkt, acolo unde a ajuns acum la 5 milioane de euro. El l-a devansat pe cel care a condus ierarhia individuală din Superligă în ultimii trei ani, Darius Olaru, de la FCSB. Numai că rezultatele slabe ale unei echipe se reflectă și în cotele celor mai buni jucători ai ei, așa că nu e de mirare că Olaru, de exemplu, a pierdut din martie până acum 500.000 de euro, ajungând la o valoare de 4,5 milioane de euro. Dar prăbușirea lui e imensă dacă ne uităm la ultimele 12 luni, pentru că în iunie anul trecut era cotat la nu mai puțin de 7,5 milioane de euro! Din păcate pentru el, patronul FCSB, Gigi Becali, s-a considerat din nou cel mai bun negociator și nu l-a vândut în momentul în care a avut ofertă pentru mijlocaș, așa că în loc să ia bani pe el, iar fotbalistul, la rândul lui, să câștige un salariu mai mare decât la bucureșteni, omul de afaceri a rămas și fără bani și cu un jucător a cărui cotă este în scădere rapidă. Olaru este la egalitate pe treapta a doua cu coechipierul său, Daniel Bîrligea, numai că acesta nu are motive de regret, pentru că a staționat la valoarea de 4,5 milioane de euro, stabilită în decembrie anul trecut.

Olaru a pierdut șefia după trei ani

Pe locurile 4-8 avem patru fotbaliști, toți cotați la 3 milioane de euro. Decizia aceluiași Gigi Becali de a-l trece pe bancă într-un moment în care toate-i mergeau bine, a făcut ca Ștefan Târnovanu, portarul FCSB, să piardă 800.000 de euro din martie până acum! El valorează acum 3 milioane de euro, cu două milioane mai puțin decât anul trecut pe vremea asta. O prăbușire incredibilă pentru unul dintre cei mai buni portari din campionatul nostru, dar care e strâns legată de picajul constant în care se află echipa lui de club. Tot o dezamăgire a trăit și rapidistul Alexandru Dobre, care a pierdut 200.000 de euro după play-off-ul ratat complet cu giuleștenii și a ajuns acum la 3 milioane de euro valoare de piață.

La polul opus, al surprizelor plăcute, se află căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan, care și datorită rezultatelor echipei, ajunsă pe un nesperat loc patru, a ajuns la cota de 3 milioane de euro, cea mai mare din carieră. El a câștigat 500.000 de euro din decembrie până acum. De asemenea, jucătorii CFR-ului, Meriton Korenica și Andrei Cordea au avut de câștigat de pe urma parcursului senzațional al echipei antrenate în partea a doua a campionatului de Daniel Pancu. Dacă primul – cel mai bine cotat stranier din campionat în acest moment – a stagnat la valoarea de 3 milioane de euro, pentru Cordea (care a jucat în trecut și la FCSB) aceasta e cea mai bună clasare din carieră. El a câștigat 600.000 de euro la valoare din martie până acum, iar dacă va avea evoluții bune în cupele europene cu siguranță în toamnă cota i se va actualiza cu plus.

Desigur, acest clasament poate suferi modificări în funcție de transferurile care se vor face în această vară de către echipele din Superligă. Pot veni jucători cu cotă mai mare sau, de ce, i se poate îndeplini visul lui Baiaram de a se transfera peste hotare. Dar, în acest moment, la 10 iunie, aceasta este situația „din teren”.

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