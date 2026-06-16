FCSB și-a pierdut liderul! Darius Olaru a fost transferat în străinătate pentru suma de 3 milioane de euro

FCSB a pierdut unul dintre liderii vestiarului, după ce Darius Olaru a fost cedat către Royal Union, în Belgia, în schimbul a 3 milioane de euro. Transferul marchează finalul unui ciclu de șase ani petrecuți în tricoul roș-albastru, perioadă în care mijlocașul a contribuit la câștigarea a două titluri de campion, a Cupei României și a două Supercupe.

Ajuns la 26 de ani și format la Gaz Metan Mediaș, Olaru face acum pasul către prima experiență din afara țării, într-un moment important al carierei sale.

Suma încasată de FCSB îl propulsează pe internațional în topul celor mai valoroase plecări din istoria clubului în era Gigi Becali, unde ocupă un loc în primele zece. În fruntea clasamentului rămâne Dennis Man, transferat la Parma pentru 12,6 milioane de euro, urmat de nume precum Nicu Stanciu și Vlad Chiricheș.

Top 10 cele mai scumpe transferuri de la FSCB

1. Dennis Man – 12.600.000 de euro (Parma) – 2021

2. Nicu Stanciu – 11.000.000 de euro (Anderlecht) – 2016

3. Vlad Chiricheş – 9.500.000 de euro (Tottenham) – 2013

4. Florin Gardoş – 6.000.000 de euro (Southampton) – 2014

5. Florinel Coman – 6.000.000 de euro (Al Gharafa) – 2024

6. Mirel Rădoi – 6.000.000 de euro (Al Hilal) – 2008

7. Bogdan Stancu – 5.000.000 de euro (Galatasaray) – 2010

8. Olimpiu Moruţan – 4.100.000 de euro (Galatasaray) – 2021

9. Florin Tănase – 3.000.000 de euro (Al Jazira) – 2022

10. Darius Olaru – 3.000.000 de euro (Royal Union) – 2026

Becali a încasat peste 125 de milioane de euro din transferuri

Clubul patronat de Gigi Becali a strâns peste 125 de milioane de euro din transferuri, de la preluarea echipei în 2003 și până în prezent.

Cel mai profitabil an din acest punct de vedere a fost sezonul 2016-2017, când în conturile clubului au intrat peste 18 milioane de euro din transferuri. Cea mai importantă mutare a fost plecarea lui Nicu Stanciu la Anderlecht, pentru 11 milioane de euro, la care s-au adăugat transferurile lui Alexandru Chipciu, Fernando Varela, Alin Toșca și Jugurtha Hamroun. Aceste afaceri au transformat acel sezon în cel mai productiv din istoria clubului la capitolul vânzări de jucători.