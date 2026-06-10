„Îi dau drumul!”. Becali confirmă plecarea lui Darius Olaru. Suma pe care o poate încasa FCSB

Viitorul lui Darius Olaru pare să se scrie departe de FCSB. Căpitanul campioanei României se află în centrul unor negocieri importante, iar destinația care prinde tot mai mult contur ar fi Olanda.

Gigi Becali a lăsat să se înțeleagă faptul că transferul este într-o fază avansată, existând șanse reale ca mutarea să fie oficializată în perioada de mercato din această vară. Mai mult, patronul FCSB a oferit și un indiciu neașteptat: echipa interesată de serviciile lui Olaru ar putea fi chiar adversara roș-albaștrilor din primul amical al pregătirii estivale.

În spatele negocierilor se află și o decizie surprinzătoare a lui Becali

Deși a avut ocazia să încaseze mai mulți bani dintr-o ofertă venită din Arabia Saudită, acesta a preferat să nu forțeze o mutare în zona Golfului. Astfel, varianta olandeză a rămas în pole-position, iar despărțirea dintre Olaru și FCSB pare acum doar o chestiune de timp.

„E posibil ca Olaru să plece. Am avut o ofertă de 3 milioane din Arabia. Am cerut 4. După aia a venit el cu oferta din Olanda, cu 2,3 milioane, și am zis: «Uite, pentru că ai fost om cuminte, îți dau drumul cu 3 milioane». Și să dea banii în rate, să dea și în 3 rate, că n-am nevoie de bani.

Stadiul este că el așteaptă răspunsul și mi se pare că în primul meci jucăm cu ei în amicale. Eu vă spun toate lucrurile așa cum stau, purul adevăr, adevărul brut, adică. Apoi, ce se finisează, nu știu!”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.